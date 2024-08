Saylor di MicroStrategy esorta a puntare tutti su Bitcoin - BorsaInside

Tutti gli appassionati di criptovalute sanno che a Nashville in Tennessee è in corso la Conferenza Bitcoin 2024, appuntamento durante il quale non mancano le dichiarazioni scoppiettanti sulle prospettive della criptovaluta. Per alcuni le previsioni BTC snocciolate durante questo evento sono fanta-finanza ma resta il fatto che molte delle indicazioni arrivate dalle precedenti edizioni della conferenza di Nashville alla fine si sono realizzate.

E allora perchè non dare un occhio anche alle stime che arrivano dal Tennessee visto che comunque esse sono espresse da esperti che hanno perfettamente previsto la recente avanzata del Bitcoin sopra i 70mila dollari?

Michael Saylor di MicroStrategy è una voce affidabile quando si parla di previsioni-crypto

Per i crypto-investitori, il nome di Michael Saylor è quasi una leggenda. Co-fondatore della società di digital business MicroStrategy, Saylor ha sempre avuto grandissima fiducia nel Bitcoin puntando su questo asset nel momento in cui la view dominante era pessimista. Se Saylor è riuscito a farsi una certa fama tra gli investitori è perchè non si è mai limitato alle sole parole.

La sua attestazione di fiducia verso le potenzialità di Bitcoin è stata fin da subito tradotta in scelte di investimento che all’inizio apparivano azzardate mentre, con il senno del poi, sono state riconosciute come lungimiranti. Attualmente la sua MicroStrategy è uno dei più importanti detentori di Bitcoin al mondo. Stando agli ultimi dati aggiornati, la società di Saylor ha in pancia qualcosa come 226.331 BTC per un esborso complessivo pari a 8,33 miliardi di dollari.

Insomma il co-fondatore di MicroStrategy non fa parte di quella cerchia di esperti che predicono di investire in Bitcoin perchè i prezzi sono destinati a salire e perchè il BTC è il futuro e poi non fanno niente. Saylor ha da sempre grande fiducia nella crypto a maggiore market cap e ci investe anche tanto!

Ecco fin dove salirà Bitcoin da qui al 2024 secondo Saylor

Nel corso della conferenza Bitcoin 2024 in corso a Nashville, Saylor si è letteralmente preso la scena affermando nel corso di un suo intervento, che il prezzo del Bitcoin è destinato a salire fino a 3 milioni di dollari entro il 2045.

Già questa stima potrebbe far spalancare gli occhi a tutti quegli investitori che già quando sentono parlare di Bitcoin a 100.000 dollari restano a bocca aperta, figuriamoci a 3 milioni di dollari! Ebbene, in realtà, la previsione che è stata formulata dal co-fondatore di MicroStrategy è quella peggiore. La stima migliore vede infatti il prezzo della crypto a ben 13 milioni di dollari. In pratica, senza fare tanti giri di parole, Saylor vede il valore del BTC ad almeno 3 milioni di dollari da qui ai prossimi 20 anni…mal che vada!

L’ottimismo del magnate verso le prospettive radiose della regina delle criptovalute non si ferma qui. Nel corso del suo intervento Saylor ha fatto praticamente sobbalzare la platea esortando i presenti a vendere le loro case per avere BTC, a convertire tutti i loro beni in criptovaluta ovvero a comprare Bitcoin quanto più possibile per poi trasferirsi in una giurisdizione che presenta tasse particolarmente basse e a quel punto investire altri 50.000 dollari in BTC.

Eseguendo tutte queste operazioni, ha affermato il manager, sarà possibile avere un patrimonio netto di circa 214 milioni di dollari.

Il consiglio, ha quindi concluso Saylor, non è solo per i privati ma per le aziende e pure per gli Stati nazionali.

Le previsioni Bitcoin di Saylor hanno delle fondamenta

E’ innegabile che le previsioni tracciate da Saylor sul valore del Bitcoin nel 2045 sono a dir poco ottimistiche tuttavia, contrariamente a quello che si può pensare, esse non sono campate in aria. Un fondamento lo hanno come ha messo in evidenza lo stesso manager.

Il punto è che tutto il capitale fisico (comprese le azioni e i bond) è oggetto ad diluizione del suo valore. Il risultato è un vero e proprio processo di risucchio del capitale. Nel migliore dei casi (l’esempio fatto da Saylor è quello della Crown Estate del Regno Unito che è in mano ai reali dal 1066), i beni fisici possono durare qualche migliaio di anni ma, nella stragrande maggioranza dei casi, la loro vita media è di appena 50-75 anni.

In questo contesto che accomuna tutti i beni fisici, Bitcoin è una grande eccezione perchè è immutabile e immateriale essendo il suo ciclo infinito. Da qui nasce l’enorme fiducia del manager verso il radioso futuro della criptovaluta. La diversità di BTC rispetto a tutti gli altri beni classici, sarà la garanzia del suo successo.

Ora le motivazioni con cui Saylor giustifica la sua previsione di Bitcoin ad almeno 3 milioni di dollari nel 2024 può essere ritenuta troppo astratta ma è un dato di fatto che le cose stiano proprio così. Teoricamente la svolta introdotta da BTC è epocale.

