Le azioni Amazon la scorsa settimana sono state travolte dal sell-off che ha interessato tutto il settore tech di Wall Street. Il prossimo 1 agosto il colosso dell’e-commerce renderà noti i conti del secondo trimestre e l’appuntamento potrebbe essere l’occasione per un recupero oppure un ulteriore fattore di destabilizzazione.

C’è da dire che il crollo di Wall Street della scorsa settimana ha visto le azioni Amazon in una posizione passiva. La quotata ha come subito un tracollo generato dal sell-off che ha interessato altri titoli tecnologico (ad esempio le azioni Tesla sono andate a picco a causa della forte delusione per i conti trimestrali). Quindi, almeno per adesso, i trader non hanno motivi per mettere nel mirino le azioni Amazon.

L’unica ragione per cui vendere il titolo è prettamente teorica e riguarda la sovra-valutazione del colosso tech. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, le azioni Amazon da inizio anno sono cresciute del 25 per cento mentre anno su anno la prestazione è positiva per il 32 per cento. Nulla di cui meravigliarsi perchè il colosso dell’e-commerce è una delle sette quotate che ha permesso al Nasdaq e all’S&P 500 di gonfiarsi sempre di più.

Premesso questo, come posizionarsi in vista dell’appuntamento con la trimestrale Amazon dell’1 agosto prossimo? Come risaputo, la diffusione dei conti di un qualsiasi quotata è occasione per speculare in due tempi. Si può infatti fare trading sulle previsioni della vigilia e poi sui conti reali. Se i risultati dovessero essere migliori delle attese, allora ci potrebbe essere un rialzo delle quotazioni ma conti inferiori alle stime sono sempre motivo di forte delusione.

C’è una buona notizia in vista proprio della diffusione dei conti trimestrali di Amazon: le revisioni al rialzo sono state 5 volte superiori di quelle al ribasso. La view è quindi generalmente ottimistica.

Prima di vedere nel dettaglio cosa dicono le previsioni sulla trimestrale di Amazon, ricordiamo che per investire su questo titolo ci sono ben tre strade a disposizione dei trader: l’acquisto di azioni reali (e in tal caso si diventa azionisti), il trading con i CFD e poi l’esclusivo trading con i super CFD. La sola piattaforma che propone queste tre opzioni è Fineco.

Previsioni trimestrale Amazon

Nel primo trimestre 2024 Amazon ha messo a segno un aumento dei ricavi di ben il 13 per cento a quoto 143,3 miliardi di euro contro i 127,4 miliardi di un anno fa. Ora, stando a quelle che sono le previsioni di Bloomberg, il rialzo del fatturato dovrebbe proseguire anche nel secondo trimestre 2024 attestandosi a quota 148,75 miliardi di dollari. Si tratterebbe di un dato perfettamente in linea con la guidance diffusa dal management ad aprile che vedeva i ricavi del secondo trimestre nel range tra 144 e 149 miliardi di dollari.

Più incertezza c’è invece sul reddito operativo che, sempre in base alla guidance, dovrebbe attestarsi tra 10 e 14 miliardi di euro. Da valutare è l’impatto sfavorevole dei tassi di cambio.

Sempre restando in tema di previsioni trimestrali, l’EPS dovrebbe essere pari a 1,028 dollari, in rialzo sia rispetto agli 1,17 dollari del primo trimestre 2023 che rispetto agli 0,65 dollari di un anno fa.

In generale, le previsioni sulla trimestrale Amazon confermano la crescita di tutti i segmenti più importanti in cui la quotata opera.

Le azioni Amazon continueranno a salire con la trimestrale?

Ad inizio 2024 la market cap di Amazon si è spinta fino ad oltre 2.000 miliardi di dollari grazie proprio alle attese per una crescita sempre più robusta sostenuta dall’attività e-commerce e dai vari business emergenti (Amazon Ads e Amazon Web Services (AWS)). Tra l’altro nel primo trimestre 2024 proprio Amazon Ads ha messo a segno una crescita molto robusta (+24 per cento) mentre per quello che riguarda l’AWS, le attese di Morgan Stanley sono per un rialzo del 18 per cento anno su anno.

Più che normale che dinanzi a numeri simili e a prospettive simili, le aspettative sulla capacità delle azioni di continuare a salire sono aumentate ancora di più. Il recente Prime Day con vendite totali per 14,2 miliardi di dollari non ha fatto altro che consolidare ancora di più la view ottimistica.

Visto che le aspettative sulla trimestrale sono positive, si può ipotizzare che con un EPS superiore agli 1,01 dollari e un fatturato più alto di 148,5 miliardi di dollari, il titolo abbia le carte in regola per proseguire con la tendenza al rialzo. La delusione sarebbe molto difficile da gestire.

Strategie operative sulle azioni Amazon

Nonostante il crollo del settore tech avvenuto la scorsa settimana, le azioni Amazon sono comunque salite dello 0,5 per cento nelle ultime 5 sedute. In vista della prima seduta settimanale, il titolo sembra essere orientato al rialzo (+1,3 per cento nel pre-market).

Dal punto di vista tecnico, sembra però essere in atto una fase correttiva con i venditori che sembrano avere spazio per spingere ulteriormente sul rosso in vista proprio dei conti trimestrali. A questo punto diventa fondamentale l’area di domanda attorno ai 176 dollari per azione. Si tratta di un livello importante poichè proprio nella sua “zona” è avvenuta la più grande correzione nel trend rialzista. Se questa area dovesse essere violata al ribasso, allora il nuovo supporto da tenere d’occhio sarebbe in zona 167 dollari.

Per investire sulle azioni Amazon in vista della pubblicazione della trimestrale, è consigliabile usare una piattaforma completa che offre strumenti di analisi avanzati che sono in grado di aiutare il trader a tracciare previsioni più attendibili.

Un esempio è proprio Fineco (qui la recensione). La banca quotata sul Ftse Mib mette a disposizione la migliore piattaforma trading tra quella delle banche italiane e soprattutto consente di operare direttamente e con i CFD/Super CFD.

Per quello che riguarda le commissioni applicate, esse si abbassano con l’aumentare dell’attività di trading. Quindi più si fa trading e più le commissioni calano.

Fineco non offre il conto demo gratuito per fare pratica (oramai sempre più inutile) ma permette di iniziare a fare trading senza un deposito minimo.

Da non trascurare il fatto che, avendo la sede in Italia, Fineco è anche broker sostituto di imposta per i clienti con residenza in Italia.

