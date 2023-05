Cos’è e come funziona Artificial General Intelligence (AGI): le implicazioni per gli esseri umani

Negli ultimi anni, l’Artificial Intelligence (AI) ha fatto progressi significativi, aprendo la strada a una nuova era dell’intelligenza artificiale con l’avvento dell’Artificial General Intelligence (AGI).

Tuttavia, alcuni luminari nel campo dell’intelligenza artificiale, come Geoffrey Hinton, hanno espresso preoccupazioni riguardo allo sviluppo rapido e potenzialmente dannoso dell’AGI.

Nel 2023, una lettera appello firmata da oltre 100 esperti, inclusi scienziati e nomi di spicco come Elon Musk, ha richiesto una pausa nello sviluppo dell’intelligenza artificiale per valutare i rischi che essa potrebbe comportare per l’umanità.

Cosa sono gli AGI e come funzionano

Gli AGI sono software e hardware progettati per apprendere e svolgere qualsiasi attività intellettuale che un essere umano è in grado di fare. Questi sistemi possono anche connettersi a internet per acquisire informazioni supplementari.

Ad esempio, se viene posta una domanda a un AGI su un argomento sconosciuto, il software analizza la richiesta, effettua ricerche online e fornisce una risposta, simile al modo in cui un essere umano farebbe una ricerca su Google.

Diverse aziende leader nel settore tecnologico, tra cui IBM, OpenAI, Microsoft, Google, Darktrace e Deepmind, hanno investito tempo e risorse nello sviluppo dell’AGI. Attualmente, IBM con il suo progetto IBM Strong AI e Google con Google Brain sembrano essere le più vicine a creare un prototipo intelligente che potrebbe essere messo in produzione.

Gli AGI sono progettati per comprendere il contesto in cui si trovano, prendere decisioni e intraprendere azioni per raggiungere un obiettivo specifico o una serie di obiettivi. Ciò significa che possono essere reattivi, cioè rispondere agli stimoli umani, e proattivi, cioè agire autonomamente senza un controllo diretto da parte di un operatore umano.

Geoffrey Hinton e altri esperti nel campo dell’intelligenza artificiale hanno espresso timori riguardo allo sviluppo accelerato dell’AGI e alle possibili conseguenze per l’umanità. Nel 2023, la lettera appello firmata da numerose personalità ha sottolineato l’importanza di sospendere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per almeno sei mesi al fine di valutare attentamente i rischi potenziali.

Come investire nell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale generativa è una tendenza in rapida crescita e sta guidando una rivoluzione industriale e sociale. L’investimento in intelligenza artificiale è un megatrend a lungo termine.

Sul mercato italiano sono disponibili alcuni fondi tematici che investono in intelligenza artificiale e robotica, tra cui Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Classe C Eur Acc, Pictet – Robotics Classe HR Eur, DWS Invest Artificial Intelligence Classe LC EUR Acc, Allianz Global Artificial Intelligence Classe AT EUR hedged Acc e CS (Lux) Global Robotics Equity Classe BH Eur Acc.

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Classe C Eur Acc è un fondo azionario internazionale che investe in azioni di società che operano nell’ambito tecnologico e robotico, con una gestione discrezionale. Lanciato nel 2017, ha reso l’11,32% in tre anni e investe il 69% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i beni industriali.

è un fondo azionario internazionale che investe in azioni di società che operano nell’ambito tecnologico e robotico, con una gestione discrezionale. Lanciato nel 2017, ha reso l’11,32% in tre anni e investe il 69% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i beni industriali. Pictet – Robotics Classe HR Eur è un fondo azionario internazionale specializzato in questo settore e presente sul mercato italiano dal 2015. Investe in aziende attive principalmente, ma non esclusivamente, nelle seguenti aree: applicazioni e componenti di robotica, automazione, sistemi autonomi, sensori, microcontrollori, stampa 3D, elaborazione dati, tecnologia di attuazione nonché riconoscimento di immagini, movimento o vocale e altro tecnologie e software abilitanti. Ha reso il 7,34% in tre anni e investe il 63% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i beni industriali.

è un fondo azionario internazionale specializzato in questo settore e presente sul mercato italiano dal 2015. Investe in aziende attive principalmente, ma non esclusivamente, nelle seguenti aree: applicazioni e componenti di robotica, automazione, sistemi autonomi, sensori, microcontrollori, stampa 3D, elaborazione dati, tecnologia di attuazione nonché riconoscimento di immagini, movimento o vocale e altro tecnologie e software abilitanti. Ha reso il 7,34% in tre anni e investe il 63% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i beni industriali. DWS Invest Artificial Intelligence Classe LC EUR Acc è un fondo azionario globale che investe in aziende la cui attività beneficia o è correlata all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Lanciato nel 2018, ha reso il 6,79% in tre anni e investe il 66% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i servizi alla comunicazione.

è un fondo azionario globale che investe in aziende la cui attività beneficia o è correlata all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Lanciato nel 2018, ha reso il 6,79% in tre anni e investe il 66% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i servizi alla comunicazione. Allianz Global Artificial Intelligence Classe AT EUR hedged Acc è un fondo azionario globale che investe con particolare attenzione all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Lanciato nel 2017, ha reso il 5,36% in tre anni e investe l’83% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i servizi alla comunicazione.

è un fondo azionario globale che investe con particolare attenzione all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Lanciato nel 2017, ha reso il 5,36% in tre anni e investe l’83% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i servizi alla comunicazione. CS (Lux) Global Robotics Equity Classe BH Eur Acc è un fondo azionario internazionale che investe in tecnologie avanzate. Lanciato nel 2017, ha reso il 3,86% in tre anni e investe il 50% del portafoglio negli Stati Uniti. I primi settori in portafoglio sono la tecnologia e i beni industriali.

