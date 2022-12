Migliori IPO su cui investire nel 2023

Quali saranno le prossime IPO di valore? Con l’inizio del nuovo anno, è inevitabile che l’attenzione degli investitori sia rivolta alle nuove quotazioni di valore. Il 2022 è stato un anno molto avaro per quello che riguarda le IPO (unica, tra quelle previste a fine anno scorso, che si è effettivamente tenuta, è stata quella di Porsche. Il fatto che nel 2022 ci siano state pochissime IPO non è stato una casualità ma la conseguenza diretta delle avverse condizioni di mercato che hanno reso svantaggioso il ricorso alla offerte pubbliche per sbarcare in borsa (e del resto non poteva andare in modo diverso alla luce della pessima performance di tutte le borse mondiali). Un anno di assestamento, quindi, dopo che il 2021, invece, aveva registrato IPO di prestigio come quella di RobinHood e di Rivian.

Il 2023, stando alle previsioni degli analisti, dovrebbe essere altrettanto interessante per quello che riguarda il fronte IPO.

In questo articolo faremo proprio il punto sulle indiscrezioni dando risalto alle possibili nuove quotazioni di valore attese per l’anno appena iniziato.

Domanda a questo punto più che legittima: a chi è rivolto questo articolo? Conoscere le migliori IPO 2023 è logicamente interessante per chiunque sia solito investire in borsa. Di più: secondo alcuni analisti il momento migliore per comprare azioni sarebbe proprio con le IPO. Ma c’è anche dell’altro. Oggi, contrariamente a quello che avveniva fino a pochi anni fa, sulle IPO è possibile investire anche se si è dei semplici trader retail. In passato solo gli investitori istituzionali potevano sfruttare il lancio di un’IPO per guadagnare mentre i retail potevano entrare in gioco solo quando l’IPO era conclusa e la matricola era pronta a vivere il suo primo giorno di scambi.

Oggi questa limitazione non esiste più. Grazie a broker online come Freedom24 (qui è possibile leggere la recensione), è possibile avere accesso immediato alle principali IPO operando comodamente dal proprio computer. I limiti che impedivano ai trader retail di investire sulle IPO sono quindi superati e ciò significa possibilità di sfruttare fino in fondo il potere del trading online anche sul processo che porta, alla fine, alle nuove quotazioni in borsa.

Investire in strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale. I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.

Perchè investire sulle IPO?

Visto che l’argomento per molti nostri lettori potrebbe essere una novità, prima di elencare quali sono le migliori IPO su cui investire nel 2023, riteniamo giusto fare un passo indietro: perchè chi fa trading online da casa dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di investire sulle IPO? Non basta il tradizionale trading sull’azionario? Investire sulle IPO conviene?

Anzitutto c’è subito da evidenziare che i due mercati non sono alternativi ma sono complementari. Infatti il broker Freedom24 consente di investire da una sola piattaforma sia sulle IPO che su migliaia di azioni in tutto il mondo.

Per quello che riguarda poi i vantaggi più concreti, c’è da rilevare come durante il periodo iniziale del Lock UP (fase che dura dai 3 ai 6 mesi a seconda dell’IPO) molti titoli hanno registrato un apprezzamento anche significativo rispetto al valore originario delle IPO.

Questa dinamica (tendenziale e non regola anche perchè l’andamento passato non è mai garanzia di prestazioni future) si può tradurre in una precisa strategia trading che consiste nel partecipare alle IPO comprando le azioni fin dal momento del lancio dell’operazione di collocamento per poi rivendere i titoli acquistati al termine del periodo di Lock UP. In base alla linea di tendenza che abbiamo descritto in precedenza, i prezzi al momento della vendita sono più o meno alti rispetto a quelli originari.

Logicamente investire sulle IPO sono significa generare automaticamente un guadagno. Se così fosse tutti si butterebbero ad occhi chiusi su questo settore. E’ quindi fondamentale essere addentrati nell’argomento e restare aggiornati. In poche parole è necessario avere le idee chiare su quali possono essere le migliori IPO dell’anno.

Per esperienza diretta sui mercati, siamo consapevoli che ogni anno le Offerte Pubbliche Iniziali sono tantissime. Pensiamo ad esempio alla borsa di Wall Street, la più importante del mondo, dove ogni anno sono tantissime le nuove quotazioni attraverso IPO.

Per conoscere in anticipo quali potrebbero essere le IPO più importanti dell’anno, è sufficiente seguire gli aggiornamenti sul tema condotti da Freedom24. Questo broker non solo segnala le novità sulle migliori IPO ma consente anche di registrarsi per ricevere un avviso nel momento in cui le autorità di controllo procedono con l’emissione del prospetto dei titoli, operazione che segna l’inizio dell’IPO.

