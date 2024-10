Attiva un ETF con l'uso estremo dell'intelligenza artificiale - BorsaInside

Investire come Warren Buffett, David Tepper’s e gli altri mostri sacri della finanza è il sogno di ogni trader. Immaginate di poterlo fare attraverso un ETF che replica quelle che sarebbero le strategie di questi grandi nomi. In che modo avverrebbe tutto questo? Ovviamente attraverso l’intelligenza artificiale. Parliamo di un ETF alimentato da chatbot che cavalcano il pensiero delle citate grandi menti della finanza internazionale.

Roba da futurismo e fanta-finanza? Assolutamente no e c’era pure da aspettarselo che prima o poi si sarebbe arrivati a un fondo a gestione passiva con una simile potenza. A lanciare l’idea dell’ETF chatbot che imita Warren Buffett, David Tepper’s e gli altri del club è stata la startup Fintech Intelligent Alpha. Il nuovo fondo sarà avviato alle negoziazioni domani 25 settembre.

Tempi molti stretti, quindi, e non poteva essere diversamente visto che l’intelligenza artificiale è in piena crescita e non c’è giorno che non ci siano passi in avanti su questo fronte. Il colosso dell’AI Nvidia aumenta progressivamente la sua market cap arrivando a condizionare tutto l’andamento dell’S&P 500 nel suo insieme. Proprio per queste ragioni un ETF chatbot che replica la mente di Warren Buffett è perfettamente comprensibile.

Inutile dire che una notizia simile è positiva per tutti i trader che seguono il megatrend dell'intelligenza artificiale e ovviamente anche per chi semplicemente investe in ETF e in futuro avrà la possibilità di farlo comportandosi come avrebbero fatto le leggende del trading online.

Come sarà strutturato l’ETF chatbot che imita i guru del trading online

Vildana Hajric di Bloomberg è stata l’analista che ha annunciato l’idea della startup Intelligent Alpha di lanciare un ETF il cui obiettivo è quello di sfruttare il pensiero delle menti più illustri del mondo degli investimenti. L’analista non nasconde che si potrebbe trattare del tentativo più audace di Wall Street di cavalcare a suo vantaggio i nuovi strumenti di intelligenza artificiale proprio con l’obiettivo di imitare quelle che sono le strategie dei trading guru di Wall Street da Warren Buffett a Stanley Druckenmiller fino a David Tepper.

Il nuovo fondo sarà costituito da idee di investimento generate da ChatGPT, Gemini e Claude. Per la prima volta nella storia ci sarà quindi un “comitato di investimenti” che sarà formato non da analisti o gestori ma da avanzati programmi basati sull’intelligenza artificiale. Queste idee su cui è basato l’ETF sono fondate sul pensiero e sulle azioni dei guru mondiali della finanza. Attenzione però perchè le partecipazioni nell’ETF potrebbero non riflettere al 100% le scommesse effettuate realmente da Buffett e compagnia e ispirarsi solo ad esse.

La società fintech che ha ideato l’ETF chatbot è da tempo attiva nel settore dell’ingegneria e delle tecnologie emergenti. In pratica la Intelligent Alpha darà istruzioni ai modelli linguistici (LLM) per imitare le personalità dei guru della finanza. Concretamente, attraverso i chatbot ChatGPT, Gemini e Claude saranno passate al setaccio tra le 60 a le 90 aziende globali attive in tantissimi settori (compresa l’assistenza sanitaria) e in molte aree geografiche.

Commentando lo straordinario passo in avanti realizzato con l’ETF chatbot, Doug Clinton, CEO e fondatore di Intelligent Alpha, ha ricordato come oggi, nel mondo degli hedge fund, esistono pod che sono focalizzati su specifiche aree di competenza aggiungendo che il nuovo ETF punta a ricreando le basi della struttura in cui sono collocate le decisioni dei grandi nomi della finanza.

Nonostante il prodotto nasca con ambizioni molto avanzate, secondo alcuni analisti esso altro non è che il tentativo più avanzato di Wall Street di usare l’intelligenza artificiale come strumento per creare profitto e ricchezza per gli investitori.



Tra l’altro, senza attendere il nuovo ETF chatbot va ricordato come già oggi ci siano tanti hedge fund che sono basati proprio sull’uso dei chatbot per effettuare i processi di ricerca e di investimento. L’intelligenza artificiale è quindi già parte integrante del mondo degli ETF. Con il fondo chatbot che imita Warren Buffett e David Tepper’s viene solo fatto un ulteriore passo in avanti.

