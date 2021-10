Trading online azioni Unicredit dopo la trimestrale: come investire sul titolo?

© iStockPhoto

Unicredit ha pubblicato i conti del terzo trimestre 2021 e ha fornito un aggiornamento sulla politica dei dividendi. Ecco tutto i dettagli.

Tra le quotate che oggi hanno pubblicato i conti del terzo trimestre 2021 c'è stata anche Unicredit. Rispetto ad altri titoli come Saipem e Telecom Italia, la reazione del mercato alla trimestrale di Piazza Gae Aulenti è apparsa decisamente migliore.

Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, il prezzo delle azioni Unicredit, fin dall'avvio degli scambi, ha evidenziato una leggera progressione in area 11,45 euro.

La presenza del verde è la dimostrazione che agli investitori i risultati trimestrali della banca guidata da Orcel non siano dispiaciuti.

Prima di analizzare, nel dettaglio, i conti del terzo trimestre 2021 di Unicredit, ricordiamo che la diffusione della trimestrale può sempre essere sfruttata per fare trading online sul titolo. Fondamentale, però, è scegliere un broker autorizzato per operare.

Trimestrale Unicredit in dettaglio

Unicredit ha chiuso il terzo trimestre 2021 con ricavi pari a 4,44 miliardi di euro, in rialzo dell'1,9 per cento rispetto ai 4,35 miliardi ottenuti nel terzo trimestre 2020 e in aumento dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente. Il balzo dei ricavi sia su base annua che sul trimestre è stato sostenuto dal forte aumento delle commissioni che son salite del 12,5 per cento.

Forte rialzo anche per il risultato netto di gestione che si è spinto fino a 1,69 miliardi di euro, valore che si raffronta con gli 1,2 miliardi del terzo trimestre del 2020. Scedendo nel conto economico, l'utile netto di Unicredit alla fine del terzo trimestre è stato pari a 1,06 miliardi di euro, un valore che si confronta con gli 680 milioni di euro che erano stati contabilizzati nei primi tre mesi del 2020 mentre il netto sottostante è stato positivo per 1,11 miliardi di euro.

Sul fronte patrimoniale, a fine settembre 2021, le attività finanziarie totali di Unicredit erano pari a 788 miliardi di euro, in rialzo del 9,9 per cento rispetto al valore di settembre 2020. Sempre alla stessa data le esposizioni deteriorate lorde della banca ammontavano a 0,7 miliardi di euro, con una contrattazione del 4 per cento su base trimestrale e dell'8,9 per cento su base annua. Per finire, al 30 settembre 2021 il CET1 ratio fully loaded di Unicredit era pari al 15,5 per cento, un valore analogo rispetto a quello di fine giugno.

Dividendi Unicredit: le novità

Buone notizie per gli investitori Unicredit anche dal fronte dividendi. Il consiglio di amministrazione della banca ha infatti confermato la politica di distribuzione di capitale ordinaria. Ciò signifnica che sarà riconosciuto un payout del 50 per cento dell’utile netto sottostante tra dividendi in contanti e riacquisti di azioni proprie. Attualmente è rateizzato un pagamento dei dividendi in contanti il 30 per cento dell’utile netto sottostante.