Quindi con Freedom24 non solo è possibile investire sulle IPO (abbiamo spiegato, con parole semplici, i motivi per cui questa opzione è da prendere in considerazione) ma è anche possibile ricevere aggiornamenti su tutte le prossime operazioni in programma. Registrando l’interesse per una specifica IPO in programma, è possibile massimizzare le proprie possibilità di investimento.

Prossime IPO 2023 a Wall Street

Ed eccoci arrivati all’argomento centrale di questo post ossia le prossime migliori IPO previste a Wall Street. Prima di iniziare una doverosa precisazione: quelle elencate di seguito sono le più importanti società candidate a sbarcare a Wall Street nel 2023 attraverso un’Offerta Pubblica Iniziale. Non sta scritto da nessuna parte che queste IPO ipotizzate siano destinate a concretizzarsi. Del resto, come certamente ricorderanno gli investitori con la memoria più lunga, queste stesse società (Reddit, TikTok e Starlink) dovevano sbarcare in borsa già nel 2022 solo che, a causa delle condizioni avverse del mercato, tutto è stato congelato.

Visto che c’è già un precedente, non ci sarebbe nulla di cui scandalizzarsi se anche nel 2023 Reddit, TikTok e Starlink, non dovessero vedere la quotazione a Wall Street. Del resto, stando alle più recenti previsioni elaborate dagli analisti, perlomeno nella prima parte dell’anno non ci dovrebbero essere grandi novità sui mercati rispetto al trend del 2022. Anzi è plausibile che le borse possano avere ancora più problemi a causa della recessione. Per restare aggiornati sulle novità relative alle specifiche IPO di seguito elencate è sufficiente registrare il proprio interesse sulla piattaforma Freedom24 (qui il sito ufficiale). Ricordiamo che Investire in strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale e che i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.

IPO Reddit

Se ne parla oramai da anni e le conferme sembrano avere la prevalenza sulle smentite: il 2023 sarà l’anno dell’IPO di Reddit? La popolare piattaforma di social media è il punto di riferimento dei trader retail. La data esatta dell’IPO di Reddit non è ancora nota anche se tutti i documenti per il via libera all’operazione sarebbero stati già inviati alla SEC. La strada per l’avvio dell’offerta iniziale è quindi in discesa.

Alcuni numeri per maturare un’idea delle potenzialità di Reddit: nel secondo trimestre 2021, la società ha messo a segno un utile pari a 100 milioni di dollari, ben tre volte l’utile dello stesso periodo dell’anno precedente. Stando ad alcune proiezioni, entro il 2025 gli utenti americani di Reddit saranno ben 53 milioni! Una proiezione molto alta che spinge a guardare con ottimismo al futuro di Reddit.

Attualmente la società Reddit ha una valutazione di 10 miliardi di dollari. Prima del lancio dell’IPO la valutazione potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari.

IPO Starlink

Tra le migliori IPO su cui investire nel 2023 ci dovrebbe essere anche quella di Starlink. Sistema di comunicazione satellitare formato da oltre 4000 satelliti, Starlink punta a mettere in orbita entro il 2024 oltre la metà dei satelliti. L’operazione si dovrebbe poi chiudere nel 2027 quando tutti i satalliti dovrebbero essere in orbita.

Il progetto Starlink è finanziato da numerosi azionisti. Secondo il patron di Tesla Elon Musk, l’investimento totale di tutto il progetto dovrebbe essere pari a 20/30 miliardi di dollari. La corsa allo spazio è uno dei mega-trend previsti per il futuro e Starlink è pronta a giocare un ruolo di primissimo piano.

Due numeri per meglio comprendere le prospettive della società (poichè sono esse a fare la differenza quando si parla di IPO): il fatturato, una volta lanciati i satelliti, dovrebbe essere pari a 30 miliardi di dollari all’anno mentre i clienti dovrebbero essere 40 milioni entro il 2025. Starlink nel 2021 aveva una capitalizzazione pari a 72 miliardi di dollari. Per adesso non sono state fornite indicazioni sull’IPO di Starlink ma si può registrare il proprio interesse alla partecipazione direttamente sul sito Freedom Finance.

IPO TikTok

La terza IPO da annoverare tra le migliori sui cui investire nel 2023 potrebbe essere quella di TikTok. La nota piattaforma online forte di 1 miliardo di utenti, non ha bisogno di presentazioni. Secondo una interpretazione preliminare, l’IPO di TikTok potrebbe valere fino a 50 miliardi di dollari. L’incognita è sulle tempistiche. Come ricorderanno molti nostri lettori, l’IPO di TikTok era attesa già per il 2020 ma poi non se ne fece nulla. Nel 2022 sappiamo tutti come è andata (ovviamente non per colpa di TikTok). Le probabilità che l’offerta possa essere lanciata nel corso del nuovo anno sono altissime.

