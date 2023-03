3 ETF per ridurre il rischio del portafoglio di investimento

In questo articolo parleremo di come ridurre il rischio del portafoglio attraverso l’inserimento di ETF molto particolari e finalizzati proprio a questo obiettivo.

Prima di parlare dei 2 fondi a gestione passiva che ben si prestano a questa esigenza, è utile fare il punto sul perchè, soprattutto nella situazione attuale, sia consigliabile diversificare il proprio portafoglio di investimento inserendo strumenti meno rischiosi e al tempo stesso indirizzando una parte del capitale in fondi negoziati in Borsa che presentano una spiccata esposizione all’obbligazionario. Una strategia simile, oltre ovviamente a ridurre il profilo di rischio complessivo del portafoglio, potrebbe anche fornire un certo margine di profitto nel momento in cui la Federal Reserve svolterà sulla sua politica monetaria passando al taglio dei tassi di interesse.

Ciò premesso ci sono 2 ETF specifici che si prestano bene a questo scopo. Si tratta di:

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Entrambi questi fondi a gestione passiva possono essere acquistati sul terminale web del broker Freedom24. Suggeriamo questa piattaforma perchè essa non prevede commissioni per i primi 30 giorni dall’apertura del conto e inoltre offre tutta una serie di funzionalità aggiuntive di cui parleremo nell’ultimo paragrafo dell’articolo.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Il primo ETF di cui parleremo in ottica riduzione del profilo di rischio del portafoglio di investimento è iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF. Si tratta di fondo a gestione passiva che replica le performance di borsa di un indice che è formato da titoli di stato investment grade di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Tutte le obbligazioni che sono presenti nell’indice hanno una scadenza scadenza target di circa 15-30 anni.

L’ETF in questione risulta essere interessante per una serie di motivi. Tanto per iniziare dallo scorso anno il mercato ha iniziato un costante calo dell’inflazione. Come è oramai ampiamente assodato un trend di ribasso dell’inflazione più rapido del previsto potrebbe spingere la FED a procedere ad un taglio dei tassi (in fin dei conti è questa la speranza del mercato). Il ribasso dell’inflazione Usa impatterebbe su tutti i mercati. Stando ad una stima dell’Eurostat a gennaio 2023 l’inflazione dell’area Euro è scesa all’8,5 per cento. Da non tralasciare poi il fatto che da tempo è in corso un dibattito sulla possibilità o meno che l’economia degli States entri in recessione.

Dinanzi ad una situazione di questo genere diventa utile diversificare il proprio portafoglio di investimento in ottica riduzione del rischio. Uno strumento come iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF si presta molto bene a questo scopo.

Ecco le caratteristiche più importanti di questo fondo:

Tipo di fondo: Titoli di Stato

Patrimonio netto del Fondo: € 685,9 milioni

Dimensioni: 1x

Numero di partecipazioni: 47

Durata effettiva: 16,27 anni

Scadenza media ponderata: 21,56 anni

YTM medio ponderato: 3,30%

Rapporto di spesa: 0,15%

Media ponderata Cedola: 2,51%

Rendimento dello scorso anno: -29,83%

Rendimento a 10 anni: 2,13%

Rendimento previsto: 1,24%

L’allocazione è concentrata su titoli di stato di Francia, italia e Germania. Più defilate sono invece Spagna e Olanda.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Il secondo ETF che può tornare utile per ridurre il rischio del portafoglio di investimento è iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF. Si tratta di un fondo a gestione passiva che replica l’andamento di un indice che è composto dal titoli di stato dell’area Euro con scadenza target 20 anni e un rating che, come minimo, è AA- (quindi si va in su).

Le ragioni per cui pensare a questo ETF per ridurre il profilo di rischio del proprio portafoglio sono, alla fine, gli stessi che abbiamo citato in relazione all’altro fondo a partire dalla dinamica dell’inflazione Usa e dagli effetti che essa può avere su tutti i mercati globali.

