Nelle ultime settimane i trader di tuto il mondo sembrano essersi orientati su due asset in particolare: l’oro e il dollaro Usa. Gli acquisti dei due beni si sono ancora più intensificati tanto da rendere il trend in atto meritevole di attenzione. Perchè i trader si stanno comportando in questo modo? Quali sono le ragioni alla base della vera e propria corsa a comprare oro e dollaro che è in atto sui mercati? Rispondere a queste domanda significa farsi un’idea della dinamica in atto e quindi capire se conviene entrare su questi asset oppure se le valutazioni sono troppo alte per poter crescere ancora.

Il fatto che ci accingiamo a parte di asset così diversi tra loro non è un problema dal punto di vista operativo. Qualche lettore potrebbe infatti pensare che mentre comprare oro è fattibile, meno potrebbe essere la possibilità di acquistare dollari. In realtà in entrambi i casi non è necessario acquistare bene fisici visto che è sufficiente operare con strumenti derivati per speculare sulle rispettive variazioni di prezzo senza possedere né lingotti d’oro (anche perchè poi bisognerebbe anche capire dove custodirli) e né dollari verdi. Tantissimi broker consentono di fare trading su forex e metalli da una sola piattaforma. Tuttavia se l’obiettivo è operare a spread bassi e garantirsi una velocità degli ordini rapida allora la nostra preferenza va a FP Markets.

Parleremo dopo di questa piattaforma perchè ora è arrivato il momento di capire perchè i trader stanno comprando oro e dollari in modo così massiccio.

I motivi del boom di acquisti di dollari e oro

I grafici in basso fanno vedere chiaramente come sia il valore dell’oro che quello dell’oro abbiano imboccato un trend al rialzo. La quotazione oro, in particolare, ha agganciato nuovi massimi storici confermando la possibilità, paventata dagli analisti di Intesa Sanpaolo in un loro recente report, che possa anche raggiungere quota 3.000 dollari l’oncia nel corso delle prossime settimane prima di ritracciare nella parte finale dell’anno a causa dei realizzi.

C’è tutto un contesto favorevole a spingere in avanti il prezzo del gold: dalle tensioni geopolitiche oramai diffuse in in più aree geografiche fino all’avvio dell’atteso ciclo di ribasso dei tassi di interesse da parte delle banche centrali (nel meeting FED di settembre il costo del denaro è stato calato di 50 punti base ed è altamente probabile che nuovi ritocchi di possano essere nei prossimi board).

In particolare, per quello che riguarda il primo punto ossia quello relativo alle tensioni geopolitiche, alle guerre in corso sia in Medio Oriente che in Ucraina si è unito proprio negli ultimi giorni un terzo fronte che, potenzialmente potrebbe essere più caldo dei primi due: quello dell’eterno scontro tra la Cina e Taiwan. Ora sono state proprio le esercitazioni militari cinesi al confine con l’isola a dare nuova linfa al rally dell’oro.

Paradossalmente il solo potenziale freno alla corsa del metallo giallo è rappresentato dal parallelo rafforzamento del dollaro Usa. Tra i due asset c’è infatti un rapporto di inversa correlazione. Essendo l’oro quotato e scambiato in dollari, al rialzo della quotazione del dollaro dovrebbe corrispondere un ribasso dell’oro. Questa è una linea di tendenza e non una regola e infatti, nella situazione attuale, mentre il gold vola ai nuovi storici, il dollaro avanza pure!

Limitando l’analisi al solo biglietto verde, la domanda è quindi spontanea: perchè mai i trader stanno comprando dollari nonostante il rally dell’oro?

Dietro a questo comportamento che potrebbe essere ritenuto quantomeno strano c’è la natura di bene rifugio che caratterizza lo stesso dollaro Usa. Vero è che la FED ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto percentuale a settembre ma i dati macro degli Stati Uniti hanno quasi cancellato il rischio di una recessione negli States alimentando le attese di altri interventi della banca centrale Usa. A spingere poi ancora di più gli investitori a comprare dollari sono state le parole di Donald Trump in merito alla sua volontà di collaborare con la FED se eletto presidente.

Come investire su oro e dollaro nel medio termine? Previsioni

La corsa a comprare oro e dollari da parte dei trader è già passato. Si tratta ora di capire quello che può succedere in futuro.

Secondo gli analisti di UBS il contesto particolare che sta caratterizzando gli Usa potrebbe continuare a tenere alto l’appeal sul gold. In effetti tra tensioni geopolitiche, vicinanza delle elezioni presidenziali e soprattutto prospettive incerte sull’esito dello stesso voto, l’oro può continuare a svolgere egregiamente la sua naturale funzione di bene rifugio. Per gli analisti svizzeri c’è troppa incertezza nel trading e quindi è preferibile avere dei punti di riferimento solidi, come appunto l’oro, almeno fino ad elezioni Usa avvenute.

Diverse sono invece le prospettive del dollaro. Nel caso degli biglietto verde, infatti, sarebbe la vittoria di Trump alle elezioni a determinare un ulteriore rafforzamento e questo perchè affermazione di Trump significherebbe dazi sulle importazioni. In passato ciò ha portato ad un rallentamento del flusso valutario verso l’estero e a guerre commerciali (in primis con la Cina). Una situazione ideale per la crescita del valore del dollaro.

Fin qui le previsioni di medio termine.