Come sempre diamo un dato per consentire ai lettori di inquadrare il potenziale della futura matricola. Il competitor diretto di TikTok, Kuaishou Technology, nel primo giorno di contrattazioni (il 5 febbraio 2021) mise a segno un balzo del 161 per cento. Questo precedente non può che essere di buon auspicio per TikTok.

Altre IPO su cui investire nel 2022 a Wall Street

Oltre alle big tre citate, ci sono altre possibili IPO su cui investire nel 2023. Anche in questo caso abbiamo a che fare con nomi noti come ad esempio:

Discord : società Usa che offre ai suoi clienti un servizio di messaggistica gratuito con supporto a telefonia IP e videoconferenza. Discord Inc ha una valutazione di 7 miliardi di dollari.

: società Usa che offre ai suoi clienti un servizio di messaggistica gratuito con supporto a telefonia IP e videoconferenza. Discord Inc ha una valutazione di 7 miliardi di dollari. Impossible Foods : società Usa che produce sostituti della carne a base vegetale. Impossibile Foods ha un valore di 8,4 miliardi di dollari ma potrebbe valere fino a 10 miliardi di dollari al momento dell’IPO.

: società Usa che produce sostituti della carne a base vegetale. Impossibile Foods ha un valore di 8,4 miliardi di dollari ma potrebbe valere fino a 10 miliardi di dollari al momento dell’IPO. Chime : banca digitale Usa. Valutazione pari a 14,5 miliardi di dollari.

: banca digitale Usa. Valutazione pari a 14,5 miliardi di dollari. Boston Dynamics : società americana che si occupa della costruzione e dello sviluppo di robot che riproducono il comportamento degli umani

: società americana che si occupa della costruzione e dello sviluppo di robot che riproducono il comportamento degli umani Dutchie : società Usa che opera nel mercato della consegna di prodotti a base di cannabis. La valutazione attuale è pari a 1,7 miliardi di dollari.

: società Usa che opera nel mercato della consegna di prodotti a base di cannabis. La valutazione attuale è pari a 1,7 miliardi di dollari. VinFast: si tratta di una casa automobilistica vietnamita. Già presentata la richiesta di offerta pubblica alla SEC. Obiettivo della società è quello di raccogliere fondi per lo sviluppo del business.Evento significativo dell’anno appena concluso: 31 marzo 2022 la casa automobilistica vietnamita ha formalizzato un accordo per un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari che verrà usato per realizzare il primo stabilimento in North Carolina.

Domanda: qualcuno ha notato quale è il minimo comun denominatore che unisce tutte le società che potrebbero sbarcare a Wall Street nel 2023? A prescindere dai singoli settori, si tratta sempre di comparti proiettati verso il futuro. In poche parole abbiamo a che fare con potenziali mega-trend. Proprio per questo motivo non potevamo dedicare l’ultimo paragrafo di questa guida a come investire con le IPO.

Come investire sulle migliori IPO 2023 con Freedom24

Su tutte le IPO che abbiamo citato in precedenza è possibile investire con il broker Freedom24. Precisiamo subito che Freedom24 è una piattaforma autorizzata (la società di riferimento è quotata a Wall Street!) che si è appunto specializzata nel trading online sulle IPO.

La procedura da seguire per comprare azioni al prezzo IPO è molto semplice. Il primo step è quello della registrazione sulla piattaforma Freedom24 (qui il sito ufficiale). Per attivare la procedura è sufficiente inserire una mail e una password. Successivamente vanno poi inseriti i dati personali e va compilato il questione sull’informazione finanziaria che è previsto per legge. Una volta completate le verifiche, è possibile iniziare a fare trading sulle IPO. Sempre con la stessa piattaforma e con lo stecco account, è anche possibile comprare azioni e ETF nello shop online e negoziare ETF.

In pratica per comprare azioni al prezzo IPO, il trader non deve far altro che inviare la sua registrazione durante la pre-IPO. Sono gli analisti di Freedom24, come abbiamo evidenziato in precedenza, ad occuparsi dell’individuazione delle migliori IPO mediante una lunga fase di analisi.

