BONK, nuova crypto canina, guarda Dogecoin che fa i record

Appassionato di criptovalute a tema canino? Se la risposta è “si” allora prenditi alcuni minuti per leggere questo nostro post. Starai già pensando che il protagonista di questo articolo non può che essere il Dogecoin. Questo è vero ma solo in parte. In realtà Dogecoin è solo una spalla in un post che dedichiamo invece a Bonk, l’ultima arrivata tra le crypto-meme a tema canino.

Erroneamente si potrebbe essere indotti a pensare che Bonk sia la solita replica e che quindi non abbia alcuna originalità. Questo non è vero perchè Bonk è in realtà la prima crypto-canina che si basa su Solana.

Nel suo piccolo, quindi, uno spazio se lo è ritagliato. Sicuramente sentiremo parlare di Bonk nei prossimi mesi anche perchè il fatto che i suoi fondatori siano anonimi rappresenta sicuramente un motivo di appeal in più.

Bonk è la crypto-meme abituata alle avversità e infatti è stata lanciata nel corso di un mercato ribassista. Il 50 per cento della sua offerta (che ammonta a 100 trilioni di monete) è stato diluito tra la stessa comunità di Solana.

C’è un aneddoto simpatico sulla nascita di quest’ultima crypto canina: il suo slogan. Il messaggio di sponsorizzazione recita più o meno così: “una divertente moneta meme in cui tutti hanno una buona possibilità”.

Bonk la si può trovare sui migliori exchange crypto e la sua valutazione resta quella di un bel pò di zeri dietro la virgola. Questo vuol dire tutto e nulla: in effetti anche il Dogecoin all’inizio era un cucciolo che poi è cresciuto.

Dogecoin cresce e segna nuovi record

A proposito di fratelli maggiori, parliamo di Dogecoin. La crypto-canina che deve tutto a Elon Musk e alle sue bordate su Twitter (soprattutto quando Twitter non era suo) ha segnato un altro piccolo passo nella storia. Il DOGE, infatti, ha segnato un boom delle attività delle sue transazioni. Giorno 27 maggio il numero di transazioni DOGE ha sfondato il muro dei 2 milioni con un hashrate di oltre il 38 per cento.

E’ storia perchè grazie a questo rally, Dogecoin ha superato addirittura Bitcoin e Ethereum. Non è un modo di dire ma sono dati reali perchè Ethereum ha elaborato 1 milione di transazioni e Bitcoin procede a una media di circa 400.000-532.000 transazioni al giorno nell’ultima settimana.

Il boom del DOGE è partito alcuni giorni prima: il 22 maggio la crypto ha avuto il suo milioncino di transazioni al giorno e il 23 maggio 1,42 milioni. Infine l’exploit del 27.

Probabilmente l’aumento delle transazioni è dovuto all’arrivo dei dei token DRC20 che sono simili ai BRC20 coniati sulla blockchain di Bitcoin. Sul valore di questi asset c’è mistero. La sola cosa che si sa è che vengono scambiati tramite exchange over-the-counter (OTC).

E voi quale crypto-canina preferite? Andate sul sicuro con il Dogecoin o meglio la scommessa BONK?

