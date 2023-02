Le 5 migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023

Il 2022 è stato un anno molto difficile per la borsa di Wall Street. La decisone della FED di alzare i tassi di interesse per contrastare la corsa dell’inflazione, ha avuto come conseguenza un forte deprezzamento dei valori di molte azioni.

Ad ottobre e novembre segnali incoraggianti sono arrivati dall’indice dei prezzi al consumo. Mentre alcuni analisti parlano di picco dell’inflazione oramai alle spalle, la FED nella prima riunione di politica monetaria del 2023, pur alzato ancora il costo del denaro, ha contenuto l’incremento a soli 25 punti base. Nel giro di pochi mesi, quindi, si è passati da rialzi nell’ordine di 75 punti base ad un aumento molto più contenuto.

Per un problema che sembra essere in dirittura di soluzione ve ne è un altro che, stando alle previsioni della maggior parte degli analisti, potrebbe pesare almeno fino alla fine del primo semestre 2023. Stiamo parlando della recessione, da più parti indicata come il nuovo fattore destabilizzatore delle borse.

In questo contesto reduce dallo scotto pagato all’inflazione e pronto a fare i conti con la recessione, diventa fondamentale prestare molta cura nella selezione dei titoli.

In questo articolo faremo il punto sulle 5 migliori azioni del Nasdaq che, dal nostro punto di vista, conviene comprare a febbraio 2023 (in merito alle modalità operativi rimandiamo alla nostra guida su come comprare azioni).

Prima di scendere nel dettaglio, una precisazione: per quale motivo abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione al Nasdaq?

La spiegazione è molto semplice: tra vari indici della borsa di Wall Street, il paniere dei titoli tech è quello che nel 2022 ha performato peggio. Come si può vedere dal grafico in alto, infatti, il Nasdaq ha perso ben il 33 per cento lo scorso anno. Una flessione che ha portato molte azioni di punta ad essere disponibili a buon mercato. In effetti gli investitori più attenti potrebbero proprio sfruttare l’ultimo pullback del mercato azionario come un’occasione per inserire nei rispettivi portafogli, titoli le cui valutazioni fino a poco tempo fa era inarrivabili.

Quali sono queste azioni da comprare a febbraio 2023? Ecco la top 5:

Tesla

United Airlines

Coinbase

Rivian

Digital World Acquisition Corp

Migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023: Tesla

Al primo posto della mostra short list sulle migliori azioni del Nasdaq da comprare a febbraio 2023 c’è Tesla.

Lo scorso 28 dicembre, Tesla ha raggiunto il picco di ipervenduto dal momento in cui ebbe inizio la sua esperienza a Wall Street (ossia 12 anni fa). Negli ultimi tre mesi del 2022, Tesla ha evidenziato un crollo del 60 per cento, diventano il titolo con la peggiore performance di tutto l’S&P 500 nel periodo in esame.

Forse può anche interessarti —Previsioni azioni Tesla 2023

Nel corso della pandemia, il prezzo delle azioni Tesla è salito ai massimi storici. Nel 2022, però, ha avuto inizia una lunga parabola discendente. Chi ha comprato le azioni Tesla prima dello scoppio della pandemia, ossia nel marzo 2020, ha speso solo 40,53 dollari per titolo contro i 113 dollari attuali. Secondo il CEO e fondatore di Eight Global, Michaël van de Poppe, ha ripresa delle quotazioni era già dietro l’angolo nel mese di gennaio ed è destinata a proseguire anche a febbraio.

A dicembre la società ha consegnato i primi camion Tesla Semi a grandezza naturale. Dato che l’EV presenta il triplo della potenza di qualsiasi camion diesel oggi in circolazione e poichè esso è capace di percorrere 500 miglia con una singola carica a pieno carico, ci sono tutte le condizioni affinchè possa essere il punto di svolta nella storia di Tesla.

Migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023: United Airlines

Restiamo sempre sulle migliori azioni da comprare a febbraio 2023 ma cambiamo completamente settore occupandoci di United Airlines. Secondo Morgan Stanley, che quando si parla di Nasdaq non è propriamente il massimo dell’ottimismo, ritiene che United Airlines sia una delle migliori compagnie aeree.

Secondo l’analista della banca d’affari Ravi Shanker, il ritorno dei viaggi internazionali e il nuovo accordo con che compagnia aerea ha siglato con i suoi piloti, rappresentano il grande catalizzatore delle azioni United Airlines. Shanker ha inoltre evidenziato che la ripresa degli utili dopo il crollo causato dalla pandemia, è oramai a pieno regime e gli stessi timori sulla bassa redditività dell’azienda sono stati messi a tacere. Anche secondo gli analisti di Cowen il titolo United Airlines è il migliore tra le compagnie aeree. Questi esperti hanno citato nel loro report la forte esposizione della compagnia verso i voli internazionali. Un catalizzatore che viene quindi riconosciuto come un grande punto di forza.

Migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023: Coinbase

Al terzo posto nella lista delle migliori azioni del Nasdaq da comprare a febbraio 2023 troviamo Coinbase, uno dei più importanti exchange di criptovalute al mondo e sicuramente il più importante sul mercato Usa. Il 2022 di Coinbase è stato terribile. A causa della violenta ondata ribassista che ha affondato tutto il settore delle criptovalute, la società Coinbase ha registrato una forte riduzione del giro d’affari e della redditività. I prezzi delle azioni sono crollati ai livelli minimi.

Due numeri su tutti aiutano a comprendere la grave crisi con cui Coinbase ha fatto i conti nel 2022: i prezzi in un solo anno hanno perso l’87 per cento mentre la flessione nel solo mese di dicembre è stata superiore al 23 per cento.

Nonostante il tracollo molti investitori di primo piano, hanno espresso fiducia nei confronti di Coinbase, anche perchè l’exchange ha messo a segno risultati significativamente migliori rispetto a molte altre quotate operanti nel settore delle criptovalute, in particolare le società minerarie. Ark Invest, diretta da Cathie Wood, ha continuato a comprare azioni Coinbase, aggiungendo un totale di 296.578 azioni Coinbase ai suoi ETF negoziati in borsa.

Le prospettive delle azioni Coinbase nel 2023 sono di semplice deduzione: se il settore dei crypto-asset tornerà ad essere pimpante, i prezzi di Coinbase non potranno che salire. Chi volesse acquistare il titolo ai valori attuali per poi puntare su un apprezzamento può farlo con il broker eToro seguendo il link in basso.

Migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023: Rivian

Il quarto titolo che a febbraio potrebbe registrare un discreto apprezzamento è Rivian. Stando alle previsioni degli analisti, le azioni Rivian potrebbero salire di valore se la società dovesse riuscire a migliorare in modo sensibile la sua produzione. C’è però un problema. Aumentare la produzione di auto non è semplice e ci potrebbe volere molto tempo (e molti soldi). Tuttavia, l’azienda non se la passa affatto male per quanto concerne la liquidità. In cassa ci sono 14 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti. Si tratta di una somma che, a detta degli analisti, è sufficiente per sostenere le attività manageriali almeno fino al 2025.

Da non trascurare il fatto che tra gli investitoti di Rivian ci sono nomi molto noti come ad esempio Amazon (attualmente proprietari del 17 per cento dell’azienda) e Ford che a maggio 2022 aveva una partecipazione del 9,7 per cento del capitale di Rivian.

Le aspettative sono incoraggianti con la quota di veicoli elettrici sul totale automotive è che universalmente vista in crescita. Il nodo con cui Rivian dovrà vedersela, è rappresentato dalla concorrenza.

Anche le azioni Rivian sono disponibili sul terminale web eToro. Seguendo il link in basso è possibile comprare azioni senza pagare commissioni.

Migliori azioni Nasdaq da comprare a febbraio 2023: Digital World Acquisition Corp

Concludiamo l’esame delle 5 migliori azioni del Nasdaq da comprare a febbraio con il titolo Digital World Acquisition Corp. La SPAC di Trump e l’app Truth Social sono al lavoro per un processo di integrazione che, stando agli impegni, dovrebbe essere completato entro marzo.

Digital World Acquisition Corp ha registrato sia un rialzo che una flessione a seconda del punto di vista adottato dagli investitori per valutare il tentativo di fusione varato da Trump. A causa delle indagini in corso avviate dal DOJ e dalla SEC, adesso è difficile capire se la fusione è destinata ad esserci o no.

L’opinione diffusa tra gli addetti ai lavoro è che la fusione, alla fine, sarà finalizzata. Se così dovesse essere le previsioni 2023 di igital World Acquisition Corp sarebbero positive.

Per il momento, alla DWAC è stata concessa l’estensione necessaria per aiutare Truth Social a essere quotata in borsa. Per gli analisti, Trump ha tutto l’interesse a proseguire con tale impegno fino a quando l’integrazione non sarà completata con successo. Di conseguenza le previsioni per DWAC, Truth Social e Trump nel 2023 non possono che essere improntate all’ottimismo.

Anche le azioni Digital World Acquisition Corp si possono comprare senza commissioni usando la piattaforma eToro.

