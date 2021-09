Trading online azioni Eni: da Cassiopea e prezzo petrolio spunti rialzisti

© iStockPhoto

Il titolo Eni è il migliore sul Ftse Mib nella seconda seduta della settimana. Equita valuta positivamente l'avvio dei lavori Cassiopea in Sicilia

Vorresti fare trading online sulle azioni italiane ma non sapresti proprio quale titolo varrebbe la pena inserire in un portafoglio trading intraday? La quotata che proponiamo in ottica investimento per la seduta di oggi 28 settembre 2021 è Eni. Il titolo del Cane a Sei Zampe non ha praticamente bisogno di biglietti da visita essendo uno dei più apprezzati di tutto il Ftse Mib.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

La seduta odierna di Eni sembra essere molto brillante come si può anche vedere dal grafico in basso che riprodcue l'andamento in tempo reale del titolo.

A fronte di un Ftse Mib in ribasso dell'1,16 per cento sotto il muro dei 26mila punti, il prezzo delle azioni Eni segna un secco +1,5 per cento a 11,35 euro. Grazie alla forte progressione in atto oggi, Eni si apprezza ancora di più sia su base mensile che su base annua. Rispetto al mese scorso, il valore di Eni è cresciuto dell'8,8 per cento.

E' però su base annua che il titolo sembra aver dato il meglio di se con un balzo del 70 per cento. Cosa dire dinanzi ad una progressione di simile entità se non congratularsi con chi un anno fa ha scelto di comprare azioni Eni a sconto per poi puntare su un apprezzamento del titolo? Nel mondo della borsa, però, non è mai troppo tardi per scendere in campo.

Importante, però, è trovare la giusta occasione. Oggi potrebbe essere il momento giusto per fare trading online sulle azioni Eni. Fondamentale, però, è scegliere un broker affidabile come ad esempio eToro che oltre ad offrire la demo gratuita per fare pratica senza rischi, permette anche di iniziare ad investire partendo da un deposito minimo iniziale che è davvero alla portata di tutti (appena 50 euro).

Impara a fare trading online sulle azioni Eni>>>scarica la demo eToro per fare pratica senza rischi, clicca qui

Trading online azioni Eni: i catalizzatori

Due sono i fattori che stanno spingendo al rialzo il prezzo delle azioni Eni nella giornata di oggi: l'andamento della quotazione petrolio e alcune notizie positive in arrivo dalla Sicilia.

Il rialzo del prezzo del greggio (ne abbiamo parlato in questo articolo) sta sostenendo tutto il settore petrolifero di Piazza Affari. Non è quindi un caso se nella lista delle 4 migliori quotate della giornata ci siano ben due titoli oil: Tenaris e, appunto, Eni.

C'è però un ulteriore motivo che dovrebbe spingere a considerare la possibilità di fare trading online sulle azioni Eni nella seduta di oggi ed un fattore domestico ossia riferito alla stessa quotata.

Stando a quanto riportato dall'edizione di oggi de Il Sole 24 Ore, Eni avrebbe ottenuto l'ultima autorizzazione necessaria per avviare i lavori nel giacimento off shore a gas di Cassiopea in Sicilia. Stando a quanto riportato dalla sim milanese Equita, l'investimento previsto per il Cane a Sei Zampe dovrebbe essere pari a 700 milioni di euro mentre l'avvio della produzione nell'area è atteso per la prima metà del 2024.

Il picco di produzione che era stato indicato nell'ambito della presentazione strategica del 2018 era pari a 16 kboed (quota riferita a Eni).

Secondo gli analisti di Equita la notizia del passo in avanti in vista dell'entrata in attività di Cassiopea è da valutare molto positivamente. Cià significa che la novità, come sta effettivamente accadendo in queste ore, può spingere al rialzo il prezzo delle azioni Eni. Una dinamica da cavalcare attraverso il CFD Trading (qui il sito ufficiale eToro).