Azioni con potenziale di crescita: CF Industries puo’ salire del 35%

Per un trader trovare azioni con forte potenziale di crescita è fondamentale provare a rendere profittevole il proprio portafoglio. Il problema è che la selezione dei titoli con più crescita potenziale non è affatto semplice. Su Borsa Italiana le occasioni si contano spesso sulle dita di una mano e per questo non si può prescindere dall’allargare gli orizzonti agli altri mercati esteri.

Soprattutto sulle borsa americana ci sono tantissime quotate con un buon potenziale di apprezzamento. Il problema è che i broker specializzati sull’azionariato Usa e attivi anche in Italia non sono tantissimi. Le azioni principali si trovano tranquillamente su tutte le più importanti piattaforme trading ma quelle con potenziale di crescita sono più difficili da trovare. Per fortuna c’è il broker Freedom24 che non solo è focalizzato sulle azioni Usa (anche quelle a piccola a media capitalizzazione) ma da un pò di tempo ha lanciato l’esclusivo servizio idee di investimento che è espressamente dedicato alle azioni con potenziale di crescita.

Torneremo dopo a parlare di questo broker ma già ora possiamo anticipare che i non clienti hanno grandi vantaggi ad aprire un conto con Freedom24 non solo perchè questo broker analizza le azioni con potenziale di crescita ma anche perchè per i primi 30 giorni dall’attivazione del conto non ci sono commissioni.

CF Industries è un titolo con forte potenziale di crescita

Un titolo che ci sta impressionando molto in questa parte finale del 2023 è CF Industries. Per la stragrande maggioranza dei nostri lettori questo nome non significa nulla. E allora facciamo qualche rapida presentazione: CF Industries è un importante produttore globale di ammoniaca e prodotti derivati con impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada e a Trinidad e Tobago. CF Industries è stata fondata nel 1946 e ha sede nell’Illinois, negli Stati Uniti.

Stando agli ultimi dati di bilancio oltre l’85 per cento dei volumi globali di prodotti CF Industries vengono consumati dall’industria agricola sotto forma di fertilizzanti azotati.

Detto questo, perchè gli analisti di Freedom24 ritengono che CF Industries sia un’ottima idea di investimento? Le ragioni sono molteplici. Tra le più importanti ci sono:

il fatto che le scorte di ammoniaca siano basse in vista della nuova stagione di semina e che i relativi prezzi abbiano per questo iniziato a salire (quindi si prospetta un miglioramento del mercato dei fertilizzanti)

il fatto che in Europa i prezzi del gas sono elevati e che quindi risulta essere più redditizia la produzione di fertilizzanti azotati nel Nord America.

la presenza di prospettive di mercato significative per il settore dell’ammoniaca nella consapevolezze che se essa dovese essere utilizzata come combustibile, sia la produzione che il consumo globale del prodotto subirebbe un aumento

la presenza di forti previsioni sugli investimenti da parte della CF Industries che entro l’anno in corso dovrebbe portare a completamento un progetto grazie al quale la società potrà produrre 20.000 tonnellate di ammoniaca senza carbonio all’anno.

il solido dividend yield di CF Industries

l’attuazione in corso di un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo autorizzato pari al 19,72 pe cento della capitalizzazione di mercato della società.

Tutti questi fattori dovrebbero contribuire alla crescita del prezzo delle azioni CF Industries. Le quotazioni del titolo americano non sono basse (la quotata scambia a 76 dollari), tuttavia è palese la flessione da inizio anno e anno su anno. Nel primo caso emerge un ribasso del 7 per cento mentre dal confronto su base annua si evince una prestazione negativa pari addirittura al 18 per cento.

Morale: il prezzo delle azioni CF Industries oggi è sottovalutato e quindi i trader che agiscono in modo attivo sui mercati possono approfittare di questa situazione per comprare a sconto in vista di un apprezzamento futuro che sarebbe appunto sostenuto dai fattori citati in precedenza. Con il broker Freedom24 si può fare trading sulle azioni CF Industries senza commissioni per 30 giorni dall’attivazione dell’account.

Di quanto possono crescere le azioni CF Industries? Ecco il loro potenziale

Fino ad ora ci siamo concentrati sul fatto che le azioni di CF Industries hanno un ottimo potenziale di crescita. Già, ma di quanto stiamo parlando?

Come sempre ci rifacciamo all’analisi di Freedom24 per dare una risposta a questo interrogativo prendendo in considerazione tre variabili finanziari: il dividendo, il piano di acquisto di azioni proprie e i conti.

Dividendo CF Industries e rendimento : durante la teleconferenza di presentazione dei conti del terzo trimestre del 2023, management di CF Industries ha sottolineato che intende continuare a restituire il capitale agli azionisti a un ritmo accelerato. CF Industries ha già aumentato il dividendo nella primavera del 2022 e, pur in un contesto di borsa non semplice, riesce a pagare ancora belle cedole. Il dividendo trimestrale attuale è pari a 0,4 dollari per azione che ai prezzi attuali significa dividend yield del 2,15 per cento.

: durante la teleconferenza di presentazione dei conti del terzo trimestre del 2023, management di CF Industries ha sottolineato che intende continuare a restituire il capitale agli azionisti a un ritmo accelerato. CF Industries ha già aumentato il dividendo nella primavera del 2022 e, pur in un contesto di borsa non semplice, riesce a pagare ancora belle cedole. Il dividendo trimestrale attuale è pari a 0,4 dollari per azione che ai prezzi attuali significa dividend yield del 2,15 per cento. Buyback di CF Industries : come abbiamo già accennato in precenza, CF Industries ha completato il programma di riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi di dollari approvato nel 2021 e ha speso 0,2 miliardi di dollari in riacquisti nel 2022. Alla fine del terzo trimestre del 2023, l’importo rimanente autorizzato del programma era pari a 2,8 miliardi di dollari, ovvero il 19,72 per cento della market cap della società.

