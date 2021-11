DupliTrade: opinioni e recensioni trading automatico Avatrade

Come funziona DupliTrade? La guida per fare trading automatico replicando le strategie di trader esperti su Avatrade

DupliTrade è un servizio di trading automatico che viene offerto in partnership da broker regolamentati come ad esempio AvaTrade. Non si tratta di una esclusiva Avatrade visto che ci sono anche altri operatori che propongono segnali di trading automatico con DupliTrade.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo post, elencherò le principali caratteristiche del sistema di trading automatico DupliTrade prestando particolare attenzione al suo funzionamento e ai suoi vantaggi. Tutti i migliori broker Forex e CFD presentano sistemi di trading automatico e meccanismi di Copy Trading (come eToro) e quindi orientarsi per scegliere i servizi più adatti alle tue esigenze non è affatto semplice. Per quale motivo DupliTrade conviene? Perchè bisognerebbe sceglierlo rispetto ad altri?

Prima di scendere nel dettaglio, ti suggerisco di leggere la recensione di AvaTrade in modo tale da avere le opportune basi di partenza per poi passare alla guida su DupliTrade. Come sono solito spesso ripetere, inoltre, è sempre auspicabile affincare alla parte teorica anche un'esperienza pratica. Capisco che puoi avere timore di perdere soldi reali usando un broker nuovo come AvaTrade ma ti ricordo che puoi iniziare ad operare in modalità demo (qui la guida completa). Scegliendo il conto virtuale AvaTrade puoi imparare a fare CFD Trading su tanti asset senza correre il rischio di perdere soldi reali. Sempre usando la modalità demo puoi anche conoscere più da vicino il sistema DupliTrade.

Demo gratuita Avatrade con 100.000 euro>>> clicca qui

Sicurezza al primo posto: fai trading sul Forex con la garanzia di sei autorità di regolamentazione







Trading automatico sicuro con DupliTrade







Usa gli strumenti di trading per prevedere l'andamento delle azioni







Posizioni lunghe e posizioni corte per guadagnare con il ribasso dei prezzi delle azioni







Trading sul Forex 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.

DupliTrade trading automatico Avatrade: recensione

Sul web non ci sono tante recensioni su DupliTrade ed è un peccato perchè questo strumento che, tra gli altri, ti viene proposto dal broker AvaTrade, presenta tante caratteristiche molto interessanti che possono tornarti molti utili nella tua attività quotidiana di trading.

Attorno al Forex trading automatico c'è una certa diffidenza. In passato, infatti, ci sono state molte truffe che hanno sfruttato proprio l'illusione che imprecisati sistemi di trading automatico potessero far guadagnare soldi senza fare nulla, per convincere molti investitori alle prime armi a depositare somme di denaro che poi si sono volatilizzate.

Questa diffidenza ha spinto tanti traders a scartare a priori la possibilità di fare trading automatico anche con broker affidabili e autorizzati. Gettare il bambino con l'acqua sporca non è mai una buona idea anche perchè le possibilità offerte dal trading automatizzato proposto da broker legale sono tantissime.

Il sistema di trading automatico DupliTrade presente su Avatrade non è una truffa ma è assolutamente sicuro essendo il broker dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Riepilogando: DupliTrade di Avatrade non centra assolutamente nulla con le truffe sul trading automatico di cui spesso avrai sentito parlare. Il fatto stesso che puoi provare tutto gratuitamente in modalità demo (qui la guida completa) e senza impegno nè è la conferma.

DupliTrade AvaTrade cosa è

Il sistema DupliTrade non è un robot che invia segnali quasi a caso. Contrariamente a tante truffe presenti sul web quando si parla di trading automatizzato, DupliTrade si presenta come una vera e propria piattaforma che ti permette di replicare in modo automatico le azioni condotte da trader esperti direttamente sul tuo conto trading Avatrade (se non lo hai, puoi aprirlo in modalità demo qui).

Utilizzando DupliTrade avrai accesso ad una selezione di strategie trading elaborate da trader di successo che sono stati scelti alla luce delle loro prestazioni e dei risultati ottenuti nel tempo. Ogni strategia è focalizzata su uno stile diverso di trading che ti permette di migliorare l'ottimizzazione del tuo portafoglio. Se stai cercando sistemi di trading automatico o semi-automatico sicuri, DupliTrade può fare al tuo caso anche perchè, come spiegherò nel prossimo paragrafo, è molto semplice da usare.

DupliTrade non è un broker

DupliTrade è un broker? Assolutamente no. DupliTrade NON è un broker ma un fornitore di segnali. Questo significa che per usare la piattaforma dovrai aprire un conto di trading con uno dei broker partner regolamentati tra cui, appunto, Avatrade (qui trovi la demo gratuita). In alternativa, essendo DupliTrade una piattaforma, puoi aprire il conto demo direttamente sul sito duplitrade.com e poi collegare il tuo conto alla piattaforma Avatrade.

DupliTrade opinioni come funziona

Le tante opinioni DupliTrade confermano che questa piattaforma può vantare davvero un enorme potenziale. Giudizi e commenti positivi sono arrivati sia dai traders esperti che dai principianti. Se sei alle primissime armi, DupliTrade ti aiuta a ridurre il divario tra te e i traders più esperti. Fornendoti le strategie dei traders più bravi, infatti, potrai ridurre il tuo svantaggio già in partenza. Questo è un fattore molto importante anche da un punto di vista psicologico.