Veniamo quindi direttamente alle caratteristiche più importanti di questo fondo che sono:

Tipo di fondo: Titoli di Stato

Patrimonio netto del Fondo: € 212,0 milioni

Dimensioni: 1x

Numero di partecipazioni: 55

Durata effettiva: 19,27 anni

Scadenza media ponderata: 25,89 anni

YTM medio ponderato: 2,86%

Rapporto di spesa: 0,15%

Media ponderata Cedola: 1,81%

Rendimento dello scorso anno: -31,86%

Rendimento a 5 anni: -17,82%

Rendimento previsto: 0,89%

Per quello che invece riguarda i paesi emittenti con la maggiore allocazione all’ETF, la bilancia pende in modo marcato a favore della Francia.

Infatti i titoli di stato francesi pesano per il 42,98 per cento. A seguire c’è la Germania con il 25,59 per cento, quindi il Belgio con il 13,25 per cento, i Paesi Bassi con il 9,01 per cento e quindi l’Austria con il 6,14 per cento.

Balza subito all’occhio il fatto che l’Italia non sia presente in questa allocazione). Ovviamente questo non è dovuto a un caso ma al requisito di rating che abbiamo indicato in precedenza.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

E per finire, nella lista degli ETF da inserire nel portafoglio di investimento per ridurre il profilo di rischio non poteva non mancare Vanguard Long-Term Treasury ETF. Si tratta di un fondo a gestioen passiva negoziato in borsa che investe su titoli del Tesoro Usa a lungo termine con una scadenza media ponderata tra i 10 e i 25 anni. In questo ETF, a differenza degli altri due che abbiamo citato in precedenza, non c’è traccia di titoli di stato europei.

Altra caratteristica è il fatto che i pagamenti delle cedole sulle obbligazioni vengono distribuiti sotto forma di dividendi e sono pagati ogni mese.

Perchè questo ETF è da considerare per ridurre il profilo di rischio del portafoglio? Questa volta ai motivi che abbiamo citato in precedenza si affiancano anche altre ragioni. Infatti la possibilità che la FED possa tagliare i tassi (sempre se l’inflazione lo dovesse permettere) supporta l’ipotesi di ricevere rendimenti interessanti. Questo perchè un ribasso dei tassi determina un aumento del valore di mercato delle obbligazioni. L’ETF in questione investe in Treasury a lungo termine che, per loro struttura, risentono di più del cambio dei tassi FED. Quindi se la politica della banca centrale Usa dovesse cambiare (e questo non può che avvenire prima o poi, Vanguard Long-Term Treasury ETF potrebbe registrare rendimenti più alti rispetto agli ETF che investono in obbligazioni più corte.

Ed ecco quali sono le caratteristiche più rilevanti di questo fondo:

Tipo di fondo: titoli di stato statunitensi

Asset in gestione: $ 4,6 miliardi

Dimensioni: 1x

Numero di partecipazioni: 72

Durata media: 16,3 anni

Scadenza effettiva media: 23,2 anni

Rendimento alla scadenza: 3,7%

Rapporto di spesa: 0,04%

Cedola media: 2,7%

Rendimento dello scorso anno: -21,55%

Ritorno da gennaio 2011: 50,9%

Inflazione Adg. CAGR dal 2011: 0,90%

Rendimento previsto: 2,8%

Tirando quindi le somme l’ETF vanta un potenziale di rialzo del 26,5 per cento e un dividend yield del 2,8 per cento. Una remunerazione niente male che potrebbe invogliare all’investimento.

Come comprare ETF su Freedom24 in modo rapido

Chi investe sui mercati sa perfettamente che si sono tanti broker e tante soluzioni per comprare ETF. I fondi a gestione passiva, infatti, sono presenti sulle piattaforme di molti broker.

Noi però abbiamo suggerito Freedom24 e non a caso. Tanto per iniziare i 3 ETF che abbiamo citato come strumento per ridurre il profilo di rischio del proprio portafoglio di investimento ci sono sicuramente su Freedom24 anche perchè questa piattaforma è focalizzata su ETF e azioni mettendo a disposizione migliaia ci strumenti.

C’è poi il discorso sulle commissioni che sono pari a zero per i primi 30 giorni di apertura del conto. E infine due funzionalità che nessun altro broker presenta. La possibilità di investire in azioni al prezzo IPO e il 3% offerto dal conto di risparmio D (2,5% sui depositi in Euro). In pratica si può aprire un conto e nell’attesa di investire ricevere una remunerazione. Non ci sono vincoli e quindi in ogni momento si possono prevelare i proprio soldi.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L’investimento in un’IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

