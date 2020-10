Migliori azioni Smart Working da comprare in vista delle trimestrali

© Shutterstock

Faro sui titoli legati al lavoro da casa: Citrix Systems, ServiceNow e Datadog. Previsioni in vista della pubblicazione dei conti trimestrali

Il settore dello smart working sta conoscendo da mesi una crescita continua. A causa dalla pandemia di coronavirus, infatti, la parola d'ordine di molte aziende è diventata agevolare, ovunque sia possibile, il lavoro da casa. Questa corsa allo smart working significa incremento dei fatturati delle aziende che sono attive in questo settore. Bilanci più forti significa, a sua volta, forte appeal in borsa e infatti non è un caso che proprio i titoli centrati sul lavoro da casa abbiano registrato una decisa progressione in borsa.

Investire in azioni dello smart working è un'idea certamente da tenere in considerazione se si è alla ricerca di comparti interessati su cui speculare. L'andamento della pandemia, dal canto suo, sembra suggerire che i prossimi mesi saranno difficili per tutto il mondo occidentale. In pratica le aziende del lavoro da casa potrebbero avere il terreno spianato per incrementare ancora di più il loro giro d'affari.

Migliori azioni smart working quali sono

A Wall Street sono quotate molte società che operano nel segmento di mercato del lavoro da casa. Accanto o nomi illustri, ve ne sono altri che invece sono decisamente meno noti. I nomi che non hanno bisogno di preentazione sono: Zoom Video Communications, Slack Technologies, DocuSign, Twilio e Crowdstrike. Società che invece sono meno note ma che potrebbero godere di una forte visibilità in scia alal pubblicazione degli utili trimestrali sono: Citrix Systems, ServiceNow e Datadog.

Azioni Citrix Systems

La società californiana Citrix Systems vanta oggi 100 milioni di utenti di 400.000 organizzazioni. Il prezzo delle azioni ha registrato un rally di oltre il 30 per cento dall'inizio dell'anno. A fare da drivers è stata la forte domanda di servizi software per il lavoro da remoto. Citrix opera in un segmento molto particolare: quello della fornitura di software VPN che consentono agli utenti di accedere a computer e reti degli uffici mediante una connessione sicura.

Citrix pubblicherà i conti del terzo trimestre il prossimo 22 ottobre prima dell'apertura di Wall Street. Le previsioni puntano su un utile per azione pari a 1,24 dollari per il periodo compreso tra luglio e settembre. Sempre secondo le stime i ricavi dovrebbero registrare un rialzo del 4 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa attestandosi a quota 758,28 milioni di dollari grazie al boom della domanda di software da casa.

Azioni ServiceNow

Il secondo titolo del settore smart working da tenere d'occhio è Service Now. I prezzi delle azioni di questa società hanno registrato nel corso del 2020 un balzo di ben l'84 per cento. Service Now offre software di automazione dei flussi di lavoro basati su cloud.

La società californiana offre alle altre aziende strumenti ad alta tecnologia per il tracciamento e la gestione dei fussi di lavoro digitali per le operazioni aziendali. Ma Service Now offre anche cloud per l'automazione dei compiti per dipartimenti di IT, risorse umane e per la gestione del servizio clienti. La pubblicazione dei conti trimestrali di Service Now è attesa per il prossimo 28 ottobre.

Stando alle stime la società dovrebbe chiudere il periodo di riferimento con un utile per azione pari a 1,03 dollari, nettamente sopra gli 0,99 dollari dello stesso periodo di un anno fa. Per quello che riguarda le sigole voci di bilancio, i ricavi dovrebbero essere pari a 1,11 miliardi di dollari, ben il 25 per cento in più rispetto agli 885,8 milioni di dollari di un anno fa. Anche in questo caso il merito è del boom dello smart working.

Azioni Datadog

La lista delle migliori azioni smart working da comprare per sfruttare il possibile apprezzamento che potrebbe essere messo in moto dai conti trimestrali, si chiude con Datadog, società con sede a New York.

Datadog fornisce ai suoi clienti una piattaforma analitica e di monitoraggio per sviluppatori software e dipartimenti di IT. Impressionante la performance della quotata con un rialzo del 210 per cento da inizio anno ad oggi. La trimestrale Datadog sarà pubblicata il prossimo 5 novembre. Le previsioni indicano utili per azione pari a 0,01 dollari, con un tasso di crescita annuo degli EPS che dovrebbe essere del 100 per cento.

In forte crescita anche i ricavi che dovrebbero salire a quota 144,3 milioni di dollari (+50 per cento su base annua) grazie al balzo della domanda per strumenti cloud. Anche in questo caso a fare da catalizzatore sono il boom dello smart working e la decisione di molte aziende di accelerare i processi di digitalizzazione.

