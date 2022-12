Mercati finanziari previsioni 2023: dove conviene investire

Siamo oramai a fine anno e gli investitori pensano già a quello che potrebbe accadere sui mercati finanziari nel 2023. Non c’è quindi da stupirsi se una delle domande più frequenti che gli investitori si stanno ponendo proprio in questi giorni sia “dove conviene investire nel 2023“.

A questo interrogativo proveremo a dare una risposta con questa guida. Come certamente ricorderanno i nostri lettori più assidui, anche negli anni passati abbiamo realizzato report sul tema “previsioni mercati finanziari“. Purtroppo siamo sempre stati smentiti dalla realtà e questo per un motivo molto semplice: sia nell’anno che si sta per chiudere che nei due anni precedenti, ogni valutazione è stata vanificata da eventi imprevisti che hanno reso tutto più incerto.

Lo scorso anno fu la guerra in Ucraina a mandare all’aria le previsioni sui mercati finanziari mentre negli anni precedenti fu il covid. Con queste premesse c’è da stare poco allegri su quello che potrebbe accadere nel 2023. E invece no perchè non da escludere che dopo 3 anni di incertezza, finalmente il 2023 possa essere l’anno della normalità. Se così dovesse essere, le previsioni sui mercati finanziari che stiamo per esporre, avrebbero possibilità di trasformarsi in realtà.

Con questo ritrovato spirito invitiamo i lettori a leggere la nostra guida su dove conviene investire nel 2023.

Mercati finanziari previsioni 2023: normalità ipotesi base

Il ritorno della normalità sui mercati finanziari è lo scenario base per il prossimo anno. Ma cosa significherebbe concretamente questa ipotesi? Tanto per iniziare ci sono buone possibilità che finalmente possa esserci un percorso di uscita dalla lunga fase di liquidità illimitata. In secondo luogo (e questo elemento è importante per l’individuazione di eventuali mega-trend) non è da escludere che la decarbonizzazione possa tornare in primo piano dopo l’interruzione causata dalla crisi energetica.

Una ulteriore manifestazione di normalità sui mercati finanziari potrebbe essere il ridimensionamento del peso su indici e portafogli globali delle azioni tech (secondo alcuni analisti sarebbe quindi la fine del mito delle Faang) anche se, a voler essere precisi, il settore era stato troppo gonfiato dall’emergenza covid & connessi e quindi si tratterebbe solo di un ripristino della realtà.

Attenzione perchè lo scenario di ritorno alla normalità sui mercati finanziari nel 2023 è tanto più probabile quanto più alte saranno le possibilità che i grandi fattori di incertezza (a partire dall’inflazione) tornino ad essere sotto controllo.

I rapporti di causa-effetto che sottenderanno le prestazioni dei mercati finanziari nel 2023 sono lineari: dall’andamento dell’inflazione, dipendono le mosse delle banche centrali da cui a loro volta dipendono gli utili delle società dell’S&P 500 e quindi le rispettive valutazioni di borsa. Come si può notare, è tutto interconnesso (si spera all’insegna della tranquillità).

–INVESTI SUI MERCATI FINANZIARI CON ETORO, DEMO GRATUITA PER INIZIARE>>

Previsioni mercati finanziari 2023: cosa attendersi

Considerando quanto abbiamo detto nel precedente paragrafo, cosa attendersi dai mercati finanziari il prossimo anno? Ecco alcune stime:

Crollo dell’inflazione: tra gli analisti serpeggia una previsione che sarebbe un punto di svolta, il crollo dell’indice IPC fino al 2,5 per cento entro metà anno

Maggiore stagflazione: con un tasso di inflazione compreso tra il 4 e il 6 per cento è plausibile chge la crescita del PIL nominale possa rallentare, tuttavia non ci dovrebbe essere una recessione profonda. L’ipotesi più plausibile è quella della stagflazione con un crescita reale quasi nullo.

Nessuna recessione sugli utili: se la recessione non è destinata ad essere marcata, allora non è necessario rivedere al ribasso le stime sugli utili per l’S&P 500

Tassi chiave ad oltre il 4 per cento: assumendo sempre un’inflazione nel range tra il 4 e il 6 per cento e un’economia che tiene botta (nessuna recessione drammatica), la FED si ritroverà nella posizione di dover alzare i tassi oltre il 5,1 per cento che era stato indicato nel vertice del FOMC di dicembre. A questo punto non è da escludere che il tasso overnight possa anche superare il 6 per cento.

Dove conviene investire nel 2023?

Alla luce dello scenario descritto fin qui, dove conviene investire nel 2023? Prima di scendere nel dettaglio, un’indicazione pratica. Tra poco parleremo di varie asset-class ma questo non deve spaventare i lettori. I mercati sono si diversi ma oggi grazie a broker come ad esempio eToro è possibile investire su tanti asset differenti operando da una sola piattaforma. Non solo ma eToro mette anche a disposizione il conto demo gratuito per fare pratica senza rischi.

–INVESTI SU TANTI MERCATI DA UNA SOLA PIATTAFORMA CON ETORO>>

Dubbi sulle azioni tech

Iniziamo la rassegna su dove conviene investire nel 2023 partendo proprio dalla grandi sconfitte del 2022: le azioni tech. Secondo alcuni analisti, il vecchio acronimo di FAANG dovrebbe oramai essere rivisto nel nuovo AMAGT, dato dalle iniziali di Apple, Microsoft, Amazon, Google e Tesla ovvero i soli titoli tecnologici che potrebbero riservare qualche sorpresa il prossimo anno. Questi 5 titoli hanno registrato da inizio anno un calo compreso tra il 27 per cento della prima e il 66 per cento dell’ultima. Come dire Apple ha provato a tenere botta mentre Tesla è andata letteralmente a picco.

