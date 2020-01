Guadagnare con il trading online: come investire

© Shutterstock

Una guida pratica per imparare a fare trading online in modo semplice e senza correre rischi

Quando un investitore si avvicina per la prima volta al mondo del trading online deve fare i conti con domande di ogni tipo. Come avere successo nel trading online? Come è possibile guadagnare con gli investimenti online? Questi due interrogativi rappresentano un classico. In questa guida troverai una risposta semplice a queste domande e anche alcuni consigli su come imparare a fare trading online senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Non è mia intenzione nascondere il fatto che ogni investitore con una certa esperienza rivendichi con orgoglio quello è il suo metodo per avere successo e guadagnare nel trading. I metodi per investire sono oggettivi e non è detto che una metodologia di trading positiva per un investitore possa esserlo per tutti.

E' per questpo motivo che in questa guida su come guadagnare nel trading online non troverai metodi ma semplicemente consigli. I suggerimenti che ho raccolto non sono espressi da investitori qualsiasi ma dai traders più bravi attivi sulla piattaforma eToro.

Se non conosci il famoso broker di social trading, ti invito a leggere la recensione eToro.

Per non perdere tempo e portarti avanti quando si tratterà di passare dalle teoria alla pratica, ti consiglio di aprire subito un conto demo eToro. Puoi farlo, senza alcun impegno e in modo del tutto gratuito, direttamente dal link sottostante.

Prima di elencare i consigli degli esperti per avere successo nel trading online, ti invito a prendere in considerazione la precedente guida su come fare trading in modo semplice ed efficace che è alla base di questo articolo di approfondimento.

Trading online: tanti italiani sono pronti a farlo

© Shutterstock

Quanti sono gli italiani che fanno trading online (e di conseguenza quale è il livello di diffusione del trading in Italia)? Dare una risposta a questo interrogativo non è facile ma quello che è certo è che accanto a tanti italiani che già oggi fanno trading online usando i migliori Broker Forex e CFD, ve ne sono altrettanti che vorrebbero farlo ma non lo fanno perchè sono frenati dalla paura. Ritengo che proprio a questa categoria di italiani possa essere molto di aiuto la presente guida su come avere successo nel trading online.

A dire che tanti italiani sarebbero pronti a fare trading online non sono gli intermediari che operano in questo settore (che, ovviamente, sarebbero di parte) ma una recente indagine che è stata realizzata da BVA-Doxa. Secondo questo studio ben il 38 per cento degli italiani intervistati ha in programma studiare il trading online per poter cambiare così le proprie aspettative. Si tratta di una percentuale alta. A tutti questi soggetti potenzialmente interessati al trading è dedicata questa guida pratica.

Guadagnare nel trading: le regole da seguire

© Shutterstock

E' un dato di fatto che ci siano una serie di comportamenti e di regole d'oro da seguire per poter guadagnare nel trading online. Si tratta di accorgimenti e di strategie che possono consentirti di diventare un trader esperto superando le naturali paure iniziali.

Le regole da seguire per guadagnare ed avere successo nel trading sono state elencate da tre popolar investor eToro. Si tratta di Lorenzo Riccio, 27enne con laurea in Finanza, appassionato di mercato azionario, Gianluca Conte, laurea in giurisprudenza a attivo nell’ambito del corporate legal e Claudio Lugini – procurement manager di una multinazionale di 36 anni. Riccio, Conte e Lugini hanno rispettivamente 656, 1164 e 179 copiatori su eToro. Si tratta quindi di traders non solo molto esperti ma anche moltop copiati dagli investitori eToro.

Questa posizione fa si che i tre popular investor eToro siano assolutamente titolati a parlare di come avere successo e come guadagnare nel trading.

Fai pratica con operazioni virtuali

La prima regola da seguire per imparare a guadagnare con il trading online, è quella di fare tanta pratica con un operazioni virtuali. I migliori broker ti permettono di iniziare a fare trading utilizzando un wallet virtuale. Nella demo tutto è identico all'interfaccia originale solo un elemento differisce il conto demo da quello reale.

Nel primo, infatti, utilizzerai soldi non veri e quindi non correrai il rischio di perdere denaro reale. Nel conto virtuale, infatti, sia i guadagni che le perdite sono fittizie e proprio questo ti permette di avere tutto il tempo di cui hai bisogno per imparare a conoscere il sito.

Se vuoi approfondire leggi anche la guida: Conto demo trading, cosa è, come trovarlo e perchè usarlo.

