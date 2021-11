Piano di trading: come svilupparlo consigli

La guida completa per redigere un piano di trading: cosa è e perchè tutti dovrebbero averne uno. I nostri consigli per svilupparlo

Avere un piano è essenziale per raggiungere i propri obiettivi. Questa massima vale in tutti gli ambiti della vita e non può che valere anche negli investimenti. In questo post parlerò di un argomento che, soprattutto chi è alle primissime armi, tende a trascurare: il piano di trading. L'investitore consapevole, grazie alla sua esperienza, ha imparato che senza un piano di trading è tutto un tirare a campare e non si va da nessuna parte.

Il principiante, invece, può essere portato a pensare che stilare un piano di trading sia solo una perdita di tempo inutile. Questa concezione non deve stupire più di tanto in quanto deriva dall'errata percezione secondo cui il trading è un gioco e una questione di fortuna.

Se ancora sei fermo a questi argomenti ti consiglio di NON investire neppure un centesimo nel trading poichè corri il serio rischio di perdere tutto. Piuttosto che perdere tempo a tentare la fortuna, potresti leggere la nostra guida per principianti su come iniziare a fare trading online da zero.

La lettura di questa guida è il primo passo per poi affrontare l'argomento piano di trading. Nei prossimi paragrafi, oltre a spiegare cosa si intende con queste parole, ti insegnerò anche a sviluppare un piano di trading individiando quelli che sono gli elementi che devi assolutamente prendere in considerazione per raggiungere il tuo scopo. Leggendo i paragrafi seguenti, capirai perchè oggi tutti dovrebbero avere un piano di trading.

Prima di scendere nel dettaglio, un consiglio pratico: poichè troverai degli esempio concreti, oltre ad imparare sulla guida ad investire in borsa, ti consiglio anche di fare un pò di pratica con denaro virtuale. Il conto demo trading è ideale per questo scopo come puoi leggere nella guida dedicata al paper trading.

Piano di trading cosa è

Dare una definizione di piano di trading non è semplice poichè gli elementi in gioco sono tanti. Per consuetudine, un piano di trading è un insieme di regole e linee guide che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento. Poichè la differenza tra profitti e perdite è molto spesso sottilissima, è certo che senza piano di trading ovvero senza strategia, otterrai solo delusioni e perdite dalla tua attività di trading.

Perchè conviene avere un piano di trading

Come avevo già accennato nella premessa della guida, nella vita tutto (o quasi) si poggia su un piano. Non è possibile edificare una casa senza un progetto e, allo stesso modo, non è possibile fare trading senza un piano. Solo attraverso la pianificazione delle tue operazioni, infatti, potrai ridurre il rischio di rimediare perdire su perdite. Senza alcuna strategia, infatti, diventa quasi inutile informarsi sulle notizie di borsa, studiare i segnali, fare analisi tecnica, individuare i pattern, poichè tutto sarebbe come campato in aria.

E' per questo motivo che conviene avere un piano di trading. Come affermano molti traders esperti, tutti dovrebbero avere un loro piano e nessuno dovrebbe pensare che formulare una strategia possa essere solo una perdita di tempo.

Quando dico tutti intendo anche i traders esperti e con esperienza (e quindi se anche un profesisonista ha bisogno di una strategia, figuriamoci un principiante!).

Avere un piano di trading conviene a tutti perchè può aiutare sotto diversi punti di vista. Infatti non si tratta solo di identificare quelli che sono i proprio obiettivi ma anche di organizzare la ricerca e riuscire a trovare statistiche aggiornate. Ma un piano di trading conviene averlo perchè solo in questo modo è possibile gestire le emozioni che inevitabilmente si svilupperanno in caso di serie di perdite. Infine solo se hai un piano di trading potrai riprenderti in caso di operazione andata male.

