Valore Bitcoin boom in un giorno: è segnale per nuovi long su BTC?

Forte crescita del valore del Bitcoin in appena 24 ore. Hanno ragione le previsioni di quegli analisti che da tempo esortano a comprare BTC?

Il valore del Bitcoin è tornato a crescere. Nelle ultime 24 ore, il prezzo del BTC ha registrato una progressione del 7 per cento salendo fino a 7150 dollari. Un bel balzo in avanti che dimostra come il Bitcoin non sia affatto morto ma anzi lanci, periodicamente, importanti segnali che tutti i traders che sono soliti investire in criptovalute farebbero bene a cogliere.

Il balzo in avanti del valore del Bitcoin non è solo una istantanea di cronaca ma è anzi un elemento che rafforza la view per il futuro che molti esperti ottimisti già da tempo avevano prospettato. In altre parole è vero che dopo il recente rally il valore del Bitcoin potrebbe ora ritracciare, come tante volte avvenuto in passato, ma è molto probabile che quel +7 per cento di oggi sia il primo segnale di un possibile apprezzamento delle quotazioni nel medio termine.

Dal grafico sottostante puoi vedere il valore del Bitcoin in tempo reale.

Uno dei maggiori sostenitori dell'idea secondo cui il prezzo del Bitcoin potrebbe salire ancora e quindi il balzo di oggi possa essere visto come un semplice segnale è Sabyasaachi Karmakar. Secondo l'esperto, quel +7 per cento di oggi potrebbe appunto essere il primo di una serie di rally che tenderebbero ad essere sempre più frequenti anche nelle prossime settimane.

L'attivazione della tendenza rialzista non sarebbe un evento casuale ma bensì il frutto del grande appuntamento che vedrà il Bitcoin protagonista nel mese di maggio ossia il dimezzamento della ricompensa che viene riconosciuta ai miners.

Se vuoi saperne di più ti rimando alla lettura della guida su come investire sul Bitcoin in vista dell'halving 2020.

Operativamente, secondo Sabyasaachi Karmakar, se non si è stati in grado di cogliere i profitti derivanti dal balzo del 7 per cento che il valore del BTC ha registrato, è meglio procedere con prudenza. Dal punto di vista tecnico, infatti, i 7.450 punti sono certamente un livello di resistenza importante. Comprare Bitcoin, quindi, può essere una buona idea ma potrebbe anche non esserlo.

E' sempre l'analisi tecnica sul Bitcoin, prosegue Sabyasaachi Karmakar, a prospettare anche una possibile svolta ribassista. Contrariamente a quello che i più ottimisti pensano, infatti, il recente incremento del valore potrebbe anche evolvere verso lo scenario opposto ossia verso l'attivazione di un trend ribassista. Addirittura, e qui il pensiero dell'esperto diventa decisamente pessimista, non si può escludere un crollo della quotazione Bitcoin fino a 4000 dollari. Ad ogni modo un ribasso simile sarebbe un'ottima notizia per entrare sul BTC.