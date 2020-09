Acconto dividendo Eni 2021: ammontare e data di stacco, tutte le info

© Shutterstock

Via libera dal consiglio di amministrazione di Eni all'acconto sul dividendo 2021 relativo all'esercizio 2020

Buone notizie per gli azionisti di Eni. Il consiglio di amministrazione del Cane a Sei Zampe ha deliberato la distribuzione ai possessori di azioni di un acconto sul dividendo 2021 relativo all'esercizio 2020. L'ammontare della cedola che verrà stattata a titolo di acconto è pari a 0,12 euro per azione.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

Contestualmente il CdA ha anche approvato la data di stacco dell'acconto sul dividendo che è stata fissata per lunedì 21 settembre. Viceversa data di pagamento della cedola sarà il successivo mercoledì 23 settembre.

Il board del Cane a Sei Zampe ha specificato che l'ammontare dell'acconto sul dividendo 2021 è stato deliberato in considerazione di quella che è la situazione contabile della capogruppo nel primo semestre 2020. Ricordiamo, infatti, che i primi sei mesi dell'esercizio in corso sono stati archiviati con un utile netto pari a 2,49 miliardi di euro. L'ammontare dell'acconto in stacco il prossimo lunedì è più basso rispetto a quello di un anno fa (relativo all'esercizio 2019). Lo scorso 23 settembre, infatti, Eni staccava un acconto sul dividendo 2020 pari a 0,43 euro. L'impatto della crisi causata dal coronavirus si è quindi fatto sentire anche sull'ammontare della cedola.

La notizia delle decisioni in materia di dividendi, sta avendo un effetto positivo sul titolo Eni. La società del settore oil, infatti, registra su Borsa Italiana oggi 16 settembre 2020, un rialzo dello 0,28 per cento a quota 7,63 euro.

L'andamento del titolo è allineato con quello del Ftse Mib. Nonostante il debole passo in avanti, la performance Eni su base mensile resta comunque negativa evidenziando un ribasso del 6 per cento.

Ricordo che puoi investire sulle azioni Eni, e, più in generale su tanti titoli del Ftse Mib, ricorrendo al CFD Trading. Per imparare a comprare e vendere CFD Azioni consiglio di iniziare dal conto demo che i migliori broker ti offrono. Con eToro, ad esempio, avrai subito 100.000 euro da usare per fare pratica e inoltre non ci sono commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Acconto dividendo Eni 2021 (esecizio 2020)

In occasione della presentazione delle decisioni sull'ammontare dell'acconto dividendo Eni 2021, il consiglio di aministrazione del Cane a Sei Zampe ha ricordato che la nuova politica dei dividendi prevede una cedola annuale che è formata da un floor "dividend" pari a 0,36 euro commisurato a una media annua del Brent pari ad almeno 45 dollari al barile e una componente variabile per Brent che sono superiori ai 45 dollari al barile. Durante la presentazione dei conti semestrali, il board della quotata oil aveva puntualizzato che il dividendo base pari a 0,36 euro per azione sarebbe stato assicurato anche in relazione all'esercizio 2020 nonostante le previsioni fossero per un prezzo medio annuo del petrolio Brent pari a 40 dollari al barile.

In quella stessa occasione Eni aveva anche precisato che il dividendo sarebbe stato versato per un terzo con l’acconto di settembre 2020 e per due terzi con il saldo di maggio 2021.