Se, arrivato a questo punto, stai pensando che avere un piano di trading significa anche esporre il proprio capitale ai rischi derivanti dall'implementazione della strategia operativa (in fin dei conti non sta scritto da nessuna parte che il tuo piano possa essere vincente), voglio subito mettere un chiaro un aspetto e quindi tranquillizzarti. Grazie al conto demo che i migliori broker Forex e CFD, eventuali errori che possono essere contenuti nel tuo piano di trading non si tradurranno mai in perdite. La demo, infatti, ti consente di esercitarti fino a quando lo ritieni opportuno. E' grazie a questo esercizio che puoi definire la strategia migliore alla luce di quelli che sono i tuoi obiettivi.

Tra i conti demo migliori disponibili oggi, molto interessante è l'offerta del broker Avatrade.

La piattaforma ti fornisce ben 100.000 euro virtuali per fare pratica con la demo e inoltre Avatrade è un broker affidabile e sicuro essendo regolamentato da ben 6 diverse autorità.

Fare un piano di trading: domande preliminari

Prima di sviluppare un piano di trading (me ne occuperò nel prossimo paragrafo) ti invito a porti alcune domande alle quali tu e solo tu puoi rispondere. Perchè questi interrogativi? Non certo per curiosità ma solo perchè essi sono alla base dei contenuti di quella che poi sarà la tua strategia.

Perchè vuoi investire online (qui si tratta di individuare una motivazione che sia valida poichè senza di quella non si va da nessuna parte) Quanto tempo puoi dedicare all'attività di trading (c'è differenza tra le strategie di chi può occuparsi di trading mezzora al giorno e di chi può essere live per ore) Quale è il tuo approccio nei confronti del rischio Quale è il tuo livello di conoscenza di partenza (ad esempio sai comprare azioni oppure no? Sai cosa è un'inversione di trend? E così via).

Come sviluppare un piano di trading

Se hai risposto in modo sincero alle domande indicate nel precedente paragrafo, puoi ora passare alla fase dello sviluppo del piano di trading. Non temere di fare errori perchè il conto demo ti mette al riparo da possibili perdite.

Metti nero su bianco quelli che sono i tuoi obiettivi. Ricorda che deve trattarsi di obiettivi realistici. Ogni target che ti sei fissato va associato a precise tempistiche. Se metti a segno un profitto, non pensare di essere immortale ma passa all'incasso Individua quelli che sono i mercati di tuo interesse e gli orari di riferimento. Qui ad esempio trovi gli orari del forex e qui gli orari delle borse mondiali. Il tuo piano di trading dovrà essere sincronizzato con questi orari. Inutile ricordati che il mercato migliore in assoluto non esiste ma è solo quello che conosci meglio. Cerca di capire, sempre con realismo, quanto sei disposto a rischiare. Non versare sul tuo conto somm e superiori a quelle che sei disposto a rischiare e soprattutto non farti prendere dalle emozioni. Attraverso l'analisi fondamentale e tecnica cerca di capire quando aprire una posizione e se comprare o vendere. Individua i livelli di stop loss e take profit (puoi farlo usando il conto demo Avatrade, qui il link ufficiale). Ricorda che conservare un certo margine può essere utile ma tale margine va gestito in modo razionale non facendoti guidare dalle emozioni.

Come avrai capito leggendo i 5 punti su come sviluppare un piano di trading, è necessario entrare nella giusta prospettiva che è quella dell'ingegnere che realizza il progetto di una casa.

Piano di trading consigli finali

Ecco alcuni consigli finali, dettatti dall'esperienza, che mi sento di darti per sviluppare un piano di trading efficiente:

Tutti gli obiettivi che ti poni devono essere realistici. Se menti a te stesso non sei molto intelligente

Annota tutte le operazioni che hai effettuato in una sorta di diario di trading. Riporta se per quella operazione hai avuto un profitto o una perdita e tutto quello che pensi possa essere utile per tenere traccia

Aggiornati sulle notizie finanziarie

Usa solo i migliori broker come ad esempio Plus500 che ti permette di investire su tanti mercati attraverso i CFD.

che ti permette di investire su tanti mercati attraverso i CFD . Impara a gestire le posizioni una volta aperte

Impare a determinare la dimensione della tua posizione a partire dal budget

Usa solo criteri imparziali e oggettivi per elaborare il tuo piano di trading

Torna ad operare in modalità demo ogni qual volta devi effettuare dei test

Buon piano di trading a tutti!