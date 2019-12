Libri e film sul trading migliori: regalo perfetto per i trader principianti

La lista dei migliori libri e dei migliori film per imparare a fare trading secondo il Popular Investor Davide Perina

Natale si avvicina ed è tempo di regali. Il sogno di ogni trader è quello di ricevere qualcosa di utile per i suoi investimenti. Come avrai già capito, in questo post parlerò dei migliori libri e film per imparare a fare trading attraverso i CFD.

L'argomento è vastissimo e questo è dimostrato dal fatto che parole come libri trading e film trading sono molto ricercate su internet. Al tempo stesso, però, l'argomento è anche molto soggettivo poichè è logico che un libro che tratta di trading può essere utile secondo il mio punto di vista ma può non esserlo secondo il tuo.

In considerazione della particolarità dell'argomento come fare per trovare i migliori libri e film per fare trading? In altre parole quali sono i libri e i film sul trading da regalare per Natale?

Prima di scendere nel dettaglio, e quindi di elencare i prodotti specifici, ti preciso che in questo post troverai consigli sui seguenti argomenti:

migliori libri trading

migliori film trading

libri sul trading da regalare

film sul trading da regalare

Sei pronto a conoscere quali sono le ispirazioni sotto l'albero dei traders? Prima di entrare nel vivo dei consiglio un'ultima precisazione: proprio per ovviare all'inevitabile questione della soggettività, libri e film sul trading indicati in questo post sono quelli consigliati da chi di trading nè capisce (e anche tanto). I consigli, infatti, sono quelli di Davide Perina, Popolar Investor eToro.

Con l'occasione ti ricordo che grazie allo strumento di Copy Trading che il broker eToro ti mette a disposizione, puoi fare trading replicando le strategie dei traders più bravi ovvero dei Popular Investor. Puoi quindi copiare le mosse dei famoso trader Davide Perina e guadagnare con le sue intuizioni.

Se il Copy Trading è per te un'argomento troppo nuovo, ti ricordo che puoi imparare ad usare questo strumento utilizzando il conto demo. In questo modo avrai a disposizione tutto il tempo di cui hai bisogno per imparare a fare trading attraverso i CFD senza perdere denaro reale.

Libri e film trading da regalare a Natale

Quali sono i migliori film e i migliori libri sul trading da regalare a Natale? Secondo una recente indagine DVA-DOXA, ben il 38 per cento degli italiani è interessato al trading.

Fare trading oggi, quindi, non è un'attività per pochi affezionati e a dirlo sono le ricerche. E' anche per questo motivo se i regali per i traders sono sempre più graditi e tra i regali più gettonati ci sono, appunto, libri e film per imparare ad operare in modo corretto.

Secondo una seconda ricerca, questa volta realizzata dal broker eToro, ben il 10 per cento degli interessati al trading si sono avvicinati a questo mondo (o sono pronti a farlo) poichè attratti dalle performance dei traders più bravi. Come già detto in precedenza, il broker eToro grazie allo strumento del Copy Trading ti permette di replicare le mosse degli investitori più bravi.

Tra questi ultimi va collocato Davide Perina che su eToro ha ben 2000 copiatori che lo seguono. Se vuoi unirti ai copiatori che guadagnano semplicemente replicando le strategie trading di traders esperti come Davide Perina, puoi farlo partendo dal conto demo.

Come diventare un trader di successo

Per diventare un trader di successo non servono i miracoli e la fortuna ma lo studio attento. A dichiararlo è stato Davide Perina, uno dei più famosi Popular Inverstor eToro.

Secondo Perina dietro ad ogni investimento ci sono molte ore di studio e di valutazioni basate sui dati delle aziende che vengono analizzate. Concretamente per diventare un trader di successo è necessario restare sempre ben informativi sui market movers (calendario macroeconomico) e su tutti quegli eventi che scandiscono il mondo economico e i mercati. Le aperture delle borse (leggi, a tal riguardo, il pezzo sugli orari delle borse mondiali) e la pubblicazione delle trimestrali delle aziende sono eventi che impattano sull'andamento della finanza.

Secondo Perina per ambire a diventare dei trader di successo è consigliabile anche lasciarsi condizionare dall'irrazionalità di quei sentimenti che sono trasmessi da un libro o da un film.

Per Davide Perina, "il primo investimento che deve fare un’aspirante trader, in termini di denaro e di tempo, è proprio su un libro - che sia un manuale o un romanzo - o su un film". Proprio da tale consapevolezza scaturisce l'elenco dei migliori film e migliori libri sul trading da regalare a Natale a chiunque sia appassionato di questo argomento.

Libri sul trading migliori

Secondo il Popular Investor eToro Davide Perina, i libri trading migliori da regalare a Natale ai tuoi amici appassionati di trading sono i seguenti:

La Grande Scommessa di Michael Lewis.

Un lirbo sul trading molto interessante è la Grande Scommessa di Michael Lewis. Il protagonista dell'opera è il Guru di Wall Street Michael Burry, che è stato capace di anticipare la crisi finanziaria del 2008 nata dal crollo dei mutui subprime su quali si reggeva l’instabile mercato immobiliare americano.