La situazione per le azioni tech è ambigua: da un lato c’è la possibilità di una ripartenza (e quindi comprare alle basse valutazioni attuali potrebbe essere un’occasione) ma dall’altro non è da escludere che il calo possa proseguire ancora. Un consiglio pratico: prima di investire sulle azioni tech nel 2023 non sarebbe male dare un occhio alle mosse di Elon Musk…lui potrebbe avere in mano il destino del settore.

Guardare anche ad altri titoli

Chi ha investito in azioni negli scorsi anni, avrà sicuramente limitato il suo orizzonte ai titoli tech. Comportamento normale visto che, dopo la pandemia, sono state le azioni del settore tecnologia a salire sulla cresta dell’onda. Ebbene adesso sarebbe il caso di rivedere tutto.

Ci sono tanti bei titoli a Wall Street. Un esempio è Caterpillar, il noto produttore di macchine agricole ad alto profilo tecnologico che vengono poi vendute in tutto il mondo. Come si può vedere dal grafico in basso nel corso del 2022 il prezzo delle azioni Caterpillar è salito del 16 per cento raggiugendo i massimi. Oggi Caterpillar tratta 10 volte i prezzi di inizio millennio. Caterpillar uguale agricoltura di qualità uguale ritorno alla normalità…

Le azioni Caterpillar possono essere comprare senza commissioni sulla piattaforma eToro: il deposito minimo per iniziare ad operare è di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI CATERPILLAR SENZA COMMISSIONI SU ETORO>>

Speranza dai titoli energetici e delle rinnovabili

Se le azioni tech sono il grande enigma del 2023, certezze arrivano invece dal settore energetico e da quello delle rinnovabili. L’andamento dei petroliferi nel 2022 è stato brillante e anche il prossimo anno non dovrebbe essere da meno. Certo tutto dipenderà dall’andamento della quotazione petrolio ma è innegabile che il comparto sia uno dei più sorprendenti degli ultimi anni. Tra le singole quotate attenzione a Chevron che può beneficiare degli elevati dividendi offerti agli azionisti.

Un buona strategia è quella di abbinare posizioni sul greggio (fondamentale conoscere le previsioni petrolio 2023) e su singole selezionate quotate anche perchè tutto può essere fatto da una sola piattaforma grazie a broker come eToro (apri qui il tuo conto demo).

Per quello che riguarda le rinnovabili, invece, titoli con spunti sono:

First Solar

NextEra Energy

Vestas

Clearway Energy

SunPower

Frendy Energy

Titoli value meglio dei growth?

Nel 2023 è meglio investire in azioni value o growth? Poichè gli asset a lunga durata potrebbero far fatica nel 2023, è probabile che le azioni value siano destinate a superare ancora una volta le azioni growth. Nulla di nuovo sotto al sole visto che già nel 2022 si è verificata la stessa situazione.

Trading Online: meglio azioni growth o value? Ecco una possibile strategia

Anno negativo per l’S&P 500

Spostandoci dalle azioni agli indici, è impossibile non fare riferimento all’S&P 500. Le previsioni dicono che il più importante indice di Wall Street sia destinato ad arrancare nel 2023. Se la FED dovesse aumentare i tassi oltre le attese, con l’incubo inflazione sempre pronto a ripesare e il rischio recessione, l’S&P 500 non potrà che muoversi in affanno.

Ragionando sempre sulle previsioni, ci potrebbe essere un momento di forte paura nel caso in cui l’S&P 500 dovesse scendere a 13/14 volte gli utili.

A 14 volte l’S&P 500 vale appena 3.100 punti mentre a 13 volte gli utili, appena 2.800 punti.

S&P 500 previsioni 2023: scenari e prospettive di investimento

Dove non investire nel 2023

In appendice a questo report, ecco due indicazioni su dove non investire nel 2023. Quello esposto è un semplice parere e quindi non è affatto detto che sia destinato a realizzarsi. Il lettore lo prenda quindi come uno spunto di riflessione.

Un asset che potrebbe offrire pochi spunti è il dollaro Usa. Essendo probabile che i tassi in Europa e in Giappone vengano rivisti ancora al rialzo, va da sè che l’indice del dollaro potrebbe restare in stagnazione con un biglietto verde nell’area tra 101 e 115 punti. Maggiori spunti nel nostro articolo sulle previsioni Eur/Usd 2023.

E il Bitcoin?

Concludiamo questo nostro riferimento alle previsioni 2023 sui mercati finanziari, parlando del Bitcoin. L’anno che si è appena chiuso è stato drammatico per le criptovalute. Il prossimo potrebbe essere uguale se non peggiore. Come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo della criptovaluta a più alta market cap è in area 17mila dollari.

Considerando che le previsioni per il prossimo anno vedono tassi di interesse più alti e condizioni finanziarie meno incerte ma allo stesso tempo tese, c’è da stare poco sereni sulla criptovaluta. Bitcoin potrebbe confermarsi un asset con pochissimo appeal visto che non crea nulla e non ha un valore di riserva. In questo contesto non è escluso che i prezzi possano calare in area 11mila dollari.

Insomma chi volesse investire in Bitcoin nel 2023 dovrebbe maneggiare con cura questo asset. Per questo è fondamentale usare solo piattaforma affidabili come ad esempio l’exchange Binance (qui il sito ufficiale) che, oltre all’acquisto di criptovalute, offre anche tanti altri servizi.

Anche sulle prospettive della criptovaluta più importante abbiamo un post di approfondimento, tema le previsioni Bitcoin 2023.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!