: come abbiamo già accennato in precenza, CF Industries ha completato il programma di riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi di dollari approvato nel 2021 e ha speso 0,2 miliardi di dollari in riacquisti nel 2022. Alla fine del terzo trimestre del 2023, l’importo rimanente autorizzato del programma era pari a 2,8 miliardi di dollari, ovvero il 19,72 per cento della market cap della società. Conti societari: negli ultimi 12 mesi i ricavi della quotata sono stati pari a 7,67 miliardi di dollari, in calo del 31,45 per cento rispetto al 2022, l’Ebitda ha segnato un ribasso da 5,54 miliardi di dollari a 3,13 miliardi di dollari mentre quello margin è sceso dal 49,54% al 40,77%. In flessione anche l’utile netto che è stato pari a 2,11 miliardi di dollari rispetto ai 3,35 miliardi di dollari della fine dell’anno precedente. Il calo di fatturato e profitto è da addebitare principalmente alla normalizzazione dei prezzi nel mercato dei fertilizzanti, che ha portato ad una diminuzione dei prezzi dei prodotti dell’azienda. A livello di bilancio, comunque, i conti di CF Industries sono completamente apposto con un debito totale pari a 3,25 miliardi di dollari e disponibilità liquide che ammontano a 3,25 miliardi di dollari. Un tale livello di debito indica una buona stabilità finanziaria della società e questo è un elemento molto importante.

Alla luce di questi elementi, il titolo CF Industries viene scambiato con un premio rispetto alla media del settore su EV/Sales di 1,93x e con uno sconto su EV/EBITDA di 4,73x, P/E di 7,03x, P/E Fwd di 11,37x e P/FCF di 5,97x .

Il verdetto di Freedom24 è che le azioni siano sottovalutate rispetto alla media del settore e ai multipli storici. Per gli analisti un valore equo di mercato del titolo sarebbe di 100,5 dollari. Si tratta di una quotazione che dista ben il 35,3 per cento dai valori attuali. Questo è il potenziale di upside.

Potenziale upside azioni CF Industries secondo gli analisti?

Il potenziale di crescita delle azioni CF Industries teorizzato da Freedom24 è troppo alto? In realtà anche le prospettive degli altri analisti sono positive:

L’obiettivo di prezzo medio delle 14 principali banche d’investimento di Wall Street è di 91,7 dollari per azione quindi sempre ben sopra i prezzi attuali.

Le più importanti banche d’affari hanno un’ottima view positiva su CF Industries. Ecco le loro prospettive in tabella.

Analista Prezzo obiettivo Potenziale di Upside Barclays 85 dollari 12,43 per cento Wells Fargo 101 dollari 33,60 per cento UBS 99 dollari 30,95 per cento Bank of America 98 dollari 29,63 per cento Morgan Stanley 85 dollari 12,43 per cento Credit Suisse 71 dollari -6 per cento Target price analisti sulle azioni CF Industries

Come si può vedere dalla tabella, il prezzo obiettivo più alto è quello più alto (Wells Fargo) anche se, per dovere di cronaca, precisiamo che ci sarebbe una valutazione ancora più alta redatta da Goldman Sachs (110 dollari) solo che essa risale ad aprile e quindi ci appare datato.

Il solo prezzo obiettivo che è quasi più basso delle attuali quotazioni è quello di Credit Suisse (risale ad agosto) che comunque ci sembra frutto di una prospettiva ribassista alquanto minoritaria.

Come investire sulle azioni CF Industries con Freedom24

Freedom24 è il broker adatto per investire in azioni CF Industries.

La società è parte di una holding che è quotata a Wall Street (è quindi il solo broker presente sul Nasdaq). Tra i vantaggi che rendono molto interessante questo broker ci sono:

la possibilità di ottenere subito remunerazione dei depositi non investiti grazie al conto D (conto di risparmio) che garantisce un rendimento annuo del 3% in dollari statunitensi e del 2,5% in euro senza che ci siano vincoli + il piano di investimento a lungo termine con remunerazioni migliori delle banche

l’accesso rapido alle principali 15 borse valori in America, Europa e Asia.

la disponibilità di oltre 1.000.000 di azioni, ETF, opzioni su azioni e futures

la possibilità di coprirsi con il trading di opzioni sulle azioni statunitensi.

la nuova accademia di trading per il perfezionamento di principianti e esperti

Da non tralasciare poi la promo nuovi clienti che consente di investire su tutti gli strumenti disponibili senza commissioni per 30 giorni.

*Il capitale è a rischio. I risultati di investimento passati non garantiscono rendimenti futuri. La possibilità di fornire accesso a uno strumento finanziario specifico è soggetta a un test di adeguatezza.

*Si prega di considerare il materiale presentato come comunicazione di marketing, non viene fornito né inteso come servizio di “Consulenza sugli investimenti” né come servizio di “Ricerca sugli investimenti”.

*Questa idea di investimento è stata pubblicata su Freedom24.com – ti viene fornita nell’ambito del servizio accessorio di “Ricerca sugli investimenti e analisi finanziarie” in conformità alla Licenza 275/15.