Nel momento in cui l’IPO viene ufficializzata, il trader ha alcuni giorni a sua disposizione per presentare la sua richiesta. Il cliente non deve far altro che inviare un ordine di compravendita per un determinato importo (per partecipare all’IPO è necessario avere sul conto di investimento almeno 2000 dollari). Ancora una volta entrerà in gioco Freedom24 che si occuperà della creazione di un ordine comulativo da inviare al sottoscrittore.

Con l’inizio delle negoziazioni pubbliche, il prezzo delle azioni della matricola tende a salire anche perchè scendono in campo tutti gli investitori che non hanno preso parte dell’IPO. A questo punto scatta il periodo di lock UP nel corso del quale non si possono vendere le azioni comprare nel corso dell’IPO. Al termine di questa fase, il trader può decidere cosa fare con le sue azioni.

Quanto costa tutto questo? Quali sono le commissioni applicate da Freedom24 per investire sulle IPO?

La commissione per l’acquisto delle azioni IPO dipende dal valore degli asset disponibili nel conto di investimento il giorno precedente l’IPO. L’importo degli asset consiste nell’importo del contante e nel valore dei titoli a valore di mercato (NAV). Sulla vendita al termine del periodo di Lock UP va poi aggiunta una commissione dello 0,5 per cento. Le commissioni possono sembrare alte ma va tenuto conto che per i residenti UE non è prevista alcuna commissione per i primi 30 giorni dalla data di apertura del conto e che i potenziali guadagni appianano del tutto le commissioni applicate.

Come avere più azioni in una IPO?

L’offerta pubblica iniziale è sempre un evento molto atteso. Questo principio vale sempre, figuriamoci nel caso delle IPO attese a Wall Street! Proprio l’enorme appeal delle IPO, spiega il perchè ci sia una domanda costantemente alta di azioni IPO la cui offerta è invece limitata.

Può accadere che i clienti Freedom24 ricevano quindi meno azioni di quelle richieste. Fermo restando che in questo caso saranno pagate sono le azioni effettivamente comprate e che il denaro restante sarà oggetto di riaccredito sul conto per altre IPO, è comunque possibile riuscire ad ottenere più azioni e ad investire in IPO con il massimo rendimento.

Per ottenere più azioni in una IPO è necessario incrementare il proprio rating. Quest’ultimo andrà poi ad influire sull’allocazione delle azioni IPO che viene calcolata dividendo la quantità di azioni IPO comprate per l’importo dell’ordine. Il rating del cliente si basa su una scala da 1 a 5 dove 1 è il livello minimo e 5 il massimo.

Il trader che non possiede alcuno storico delle operazioni di trading su Freedom24 , avrà rating 1 e di conseguenza un’allocazione base. Per incrementare il profilo e quindi l’allocazione è sufficiente costruire un portafoglio diversificato di titoli liquidi.

L’aggiornamento del rating viene effettuato da Freedom24 In modo automatico all’arrivo di ogni nuova IPO e sulla base dell’attività di trading che il conto del cliente ha registrato negli ultimi tre mesi.

Praticamente usando la piattaforma di trading Freedom24 non solo si acquistano asset ad alto potenziale ma è possibile anche accedere ai privilegi esclusivi dell’IPO.

I risultati medi delle IPO passate

Che sempre più investitori siano attratti dalla possibilità di investire sulle IPO è merito anche delle buone indicazioni che arrivano dalle operazioni passate. Come messo in evidenza dagli esperti di Freedom24, dal 2012 ad oggi, il rendimento medio al termine del periodo di Lock Up di tre mesi è stato pari al 52,87 per cento (valori aggiornati alla data 21.12.2022). Sono state invece 266 le società nelle cui azioni i clienti di Freedom Finance Europe hanno investito al prezzo di IPO.

Il valore indicato (52,87 per cento) rappresenta una media e infatti ci sono casi in cui gli incrementi sono stati ben più ampi rispetto a quello indicato. Allo stesso tempo ci sono stati casi in cui il prezzo delle azioni, al termine del periodo di Lock UP, è sceso anche in modo sensibile rispetto a quello di collocamento.

Ecco i risultati delle migliori IPO 2021 (non facciamo riferimento al 2022 per il semplice fatto che lo scorso anno non ci sono state operazioni causa crisi finanziaria). Il valore indicato fa riferimento alla crescita del prezzo delle azioni al termine del periodo di Lock UP:

Upstart: +475% (lock-up terminato il 18.03.2021)

BioAtla: +293% (lock-up terminato il 18.03.2021

Doximity: +231% (lock-up terminato il 27.09.2021)

D-local: 224% (lock-up terminato il 09.09.2021)

Verve: 215% (lock-up terminato il 20.09.2021)

Per acquistare azioni al prezzo IPO, non devi far altro che aprire un conto sulla piattaforma Freedom24.

