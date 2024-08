Forte rotazione sull'azionariato Usa è pressione sulla FED - BorsaInside

Neppure il tempo di pubblicare le analisti su come investire quando il mercato azionario crolla per provare a spiegare in ottica propositiva il violento sell-off che ha affondato Wall Street a metà scorsa settimana, che gli indici azionari Usa, Nasdaq compreso, sono riusciti ad evitare guai peggiori chiudendo la sessione di venerdì in rialzo. Risultato è che le analisi su come fare trading se c’è un crollo del mercato azionario sono già superate.

Il punto è che Wall Street, reduce da mesi e mesi di crescita e record storici continuamente aggiornati, non sembra essere avviata verso un lungo e duraturo ribasso ma più semplicemente appare quasi smarrita e in preda all’incertezza. E’ una fase “di mezzo” quella che la borsa Usa sta attraversando e come tutte le situazioni di questo tipo può dar luogo ad esiti diversi.

La vera domanda, quindi, non è come investire quando il mercato crolla ma come fare trading in una situazione molto fluida e dinamica.

C’è la FED dietro la fase di “mezzo” che la borsa Usa attraversa

Quando successo la scorsa settimana ha dimostrato, ancora una volta, quanto legate tra loro siano le prestazioni di Wall Street e delle borse europee. Il Vecchio Continente è andato al tappeto in scia al crollo di Wall Street. E’ in Usa che si devono cercare le cause primarie del sell-off. Giustamente alcuni analisti hanno posto l’accento sul fatto che il mercato azionario Usa è andato a picco perchè i titoli tech Usa erano cresciuti tantissimo. Verissimo ma bisognerebbe sempre ricordarsi che il settore tech è certamente gonfio di valore dalla scorsa settimana. La situazione è arcinota da tempo.

E allora, come hanno fatto alcuni esperti, è necessario allargare il quadro. Il feroce ribasso del Nasdaq e la conseguente forte incertezza che ha caratterizzato tutta Wall Street è in realtà frutto dell’attesa per le prossime mosse della FED. L’impressione è che i mercati stiano facendo pressioni sulla Federal Reserve in vista delle decisioni di politica monetaria di settembre. Tra l’altro a causa della fuga dai gonfissimi titoli tech, la rotazione è stata così estesa da spingere l’indice Russell al rialzo.

Questa è la dinamica che è stata alla base del crollo di Wall Street.

Già ma cosa fare adesso?

Long o short trading dopo il crollo del mercato azionario Usa?

I crolli azionari possono sempre essere occasione di acquisto a prezzi più bassi. Verissimo almeno teoricamente perchè praticamente è poi necessario verificare se ci sono i presupposti per un approccio di questo tipo. Diciamolo chiaramente: il crollo potrebbe dare luogo non ad un recupero ma ad un ulteriore calo. In tal caso comprare mentre il sell-off è solo all’inizio sarebbe un grave errore.

In merito alla situazione di “mezzo” che è in atto a Wall Street, l’impressione è che nessuno possa dire con un minimo di certezza se il crollo sia già finito oppure se è destinato a proseguire sia pure tra alti e bassi. La situazione è fluida e la rotazione è così ampia che tutto può accadere. Sarà la FED a dire se il comportamento degli investitori (che stanno praticamente uscendo da alcuni settori, ricollocandosi su altri comparti) debba proseguire oppure no. E quando diciamo Federal Reserve non facciamo solo riferimento ai board del FOMC (il prossimo è in programma a settembre e dovrebbe portare ad un primo taglio del costo del denaro) ma soprattutto alle prossime dichiarazioni dei banchieri centrali Usa. Saranno le parole dei membri FED (e anche il loro tono) a far capire se la rotazione in atto dovrà continuare o meno.

In questo contesto, lo scenario più plausibile è che nelle prossime sedute (tra alti e bassi) ci possa essere più pressione sulla Federal Reserve e quindi una prevalenza delle vendite.

Come investire sugli indici di borsa Usa

Per investire in questa fase di mezzo, la soluzione migliore è quella di optare per quegli strumenti di tipo derivato che consentono di optare sia per strategie short che per strategie long. I CFD consentono di speculare al rialzo e al ribasso senza possesso del sottostante e con il vantaggio di operare con la leva finanziaria (attenzione perchè, grazie alla marginalizzazione, sale la portata del trader ma aumentano anche i rischi che si corrono).

