Come da programma Tesla ha pubblicato i conti del secondo trimestre dopo la chiusura di Wall Street. Come si può vedere dal grafico in basso, la reazione del titolo nell’after-hours ai risultati è stata freddina. Lì per lì c’è stato un ritracciamento dell’8 per cento dei prezzi che poi, però, hanno leggermente recuperato parte del rosso di partenza. Tenendo conto di come è andato il trimestre del colosso dell’auto elettrica, poteva andare molto peggio. La trimestrale di Tesla, infatti, ha deluso le attese degli analisti sotto molto punti di vista.

Visto che la diffusione dei risultati è avvenuta a mercati chiusi non è da escludere che l’eventuale resa dei conti in borsa possa arrivare con l’avvio degli scambi di Wall Street anche perchè il titolo Tesla, nel corso dell’ultimo mese, è cresciuto di ben il 33 per cento e quindi si presterebbe bene ad un ritracciamento galvanizzato proprio dai conti trimestrali inferiori alle stime. Sarà questa la situazione che si verrà a determinare in avvio di scambi, oppure la quotata di Musk riuscirà a tenere la posizione. Insomma cosa accadrà in borsa alle azioni Tesla dopo la pubblicazione dei conti trimestrali?

La trimestrale Tesla nel dettaglio

Tesla ha chiuso il secondo trimestre 2024 con un aumento dei ricavi a quota 25,50 miliardi di dollari contro i 24,93 miliardi del secondo trimestre 2023. Il dato ha battuto le attese della vigilia che erano ferme a 24,77 miliardi. Si tratta dell’ultimo semaforo verde presente nella relazione trimestrale perchè, per il resto, è tutto un susseguirsi di indicazioni negative e spesso al di sotto di quelle che erano le attese della vigilia.

Iniziamo col dire che la società ha evidenziato la redditività più bassa degli ultimi cinque anni nonchè crollo dell’utile netto. Questo secondo risultato, in particolare, è molto preoccupante perchè il gruppo di Musk nei mesi scorsi aveva tagliato i prezzi per provare a rilanciare la domanda. Secondo gli analisti è plausibile che questa misura, assieme ai forti investimenti in intelligenza artificiale, non abbia ancora generato i risultati sperati. In altre parole potrebbe servire più tempo per vedere i frutti della nuova politica.

Parlando di numeri, i ricavi della divisione auto che è il core di Tesla hanno segnato un ribasso del 7 per cento rispetto a un anno fa passando da 21,2 miliardi a 19,8 miliardi. Magra consolazione è il fatto che su base sequenziale si sia intravisto un segnale di miglioramento (i ricavi era stato pari a 17,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2024). Tuttavia questo potrebbe voler dire molto poco visto che potrebbero aver impattato fattori stagionali.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto della quotata è ammontato a 1,48 miliardi di euro contro i 2,7 miliardi di euro di un anno fa. Il tracollo è palese anche perchè lo stesso utile rettificiato per azione fermandosi a 52 centesimi non è stato neppure in grado di centrare la stima prudenziale indicata dagli analisti a 62 cent. Se l’utile di Tesla è crollato, meglio non è andata a tutto il capitolo redditività. Tanto per iniziare l’Ebitda è stato pari al 14,4 per cento contro il 15,9 per cento del primo trimestre e il 18,7 per cento di un anno fa ma male è andata anche al margine operativo che è collassato al 6,3 per cento contro il 9,6 per cento di un anno fa. Malissimo è andata alle vendite con le consegne che nel secondo trimestre sono diminuite su base annua per la prima volta.

La verità è che la quotata di Musk sta perdendo ampie quote di mercato in Cina e In Europa e che enegli stessi Usa, per la prima volta nella sua storia, è scesa sotto al 50 per cento.

La reazione di Tesla ad una trimestrale a dir poco deludente?

Quale è stata la reazione di Tesla a conti trimestrali così pieni di segni rossi? Ovviamente il management ha posto l’accento sull’unico dato positivo (i ricavi) evidenziando come tale risultato sia stato raggiunto in un contesto sfavorevole. A seguire c’è poi la lunga sequenza di promesse sul radioso futuro a cui Tesla da tempo sta lavorando e quindi lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma e dei robotaxi e la prossima presentazione della Cybercab (la cui data ufficiale, già calendarizzata per l’8 agosto è stata però spostata al 10 ottobre prossimo). Per quello che riguarda invece la produzione del veicolo più economico di sempre (la cosiddetta Model 2) il vertice di Tesla si è limitato a dire che produzione è prevista per la prima metà del 2025.

Cosa fare con le azioni Tesla in borsa

Non ci sono dubbi sul fatto che, nonostante il fumo del management, la trimestrale di Tesla sia stata molto deludente se non catastrofica sotto certi punti di vista (alcuni dati sono delle prime volte e fanno palesemente male anche dal punto di vista psicologico). Il titolo è reduce da un lungo rialzo (negli ultimi sei mesi la prossime è stata del 18 per cento).

Premesso questo la prima reazione a freddo alla pubblicazione dei conti (i prezzi sono scesi fino all’8 per cento nell’after-trading prima di recuperare un pò) potrebbero essere l’avvisaglia di un avvio in ribasso. Allo stesso tempo se il mercato dovesse concentrarsi sul buon dato espresso dai ricavi, non è da escludere che possa esserci una tenuta dei valori.

Insomma la situazione appare fluida e l’esito più probabile potrebbe essere quello della volatilità. Una dinamica che ben si presterebbe a chi fa trading sia con i broker come eToro che con banche come Fineco.

