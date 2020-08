Semestrale Unicredit e politica dividendi: quali effetti su azioni dopo conti primo semestre 2020?

© Shutterstock

Unicredit ha pubblicato i conti del primo semestre 2020 e ha confermato la politica dei dividendi: attesa per la reazione del titolo in borsa

Come investire sulle azioni Unicredit su Borsa Italiana oggi 6 agosto 2020? Meglio andare long o short? Per rispondere a queste domande e definire la strategia trading è necessario esaminare i conti semestrali che la banca guidata da Mustier ha pubblicato nel pre-market e quindi confrontare tali risultati con quelle che erano le stime.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

Ancora prima di scendere nel dettaglio delle singole voci, ricordiamo che la semestrale Unicredit ha ovviamente risentito del lockdown imposto in primavera a causa dell'emergenza coronavirus. Il blocco delle attività economiche ha quindi condizionato i conti del primo semestre 2020 di Unicredit.

Una seconda precisazione prima di analizzare i risultati al 30 giugno 2020 della banca. Nei primi righi ho fatto riferimento alla semestrale come assist per investire in azioni Unicredit. Ebbene a tal riguardo ricordo che per fare trading su un titolo azionario ci sono due strade a disposizione. La prima è quella classica e consiste nel comprare e vendere azioni mentre la seconda, ideale per chi punta a fare speculazione approfittando della volatilità, consiste nell'investire in azioni attraverso il CFD Trading. Se vuoi imparare a fare trading sulle azioni Unicredit attraverso i Contratti per Differenza, puoi prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto demo con un broker autorizzato e affidabile come eToro (leggi qui la recensione completa). Tra l'altro il broker eToro non prevede commissioni nel trading sulle azioni e questo è un altro vantaggio.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Semestrale Unicredit: come è andato il primo semetre 2020?

Unicredit ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi pari a 8,55 miliardi di euro, in ribasso del 7,9 per cento rispetto ai 9,29 miliardi messi a segno nei primi sei mesi del 2019. La flessione dei ricavi è da imputare al calo del margine di interesse, in ribasso del 3,1 per cento, e alla flessione del 32,4 per cento che hanno registrato i proventi da negoziazione.

Positivo il risultato netto rettificato di gruppo che si è attestato a quota 368 milioni di euro contro l'utile di 2,16 miliardi di euro che fu contabilizzato nel primo semestre 2019. In forte ribasso, invece, il risultato netto di gestione che si è ridotto da 3,15 miliardi di euro a 1,41 miliardi di euro evidenziando un ribasso di ben il 55,2 per cento.

Per capire come è andato il primo semestre 2020 è necessario confrontare queste voci con quelle che erano le previsioni della semestrale Unicredit agosto 2020.

Una volta effettuato tale confronto puoi elaborare la strategia trading intraday sul titolo della banca. A tal proposito ti ricordo che per investire in borsa non sei per forza tenuto a comprare titoli. Una alternativa da prendere in considerazione è il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come IG (leggi qui la recensione completa) avrai subito 30.000 euro in modalità demo per imparare a fare trading senza correre il rischio di perdere soldi reali. Puoi prendere la tua demo IG direttamente dal link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Dividendi Unicredit: confermata la politica delle cedole

Oltre ad aver approvato i conti del primo semestre 2020, il consiglio di amministrazione di Unicredit ha anche confermato la politica di remunerazione degli azionisti. La banca guidata da Mustier ha fatto sapere che rispetterà le raccomandazioni della BCE sui dividendi e che quindi non pagherà cedole nè effettuerà riacquisti di azioni proprie nel corso del 2020.

La politica di distribuzione del capitale prevista dal piano Team 23 verrà rientrodotta a partire dal 2021 con riferimento all'eserizio 2020. Nel dettaglio, il 50 per cento dell'utile netto sottostante verrà distribuito tra gli azionisti e sarà ripartito tra un obiettivo di dividendo in contanti pari al 30 per cento dell'utile netto sottostante e riacquisti di azioni proprie per il restante 20 per cento.

Basterà questa conferma a mettere di buon umore gli azionisti Unicredit oggi?