Comprare Ripple? Sul grafico XRP spunta una golden cross

Se stai cercando soluzioni per diversificare il tuo investimento in criptovalute potresti considerare Ripple. I bei tempi in cui XRP era la seconda crypto per livello di market cap sono alle spalle ma ultimamente, grazie alla luce positiva di cui sembra godere tutto il settore degli asset digitali, anche Ripple sta lanciando segnali interessanti.

Tutto merito del Bitcoin e della sua forza dirompente. Il rialzo del prezzo di BTC fino ai massimi storici oltre 73.000 dollari ha scatenato il classico effetto dominio. Certo Ethereum è stata la prima criptovaluta a trarre vantaggio dal rally della prima della classe ma anche XRP ne ha tratto giovamento.

Una buona notizia per i trader che hanno intenzione di comprare Ripple proprio per sfruttare la fase di visibilità di cui la crypto gode. In realtà quello dell’acquisto di asset reali è solo una delle opzioni a disposizione per prendere al volo il treno criptovalute. Un modo alternativo è rappresentato dai CFD che hanno il vantaggio di non implicare l’acquisto di asset reali configurandosi come strumento di pura speculazione. Un broker che permette di investire con i CFD sulle crypto è eToro.

Ma torniamo alla situazione di XTP perchè la criptovaluta, dal punto di vista grafico, sembra essere arrivata ad uno snodo decisivo.

Cosa è successo?

Una Golden Cross su XRP: pronto un rialzo?

Dal punto di vista grafico XRP ha formato una golden cross. Per i non addetti ai lavori ci limitiamo ad evidenziare che la golden cross viene da tutti considerata il segnale rialzista più forte in assoluto per qualsiasi tipo di asset. Dal punto di vista grafico la golden cross si verifica nel momento in cui una media mobile a breve termine incrocia al di sopra di una media mobile a lungo termine (di solito si tratta delle medie dei 50 e dei 100 giorni) dando una chiara indicazione sul possibile aumento dei prezzi dell’asset. suggerendo un aumento del prezzo. Tutto potrebbe sembrare bellissimo ma è sempre bene restare con i piedi per terra perchè la golden cross, a prescindere dall’asset su cui essa si costruisce, non è un segnale di crescita rapida e istantanea. In altre parole non basta che ci siano una golden cross per assicurare un rally immediato dei prezzi.

Dando uno sguardo al grafico di XRP si può notare come Ripple sia riuscita a creare un supporto intorno a quota 0,58 dollari. Si tratta di un livello interessante visto che è il punto da cui XRP è ripartito dopo il recente ribasso.

La situazione tecnica è grossomodo questa: se il supporto non dovesse essere rotto durante il primo test, allora non è da escludere che esso possa anche essere per XRP un trampolino di lancio in vista di nuovi rialzi. I trader non dovrebbero dimenticare però che la prima resistenza sostanziale si trova ina rea 0,65, dollari. Questa resistenza dovrebbe essere superata affinchè la criptovaluta possa crescere.

Il problema, e da qui la necessità di essere prudenti nonostante la golden cross, è che le possibilità di un simile scenario sono bassine.

Comprare Ripple ma con prudenza

Nonostante la golden cross apra la porta ad una prospettiva al rialzo, le reali probabilità di una inversione rialzista di XRP restano piuttosto modeste anche perchè XRP non è che brilla per prestazioni solide. L’andamento passato di Ripple ha sempre messo in risalto una spiccata volatilità senza catalizzatori chiaramente rialzisti.

Dal punto di vista tecnico affinchè XRP possa crescere si dovrebbe registrare una situazione di questo tipo: prezzi sopra il livello di supporto e in grado di superare la resistenza a 0,65 dollari.

Nel caso in cui il prezzo di XRP dovesse riuscire a chiudere sopra questo livello e a mantenerlo, il nuovo target per i tori potrebbe essere nell’area tra 0,7 e 0,75 dollari.

Tirando quindi le somme la golden cross potrebbe aver consolidato la sua posizione sul grafico di XRP. Tuttavia l’impatto sui prezzi non è garantito e soprattutto non è immediato. Lo scenario più probabile è che il peso della golden cross si possa verificare in differita di alcune settimane.

Alla luce della correzione che il mercato delle criptovalute, con in testa Bitcoim, ha recentemente subito, è chiaro che sia necessario approcciarsi con prudenza a Ripple nonostante la golden cross.

