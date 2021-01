Comprare azioni Azimut dopo conti preliminari 2020? Titolo oggi in forte rialzo

© Shutterstock

Pioggia di acquisti sul titolo Azimut dopo la pubblicazione dei conti preliminari 2020. Ecco come è andata la quotata nell'anno del covid19

Tra i titoli protagonisti nella seduta di Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2021 c'è Azimut. Fin da questa mattina il titolo attivo nel comparto del risparmio gestito è stato al centro di acquisti anche molto consistenti che hanno spinto i prezzi delle azioni fino ad un massimo di 18,655 euro, nettamente sopra i 18,155 euro dell'apertura.

Grazie alla progressione in atto oggi, la performance delle azioni Azimut su base mensile si è ulteriormente consolidata salendo ad oltre il 5,5 per cento. A dimostrazione dell'enorme visibilità di cui il titolo del risparmio gestito sembra beneficiare oggi, c'è il fatto che per gran parte della mattinata le azioni sono rimaste in vetta al Ftse Mib.

Rialzi simili inducono sempre a chiedersi se ci siano ragioni particolari che spingono gli investitori a comprare azioni Azimut in modo così massiccio. La risposta è ovviamente affermativa. Azimut oggi si apprezza in borsa perchè agli investitori i conti preliminari 2020 diffusi dalla società sono piaciuti particolarmente.

Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che risultati e bilanci migliori delle attese sono sempre un driver di crescita significativo per i prezzi. Per questo è bene analizzare i vari parametri anche perchè i conti possono essere sfruttati non solo per comprare azioni in senso fisico ma anche per investire sul titolo Azimut attraverso i CFD.

Azimut conti preliminari 2020

Azimut Holding, società attiva nel segmento del risparmio gestito, ha fornito oggi alcune indicazioni finanziarie preliminari relative al 2020. Il management della società ha anticipato che lo scorso esercizio si dovrebbe essere chiuso con un utile netto compreso fra i 375 milioni e i 415 milioni di euro, nettamente superiore rispetto al target di 300 milioni di euro che era stato annunciato ad inizio 2020, vale a dire prima dello scoppio della pandemia.

Lato utile, quindi, Azimut non ha minimamente risentito dello scoppio della pandemia di covid19 ma ha anzi fatto nettamente meglio delle attese.

Lato utile, quindi, Azimut non ha minimamente risentito dello scoppio della pandemia di covid19 ma ha anzi fatto nettamente meglio delle attese.

Per quello che riguarda la raccolta netta (altro parametro molto importante per valutare i conti di una quotata del risparmio gestito), Azimut dovrebbe aver chiuso il 2020 con un dato pari a 4,52 miliardi di euro che porterebbe il totale del patrimonio complessivo a 60,44 miliardi, il valore in assoluto più alto di tutti i tempi.

La società ha anche precisato che il totale del patrimonio del business esterno a fine 2020 è salito al 28 per cento del totale mentre la concentrazione dell'Ebitda gestionale dell'estero dovrebbe essere compresa in un range tra i 53 milioni e i 58 milioni di euro.

Il commento di Pietro Giuliani ai preliminari 2020

Secondo Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding, i risultati messi a segno nel 2020 sono importanti. Si tratta, ha detto di manager di una somma compresa tra "375-415 milioni di euro, l'utile più alto mai raggiunto, una performance netta ai clienti positiva del 1,15% (vs. 0,75% dell’indice Fideuram) che, se sommata a quella del 2019, porta il rendimento netto a quasi il 10% in due anni".

Il presidente ha anche ricordato che Azimut oggi è la sola società che continua a "credere ed investire nel modello integrato di gestione e distribuzione, facendolo in tutto il mondo".