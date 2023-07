Trading Online settimanale: trimestrali e decisioni sui tassi vanno sfruttati correttamente

Ultima settimana di luglio molto calda sul fronte trading online. Mentre per tanti si avvicina il periodo delle ferie, i mercati propongono da qui a fine mese una serie impressionante di eventi che possono fungere da catalizzatore.

Nelle ultime sedute sia le borse europee che quella di Wall Street sono state relativamente tranquille con pochi movimenti significativi. Il quadro, però, potrebbe presto scaldarsi. Nei prossimi giorni, infatti, sono attese le decisioni di politica monetaria delle banche centrali (ovviamente FED e BCE in primo piano) ma ci sono da monitorare anche i tanti conti trimestrali in uscita. Insomma da qui a fine mese saranno giorni densi di appuntamenti tanto che, secondo alcuni analisti, proprio l’ultima settimana di luglio è la più importante non solo di tutto il mese ma anche dell’intero periodo estivo. Il mix di eventi con cui gli investitori dovranno fare i conti potrebbe addirittura mettere in discussione il quadro di mercato.

Considerando che ad agosto non sono previste riunioni di politica monetaria da parte delle banche centrali (i prossimi summit si terranno a settembre) si può affermare che tutto sarà deciso proprio nella parte finale di luglio.

E allora vediamo dettagliatamente quali sono gli spunti a disposizione di chi vuol fare trading online.

Una pioggia di trimestrali è in arrivo dagli Usa

C’è la stagione italiana delle trimestrali ma a pesare davvero è quella americana. Questa settimana verranno pubblicati i conti di tantissime quotate di primo piano di Wall Street come NVIDIA, Microsoft e Google. La prima ha già scaldato i muscoli registrando un forte apprezzamento a dimostrazione del forte appeal di cui gode grazie al dossier sull’intelligenza artificiale.

Un aspetto che potrebbe non aver avuto la giusta visibilità in occasione della pubblicazione delle ultime trimestrali, riguarda le previsioni degli analisti e in particolare quello che è il loro movimento e come sono mutate negli ultimi anni.

Alcune delle stime che poi, nei giorni scorsi, si sono tradotte in conti trimestrali, sono state basse dei trimestri precedenti o addirittura rispetto a prima dello scoppio della pandemia. Altre stime, come ad esempio quelle sulla trimestrale di JP Morgan, sono risultate più alte.

Cosa vogliamo evidenziare con questo? Il discorso è semplice: quando si parla di società che hanno battuto le attese è necessario capire dove erano collocate queste stime di consensus altrimenti non si ha alcun metro di paragone. Stime collocate troppo in basso non devono spingere all’euforia poichè il loro peso reale è alquanto discutibile. Insomma l’impressione è che ultimamente ci sia una certa difficoltà a misurare quello che è il reale valore del business di una azienda. Morale: affidarsi solo ai numeri può essere limitativo per dare la giusta interpretazione.

Facciamo un esempio per meglio capire questo concetto. Apple nella trimestrale di luglio 2023 ha messo a segno ricavi pari a 81,43 miliardi di dollari ed un EPS (utile per azione) di 1,31. Nel 2022, Apple ha invece registrato ricavi per 82,96 miliardi ed un EPS di 1,2. Le previsioni per lo stesso periodo del 2023 sono per ricavi pari a 81,67 miliardi e un EPS di 1,19 di EPS. Si tratta di stime bassissime. Addirittura se davvero queste previsioni si dovessero concretizzare, l’EPS di Apple tornerebbe ai livelli di anni e anni fa. Cosa significa questo esempio? Che spesso le previsioni degli utili sono artefatte per essere poi battute.

Il trading online sulle decisioni di politica monetaria

Sempre nell’ultima settimana del mese ci saranno anche i due appuntamenti clou sul fronte monetario. Le riunioni di BCE e FED di luglio 2023 e le delibere delle due banche centrali sui rispettivi tassi sono uno dei temi più caldi in assoluto. Secondo alcuni analisti, però, il peso di questo evento è sopravvalutato perchè la realtà è che, ultimamente, il tema sta diventando sempre più secondario nonostante l’oggettivo forte impatto di queste decisioni sull’economia reali.

Arrivati al punto in cui siamo, si può pensare che un ulteriore aumento dei tassi in Usa nel breve termine sia destinato a non aver alcun effetto sui mercati (mentre li avrà sull’economia e anche per lungo tempo). Quanto avvenuto negli ultimi mesi, infatti, è la dimostrazione che il vero impatto dei tassi possa anche essere posticipato ad oltre un anno da ora.

Ciò perchè è oramai assodato che gli effetti della politica monetaria siano assorbiti dal mercato solo dopo molto tempo. Di conseguenza per le banche centrali diventa difficile capire, in tempi ragionevoli, quando e se è arrivato il momento di mettere un punto alla politica da falco. Tornando all’attualità è quindi scontato che sia la BCE che la FED alzeranno i tassi di 25 punti base, tuttavia, in realtò, a guidare i mercati non sarà questa decisione ovvia, ma le dichiarazioni in merito alla futura politica monetaria delle due banche centrali.

Come fare trading online su decisioni tassi e trimestrali

Operativamente c’è un modo per fare trading online su tutti i mercati che sono condizionati da catalyst come le decisioni sui tassi e i conti trimestrali senza dover cambiare piattaforma? La risposta è affermativa: grazie ai broker CFD è infatti possibile speculare su mercati molto diversi tra loro (come ad esempio indici di borsa e coppie forex) senza dover cambiare account.

