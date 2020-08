Investire su Borsa Italiana Oggi (20 agosto 2020): Ftse Mib in profondo rosso, si salva Diasorin

© Shutterstock

Flessione pronunciata per il Ftse Mib: vendite diffuse su tutte le azioni del settore bancario, su CNH Industrial e su Atlantia

Attese rispettate su Borsa Italiana oggi 20 agosto. Il Ftse Mib è apparso in difficoltà fin dall'apertura delle contrattazioni attestandosi sotto i 20mila punti. Il ribasso è frutto della delusione per le indicazioni contenute nei verbali FED come si può leggere nel post su Come Investire Oggi 20 agosto.

Nel corso della seduta il paniere di riferimento di Piazza Affari ha poi allargato progessivamente il passivo scendendo sotto i 19800 punti.

La stragrande maggioranza delle quotate oggi si è tinta di rosso con alcuni titoli che han no evidenziato un ribasso molto marcato come CNH Industrial e Atlantia.

Il solo titolo che ha messo a segno una progressione rilevante è stato Diasorin.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Le azioni che hanno registrato l'apprezzamento più consistente sono state:

Diasorin: +0,3 per cento a 162,7 euro

Recordati: +0,28 per cento a 45,75 euro

I titoli in più forte calo sono stati:

CNH Industrial: -2,91 per cento a 6,4 euro

Atlantia: -2,82 per cento a 13,98 euro

Buzzi Unicem: -2,4 per cento a 20,75 euro

In ribasso anche tutti i principali titoli del settore bancario.

Borsa Italiana Oggi 20 agosto 2020: previsioni apertura

Previsioni ribassiste in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 20 agosto 2020. I future sull'indice Ftse Mib si muovono in ribasso e sembrano quindi aprire la porta ad un avvio di scambi in calo. Come avvenuto nelle ultime sedute (anche della scorsa Ottava), i titoli sotto ai riflettori continuano ad essere molto pochi. Il clima festivo, quindi, continua a condizionare il mercato azionario (lo stesso discorso fatto per Borsa Italiana vale anche per le altre borse europee).

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo aver chiuso la seduta con il Nikkei in calo di circa un punto percentuale a quota 22880 punti. Seduta negativa anche per la borsa di Wall Street. A New York, infatti, l'indice Dow Jones ha chiuso le contrattazioni con un ribasso dello 0,31 per cento a quota 27.693 punti. Segno negativo anche per l'indice Standard & Poor's 500 che ha registrato un arretramento dello 0,44 per cento a quota 3.375 punti e per il Nasdaq che ha chiuso con un calo dello 0,57 per cento a 11.146 punti. Dopo la seduta record dell'indice S&P 500, quindi, per Wall Street è arrivato il tempo delle prese di profitto. Ricordo, comunque, che le previsioni sulll'S&P 500 da qui a fine anno sono molto positive.

Investire su Borsa Italiana Oggi 20 agosto 2020: su quali titoli puntare

Pochi i titoli italiani che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti. Proprio per questo motivo è necessario arrivare preparati dall'apertura. Prima di elencare le quotate che potrebbe registrare apprezzamenti significativi, ricordo che per investire in borsa hai a tua disposizione un modo molto semplice. Grazie al CFD Trading, infatti, puoi operare comodamente da casa.

Fatta questa premessa, dove investire in borsa oggi? Un titolo che potrebbe registrare variazioni di prezzo interessanti è Telecom Italia. In una intervista rilasciata a La Repubblica, Luigi Gubitosi, numero uno dell'ex monopolista, ha affermato che Telecom Italia, con o senza l'affiancamento ad Open Fiber, porterà la banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. Gubitosi, riferendosi poi alla possibile creazione di un operatore unico della rete ha affermato che TIM sarà operatore di maggioranza in questa eventuale società unica.