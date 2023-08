Reddit e Cool Cats: il successo degli avatar da collezione nel mondo Web3

Il 26 luglio, Reddit, il colosso dei social media, ha lanciato la sua attesissima quarta generazione di Avatar da Collezione in collaborazione con il famoso brand incentrato sui gatti del mondo Web3, Cool Cats.

Questa nuova serie di Avatar da Collezione, denominata “Retro Reimagined,” è stata realizzata in partnership con rinomati artisti, tra cui Micah Johnson, il creatore di Nyan Cat Chris Torres, il designer di Proof Collective penguitt, gli illustratori di avatar di Reddit, Jas e Petio, e naturalmente, il co-fondatore di Cool Cats, Clon.

Gli Avatar da Collezione stanno riscuotendo un enorme successo sul mercato, con una delle ultime versioni che comprende tre avvincenti personaggi nello stile di Cool Cats: Blue Cat e Chugs, Shadow Wolf e C4T Monitor. E già al momento del lancio, l’Avatar da Collezione C4T Monitor di Cool Cats era già completamente esaurito, dimostrando la grande richiesta e l’entusiasmo che circonda queste creazioni digitali uniche.

La popolarità di Cool Cats nel mondo NFT

Non è la prima volta che Cool Cats fa parlare di sé nel mondo degli NFT (Token Non Fungibili). Già dal suo debutto nel luglio 2021, Cool Cats ha registrato una strabiliante somma di circa 388 milioni di dollari in vendite di NFT, secondo i dati di CryptoSlam.

Cool Cats 🤝@Reddit



Our limited-edition series of #RedditCollectibles is available now in the Gen4 Collectible Avatars assortment!



Link to get yours below ⬇️ pic.twitter.com/2DmU7M0W5X — Cool Cats (@coolcats) July 26, 2023

Grazie al sostegno di Animoca Brands, la collezione comprende 9.999 avatar di gatti animati, che hanno superato il concetto tradizionale di semplici PFP (profilo immagine), trasformandosi in personaggi dinamici ed evolutivi (come nel caso di Blue Cat) che si inseriscono con successo in vari ambiti: dai collezionabili digitali ai contenuti animati, dai fumetti ai giochi, fino ai prodotti del mondo di Cooltopia.

L’integrazione di Reddit con la blockchain di Polygon

Come accaduto con la precedente generazione di Avatar da Collezione, la nuova serie di Reddit viene coniata sulla blockchain di Polygon, una scelta che offre agli utenti la possibilità di interagire direttamente con i portafogli di Reddit e di agevolare la vendita delle proprie collezioni a terzi.

La piattaforma ha anche accennato a futuri aggiornamenti al suo negozio di collezionabili, permettendo agli utenti di accedere direttamente al negozio tramite la sezione di modifica degli avatar di Reddit.

Un punto chiave che distingue Reddit da altre piattaforme è la flessibilità offerta ai proprietari di Avatar. Essi possono tranquillamente trasferire le loro collezioni ad altri account di Reddit utilizzando il portafoglio basato sulla blockchain della piattaforma, Vault, oppure scegliere di spostarli su un portafoglio crittografico esterno.

C4T Monitor already SOLD OUT!!! 🤯 pic.twitter.com/PZDNMcKRc8 — clon (@cloncast) July 26, 2023

Attualmente, la piattaforma non supporta la vendita secondaria di questi avatar, ma gli utenti possono comunque venderli liberamente su un mercato NFT di loro scelta, garantendo una maggiore libertà di scambio e di fruizione del valore di queste creazioni digitali.

L’approccio di Reddit a Web3

Reddit ha dimostrato di essere un esempio positivo nella transizione verso il mondo Web3. L’azienda è stata in grado di adottare con successo la tecnologia Web3 tra i suoi utenti mainstream, talvolta senza nemmeno farlo notare.

La sua strategia è stata efficace nell’introdurre NFT ai non esperti, evitando esplicitamente il gergo tecnico del Web3 quando parla dei suoi avatar digitali da collezione.

Al momento, più di 14 milioni di individui possiedono gli Avatar da Collezione di Reddit, generando un volume totale di vendite di oltre 33 milioni di dollari, secondo un rapporto di Polygon Analytics Dune Dashboard.

Un futuro promettente per gli avatar da collezione

Anche se il mercato NFT ha subito alti e bassi a causa di incertezze e confusione nel settore delle criptovalute, c’è ancora un forte interesse nel potenziale di queste tecnologie. Gli asset digitali come gli Avatar da Collezione stanno guadagnando sempre più attenzione e molte aziende stanno cercando di utilizzarli nel modo giusto, dimostrando autenticità e valore effettivo.

Un esempio concreto di questa tendenza è avvenuto a febbraio, quando Reddit ha lanciato gli Avatar da Collezione del Super Bowl LVII, offrendo agli utenti quattro tipi di collezionabili da coniare: Eagles, Chiefs, The Champs o LVII Super Fans.

