Comprare azioni Tesla: dal 21 dicembre 2020 debutto sull'S&P500

Le azioni Tesla si preparano al debutto sull'S&P 500 e proseguono il loro rafforzamento in borsa

La quotazione Tesla oggi avviene sull'indice Nasdaq ma presto avverà anche sull'S&P 500 della borsa di Wall Street. E' questa la grande novità che attende il colosso dell'auto elettrica nel mese di dicembre. Per trovare le azioni Tesla sull'S&P 500 sarà necessario ancora attendere alcuni giorni. La data di sbarco, che consacra il successo di Tesla come realtà nel panorama azionario mondiale, è stata già fissata ma non per questo l'appeal sul titolo è venuto meno.

Sarà possibile comprare azioni Tesla sull'S&P 500 a partire dal prossimo 21 dicembre. Un bel regalo di Natale, quindi, sia per la quotata guidata da Elon Musk che per i tanti traders che, già adesso, investono sull'andamento delle azioni Tesla attraverso il CFD Trading usando i migliori broker Forex e CFD come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa).

Quotazione Tesla sull'S&P in un solo giorno

La decisione delle autorità di borsa Usa di dare il via libera alla quotazione Tesla sull'S&P 500 per giorno 21 dicembre, smentisce le ipotesi che erano circolate fino a ieri in merito alla possibilità che lo sbarco della società di Musk sul nuovo indice di Wall Street potesse avvenire addirittura spalmata su due giorni al fine di rendere più agevole l'operazione alla luce della grande capitalizzazione di mercato del colosso dell'auto elettrica (pari a 538 miliardi di euro).

Dopo la quotazione (quindi a partire dal successivo 22 dicembre) Tesla potrà fregiarsi di un primato destinato ad entrare nella storia: sarà la società con più alta capitalizzazione al giorno del debutto sull'S&P 50 0. Precedentemente questo primato apparteneva alla Berkshire Hathaway di Warren Buffett, holding sbarcata in borsa nel 2010. Il fatto che Tesla sia pronta a prendere il posto della BH dell'oracolo di Omaha è il segno del cambio dei tempi.

Ma quale sarà la società che lascerà il posto a Tesla sull'S&P 500? Per conoscere il nome della quotata che dovrà farsi a parte sarà necessario attendere l'11 dicembre prossimo quando ci sarà la comunicazione delle autorità di controllo. Giorno 18 dicembre, invece, ci sarà il ribilanciamento dell'S&P 500, operazione che avviene ogni tre mesi.

E' probabile che, alla luce di tutti questi appuntamenti, l'appeal sul titolo Tesla possa restare molto alto da oggi all'effettivo sbarco sul nuovo indice azionario. Puoi approfittare di questa situazione per investire sulle azioni Tesla attraverso il CFD Trading. Tra l'altro proprio il citato broker eToro (qui la demo gratis) consente di fare trading sulle azioni senza commissioni.

Comprare azioni Tesla per approfittare della visbilità

L'andamento delle quotazioni Tesla nel pre-market di oggi rispecchia l'alto interesse degli investitori verso lo sbarco della società sull'S&P 500. Il prezzo delle azioni, infatti, registra un rialzo del 4 per cento in vista dell'opening bell della borsa americana.

Secondo Gary Black, investitore privato ed ex amministratore delegato di Aegon Asset Management, è possibile che molti gestori inizino ad aggiungere azioni Tesla al loro portafoglio di investimento. E' innegabile che, a seguito dello sbarco sull'S&P 500, in tanti faranno spazio alle azioni Tesla.

Guardando più nel lungo termine, l'esperto ritiene possibile che dopo l'acquisto iniziale di azioni Tesla in vista dell'inclusione del 21 dicembre, i prezzi possano segnare un calo. Non sarebbe una novità visto che anche in passato è avvenuta la stessa cosa con altre quotate al debutto sull'S&P 500.

Quindi la previsione di Black è rialzista fino al giorno dell'avvio della quotazione sull'S&P 500 e poi ribassista. Sia con le azioni Testa in recupero che con il titolo in calo è possibile investire attraverso i CFD (qui la demo eToro).

In fin dei conti potrebbe avvenire la stessa cosa che si verificò sette anni fa a seguito del debutto di Facebook sul Nasdaq.