Investire come Warren Buffett usando gli ETF: ecco quali comprare

© iStockPhoto

Una lista di ETF interessanti per investire replicando le strategie di posizionamento di Warren Buffett e della Berkshire Hathaway

Il sogno di tutti i traders è quello di riusciere ad investire come Warren Buffett. E' proprio perchè il celebre oracolo di Omaha è diventato un esempio e un mito da seguire che le sue decisioni e suoi cambi di strategia finiscono con il catalizzare l'attenzione di tantissimi investitori. Per molti traders conoscere dove Warren Buffett investe fa parte delle operazioni da condurre prima di capire come investire.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo articolo, basato su un'analisi condotta in merito dal sito Investing.com, affronteremo un argomento molto particolare ossia come è possibile investire come Warren Buffett utilizzando gli ETF.

Partiamo da quelli che sono stati gli ultimi movimenti della Berkshire Hathaway. L'oramai celebre documentazione 13F che la Berkshire Hathaway ha presentato alla SEC americana contiene un importante cambio di rotta nella strategia di investimento dell'oracolo di Omaha: netto taglio delle partecipazioni nelle grandi banche d'affari Usa e acquisto di una quota da 20,9 milioni di azioni nel gruppo minerario canadese Barrick Gold. Di questa mossa si è parlato tantissimo anche perchè Buffett ha sempre guardato con diffidenza agli investimenti in oro. Per il celebre investitore, l'oro è sempre stato poco utile.

E allora rispetto a prima che cosa è cambiato? Ad oggi non è dato sapere se sia stato Buffett in persona ad imporre il cambio di rotta o, più semplicemente, se i gestori della Berkshire Hathaway la pensioni diversamente rispetto ai loro predecessori.

Fondamentalmente capire cosa sia avvenuto non è poi così importante. Per un investitore che considera Buffett un modello, è più importante capire come tradurre in scelte operative le mosse dell'oracolo di Omaha.

Alcuni ETF possono essere utili proprio a tale scopo. Intediamoci: per chi intende riprodurre le decisioni di Buffett, la cosa più immediata da fare è comprare azioni della Berkshire Hathaway. Parallelamente se investire in borsa non ha mai entusiasmato si può prendere in relazione una valida alternativa come il CFD Trading. Qui sotto trovi il link per aprire un conto demo come un broker autorizzato come eToro (leggi qui la recensione completa). Grazie alla demo è possibile esecitarsi a comprare e vendere CFD Azioni.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Anche investire in ETF può essere un modo per riprodurre le scelte di investimento di Warren Buffett. Ovviamente, in questo caso, è necessario capire quali ETF comprare. Come messo in evidenza da Investing.com ci sono oggi almeno 3 ETF che possono vantare azioni BRK.B:

SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)

Davis Select US Equity (NASDAQ:DUSA).

La lista però non finisce qui. Considerando che Buffett ha in mano una partecipazione del 5 per cento di Apple, anche gli ETF che replicano le azioni di Cupertino sarebbero da tenere in considerazione. In questo caso l'elenco formulato da Investing.com è più lungo. Tra i prodotti più interessanti ci sono:

iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSE:ITOT)

Technology Select Sector SPDR® Fund

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

iShares Global 100 ETF

Se non si è interessari a comprare questi ETF, niente paura perchè i migliori broker Forex e CFD permettono di investire in ETF attraverso i Contratti per Differenza. Per imparare ad operare si può partire dal conto demo scegliendo, ad esempio, il broker IG (qui trovi la recensione completa) che ti offre 30.000 euro virtuali per iniziare a negoziare.

E per sfruttare la decisione di Warren Buffet di investire sull'oro? Anche in questo caso i prodotti non mancano:

SPDR® Gold Shares Fund

SPDR Gold MiniShares

VanEck Vectors Gold Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Insomma, come si sarà capito da questo elenco, per investire come Warren Buffett usando gli ETF non c'è che l'imbarazzo della scelta.