I Barbari alle Porte - La caduta dell´impero Nabisco nelle storia del più sensazionale takeover di B. Burrough e J. Helyar

Il secondo libro sul trading cosigliato da Perina è stato pubblicato nel 1989 ed è stato scritto dai giornalisti investigativi Bryan Burrough e John Helyar del Wall Street Journal. L'opera narra le gesta di F. Ross Johnson CEO di RJR Nabisco e, basandosi su una serie di articoli scritti dagli autori, racconta del leverage buyout del colosso.

The Last Tycoons: The Secret History of Lazard Freres & Co. di William D. Cohan

Il terzo libro sul trading che Perina consiglia di regalare per Natale è satto Vincitore del premio Financial Times/Goldman Sachs Business Book of the Year 2007. Si tratta di un romanzo che racconta la storia segreta della banca di investimento Lazard Freres & Co. Il libro è stato scritto da W.D. Cohan, un premiato

giornalista prima di avviare una carriera come banchiere di investimenti a Wall Street.

L’alchimia della Finanza di George Soros

C'è anche un libro di George Soros tra i migliori libri sul trading da mettere sotto l'albero di Natale. Si tratta del noto "Alchimia della Finanza". In questo libro pubblicato nel 1998 l’autore, definito da Business Week

“l’uomo che sposta i mercati”, riporta quella che è la propria filosofia finanziaria che è basata sulla convinzione

che spesso, nei mercati, a prevalere è l’elemento dell’irrazionalità

Common Stocks and Uncommon Profits di Philip Fischer

Quinto e ultimo libro sul trading da prendere in considerazione per i regali di Natale è un must have che dovrebbe essere presente nella libreria di ogni investitore. E' un libro del 1958 che ha ispirato le strategie del Guru Warren Buffet. Fischer basa il suo pensiero sulla necessità di esaminare il valore potenziale a lungo termine di un titolo. Secondo l'autore è sbagliato limitarsi a valutare solo il valore assoluto e la tendenza dei prezzi del titolo.

Film sul trading migliori

Il secondo elenco che è stato stilato da Davide Perina riguarda i migliori film sul trading. Non tutti amano leggere e allora se il tuo amico è un appassionato di trading perchè non regalargli per Natale un bel film sul trading. Dalle pellicole si possono imparare molte cose utili per operare con grafici e trade.

Wall Street di Oliver Stone

Il primo film sul trading che puoi regalare ai tuoi amici traders è il classico Wall Street di Stone. Si tratta di un capolavoro interpretato dal Premio Oscar Michael Douglas che ricopre il ruolo di Gekko, squalo della finanza americana anni ’80, ispirato al personaggio reale di Ivan Boesky, controverso trader americano. Il film mostra, senza fare sconti, uno spaccato del mondo finanziario del periodo mettendo in evidenza tutte le contraddioni ma anche i pregi e difetti.

Capitalism: a Love Story di Michael Moore

Il secondo film sul trading citato da Davide Perina è Capitalism, pellicola che racconta la crisi finanziaria del 2008 alternando umorismo e indignazione. Il Capitalismo ha fatto perdere l'innocenza agli americani e da strumento per realizzare il famoso si è trasformato in un incubo che nelle fasi calde della crisi del 2008 ha cancellato ben 14mila posti di lavoro al giorno. Un massacro.

Too Big to Fall di Curtis Hanson

Crisi finanziaria protagonista anche del terzo film sul trading che secondo Perina puoi regalare a Natale ai tuoi amici. Too Big to Fall è una pellicola che è uscita nel 2011 per la televisione. Il film è un classico e racconta il crollo della Lehman Brothers. Il film è un resoconto della crisi della banca americana che ha coinvolto i vertici economici degli Stati Uniti come ad esempio il segretario del Tesoro Henry Paulson e Ben Bernake, Presidente della FED.

Americani di Glengarry Glen Ross

Anche la pellicola Americani è un film sul trading che è in grado di insegnare molto. Ambientato nel 1992, Americani racconta la storia di una società immobiliare che è costretta a licenziare poichè gli affari non vanno più bene. A restare potranno essere solo i due dipendenti che avranno ottenuto le performance migliori. Inutile dire che il traguardo è ambitissimo e ogni mezzo è lecito per arrivarci. Due nomi su tutti nel cast: Jack Lemmon e Al Pacino

I Soldi degli Altri di Norman Jewison

Il Popular Investor eToro Davide Perina chiude la lista dei film sul trading da regalare per Natale agli amanti del settore (non solo traders principianti ma anche traders alle prime armi poichè non ci smette mai di imparare) con la commedia i Soldi degli Altri intepretata da Danny De Vito. Il protagonista è un astuto imprenditore senza scrupoli che si è messo in testa di lucrare su una piccola fabbrica in difficoltà. Il piano di De Vivo viene però ostacolato dall'avvocatessa della piccola società. Come finisce il film? Ovviamente i due protagonisti si innamorano...

E con questo titolo si chiude la lista dei film e dei libri sul trading da regalare per Natale ai tuoi amici.

Siamo curiosi da sapere se hai deciso di seguire i consigli del Popular Investor eToro Davide Perina...

Ricorda sempre che nel trading anche un film o uin libro possono essere un eccellente strumento di formazione...