Tra l'altro il conto virtuale ti permette anche di delinerare la tua personale strategia trading senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Usa il calendario macro

Non puoi pensare di avere successo nel trading online se non utilizzi il calendario macro. Nessuno dice che non puoi fare trading quando vuoi e come vuoi ma l'esperienza dei popular investor eToro suggerisce di tenere sempre in considerazione, ad esempio se si investe in azioni o in indici azionari, gli orari delle borse mondiali.

Ad ogni modo non si tratta solo di tenere conto degli orari dei mercati. Anche il calendario degli eventi macroeconomici ha la sau importanza. E' logico attendersi forti oscillazioni sul Forex nei giorni in cui sono previste decisioni di politica monetaria da parte delle banche centrali.

Se vuoi approfondire leggi anche la guida: Forex e dati macroeconomici come sfruttare il legame nel trading.

Diversifica il portafoglio

Il terzo consiglio che i popular investor eToro danno per avere successo nel trading è quello di diversificare il portafoglio sia come numero di società che come asset. Infatti dedicare il 100 per cento del proprio investimento ad una sola società è un grave errore. Al massimo devi dedicare il 10 per cento del tuo portafoglio ad un solo asset. Adottando questa tecnica riuscirai comunque a tenere sotto controllo i rischi che derivano da possibili crolli improvvisi.

Nell'ambito della diversificazione del tuo portafoglio, il Copy Trading può esserti molto di aiuto. Copiare dai migliori traders eToro significa imparare a conoscere le tecniche per ottenere la migliore diversificazione del proprio portafoglio.

Ancora una volta il conto demo ti permette di avere tutta la tranquillità di cui hai bisogno per imparare a diversificare in modo ottimale il tuo portafoglio. Grazie al conto virtuale, infatti, puoi prenderti il lusso di sbagliare senza perdere denaro reale e allo stesso tempo di impare dai tuoi errori.

Usa una connessione sicura per fare trading

Per avere successo nel trading devi anche badare alla sicurezza. Secondo i Popular Investor eToro sono sempre di più i trader che che si sono dotati di un VPS (Virtual Private Server), ossia di un server privato, per avere la garanzia di una connessione sicura. I server VPS ti tutelano dal rischio di interruzione della sessione internet ma anche di cali momentanei della connessione che potrebbero andare ad avere effetti negativi sugli ordini.

Molto spesso si tende a non pensare alla qualità della connessione ma per avere successo nel trading online serve la migliore connessione possibile.

Attento all'aspetto psicologico

L'aspetto psicologico è centrale nel trading online. Spesso si è portati ad affermare che la psicologia non centra assolutamente nulla con la capacità di guadagnare nel trading online ma in realtà avviene l'opposto.

Per avere successo nel trading non devi essere emotito ma al contrario devi basare tutta la tua analisi e la tua strategia solo sui numeri. Ricorda sempre che è preferibile non fare trading quando non è necessario. Questo perchè molto spesso ci sono tante variabili che possono condizionare l'andamento dell'asset e non sei nelle condizioni di poterle prevedere tutte.

E' importante essere consapevole delle tue capacità e per farlo devi essere lucido. Come hanno giustamente messo in evidenza i popular investor eToro che hanno ispirato questa guida su come avere successo nel trading, capita molto spesso che si decida di non investire in un asset perchè spaventati da notizie negative e poi, proprio quell'asset, registri un forte balzo in avanti appena 24 ore dopo.

Segui la regola dell'1%

© Shutterstock

Ultimo consiglio per avere successo nel trading è quello di seguire la regola dell'1%. Grazie a questo teorema potrai avere un'idea del rischio che vai a correre se apri quel tarde a cui stai pensando e quindi decidere se tale livello di rischio è in linea con la tua propopensione.

Ecco un esempio che può esserti molto utile per imparare a fare trading in modo corretto sfruttando la regola dell'1%. Se vuoi acquistare 10000 azioni di una società sappi che per per ogni punto percentuale di variazione nel prezzo potrai guadagnare oppure perdere l'1 per cento di 10.000 ossia 100 euro. Dinanzi a questa situazione la domanda che secondo i popular investor eToro dovrai porti è la seguente: "Veder variare la posizione di 100€ ogni volta che si verifica una variazione dell’1% è un rischio che ritengo di poter sopportare o è meglio ridurre la dimensione della posizione?". La risposta sta a te ma ad ogni modo ricorda che dall'applicazione della regola dell'1 per cento dipende la tua capacità di guadagnare nel trading.

Al solito puoi provare ad applicare la regole dell'1% esecitandoti in modalità virtuale grazie alla demo eToro: è gratuita.