Infatti DupliTrade funziona attraverso la duplicazione dei trade creati dai traders esperti sui loro conti e con i loro soldi. I segnali di trading automatico, quindi, provongono da traders in carne ed ossa, reali e non da bot meccanici. E' anche per questo che DupliTrade non centra assolutamente nulla con le tante truffe che ci sono in giro. Ma di questo ti ho già parlato.

DupliTrade come registrarsi? Opinioni

Se vuoi provare ad usare la piattaforma DupliTrade non dovrai far altro che seguire alcuni semplici passaggi.

Il primo step è quello di aprire un conto demo con Avatrade (qui trovi il link per farlo rapidamente) .

. Il secondo passaggio consiste nella scelta del trader esperto di cui vuoi copiare la strategia. Operando in modalità demo puoi fare vari test prima di passare al conto reale

Terzo step è l'impostazione automatica dell'esecuzione (reale): dovrai impostare i conti del sistema di trading da seguire e definire l'esposizione

Infine non ti resterà altro da fare che seguire e analizzare il tuo conto trading in tempo reale

Se hai già un account DupliTrade attivo, dovrari semplicemente aprire un conto con un broker partner, tra cui Avatrade, e collegare i due conti. Le opinioni sulla fase di registrazione su Duplitrade sono positive. In effetti ri bastano pochissimi click per iniziare subito in modalità demo e sfruttare i vantaggi del trading automatico su Forex e criptovalute.

Strategie dei traders migliori disponibili su DupliTrade

Il sito Avatrade, partner DupliTrade, elenca in uno schema di facile consultazione quelli che sono i migliori metodi e le migliori strategie dei traders esperti dalle quali tu puoi copiare in modo automatico. Queste strategie che, lo ricordo, i fornitori di segnali seguono utilizzando il loro stesso capitale, ti consentono di arricchire o addirittura di costruire ex novo il tuo portafoglio.

In questo momento (settembre 2020), il miglior fornitore di segnali è Legacy che è seguito da quasi 1400 utenti. La strategia Legacy supervisiona la relazione tra le operazioni lunghe e corte nel mercato. Se il rapporto BUY / SELL inizia ad essere sbilanciato parte un segnale che indica che una nuova tendenza si sta formando e che un nuovo trade è in ordine. Tutti i rapporti usati per entrare e uscire dal mercato sono stati oggetto di studio e sono sempre monitorati da DupliTrade.

Come si diventa fornitore di segnali/strategie con DupliTrade?

Il riferimento fatto nel precedente paragrafo alle strategie trading dei migliori traders, mi spinge ad aprire una breve parentesi su come si diventa fornitori di segnali con DupliTrade. E' ovvio che questo argomento non interessa la stragrande maggioranza dei traders (i quali sono invece interessati a seguire questi segnali automatizzati) ma essendo questa una recensione DupliTrade completa credo sia giusto fare un riferimento alla questione.

Per diventare fornitore di strategie per DupliTrade non devi soltanto avere un'esperienza comprovata in questo ambito ma anche soddisfare una serie di requisiti come:

Conto di trading live MT4 con un saldo minimo di USD2000

Almeno tre mesi di cronologia di trading sull'account

Calcolo di una percentuale non superiore al 20% per tutta la durata dell'account

Profitto netto di almeno il 10% per tutta la durata dell'account

Insomma solo i migliori possono diventare fornitori di segnali per DupliTrade. Ovviamente chi ha accesso al programma viene ricompensato. DupliTrade offre ai suoi fornitori di segnali:

Esposizione a migliaia di clienti di tutto il mondo

Supporto clienti completo di DupliTrade, che consente di concentrarsi sul trading

Sala di trading dal vivo unica, con risultati in tempo reale visibili ai clienti di DupliTrade

5 USD per lotto standard scambiati nei conti dei follower, solo per operazioni redditizie (un lotto standard = 100.000 unità)

DupliTrade recensione: conclusioni. Perchè scegliere Avatrade

La recensione DupliTrade si chiude con le conclusioni. Come ho messo in evidenza nel post ci sono tanti strumenti di trading automatizzato e, purtroppo, ci sono anche tante truffe. Il trading automatico non può essere un modo per guadagnare soldi senza fare nulla. Se pensi che qualcuno possa davvero farti copiare le sue strategie super-vincenti quasi come un favore personale, allora credi alle favole. Il trading automatico è uno strumento serio e per questo ti suggerisco scegliere fornitori di segnali autorizzati e affidabili come DupliTrade.

Se sei un trader principiante, il conto DupliTrade ti offre diversi vantaggi perchè puoi entrare sui mercati già dal primo giorno. Anche le opinioni dei traders esperti su DupliTrade sono positive e questo perchè, spesso, chi opera sui mercati da tempo, ha necessità di fare trading anche quando non è online. E quale migliore strumento per operare in questo modo di un sistema di trading automatizzato?

I broker partner DupliTrade sono tanti ma personalmente consiglio Avatrade poichè si tratta di un broker completo che ti offre fino a 100.000 euro virtuali per investire su tantissimi asset attraverso i Contratti per Differenza. Inizia quindi la tua esperienza su AvaTrade partendo dal link in basso: la demo è gratuita.