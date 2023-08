Azioni BPER Banca: crollo prezzi dopo la semestrale. Come posizionarsi per guadagnare?

Seduta disastrosa per le azioni BPER Banca. La quotata del settore bancario è stata infatti immediatamente travolta dalle vendite fin dal primo minuto di scambi. I numeri parziali sono quelli di un crollo: -7,15 per cento e prezzi delle azioni precipitati a quota 2,79 euro. Non c’è quindi nulla di cui stupirsi per quello che è l’attuale posizionamento del titolo sul fondo del paniere di riferimento.

Il fatto che BPER Banca sia andata a picco fin dal primo minuto di scambi non è casuale. La pioggia di vendite, infatti, è la risposta del mercato alla pubblicazione dei conti semestrali della quotata avvenuta ieri sera dopo la chiusura degli scambi.

E allora per capire come posizionarsi in ottica guadagno sulle azioni BPER Banca è fondamentale passare in rassegna i risultati della quotata nei primi 6 mesi del 2023. Vediamo quindi come è andata.

Semestrale BPER Banca: i conti dei primi 6 mesi 2023

BPER Banca ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto (escluse le quote di terzi) pari a 704,55 milioni di euro, valore che si raffronta con gli 1,38 miliardi che erano stati contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso anno (ma c’è da precisare che quel dato beneficiato di poste straordinarie per 1,19 miliardi di euro).

Scendendo nel conto economico, il risultato della gestione operativa ha fatto registrare un aumento record, addirittura a 3 cifre prima della virgola (+102,4 per cento) passando dai precedenti 638,67 milioni di euro di un anno fa a 1,29 miliardi di euro.

In rialzo anche i proventi operativi che hanno registrato un aumento del 48,4 per cento a quota 2,65 miliardi di euro grazie al rally del margine di interesse che è cresciuto del 96,7 per cento attestandosi a 1,47 miliardi di euro. Ancora cost income ratio di BPER Banca nel semestre è stato pari al 51,3 per cento ed è stato inferiore rispetto al primo semestre 2022 e rispetto anche all’intero scorso esercizio.

Per quello che riguarda la solidità patrimoniale a fine giugno il Common Equity Tier 1 proforma della banca era pari al 14 per cento contro il 12 per cento al 31 dicembre 2022. Il management ha evidenziato come si tratti di un dato di molto superiore all’attuale requisito minimo SREP dell’8,5 per cento grazie ad un patrimonio netto di 8,49 miliardi di euro. Sempre alla stessa data l’incidenza dei crediti lordi (NPE Ratio lordo proforma) ammontava al 2,7 per cento in calo rispetto al 3,2 per cento di fine 2022 mentre l’incidenza dei crediti netti verso clientela era all’1,1 per cento in ribasso rispetto al dato di fine 2022 che era invece pari all’1,4 per cento.

Come posizionarsi sulle azioni BPER Banca in ottica guadagno?

Alla luce dei risultati che sono stati messi a segno da BPER Banca nel primo semestre 2023, come posizionarsi sul titolo? Tanto per iniziare è bene precisare che i mercati tendono a guardare in avanti e quindi che più dei risultati trimestrali sono le indicazioni per il futuro ad impattare soprattutto se i risultati sono stati in linea con le stime.

E allora vediamo qualche indicazione rilasciata da BPER sul suo futuro. La quotata punta a chiudere l’esercizio con un margine di interesse nell’ordine dei 2,8 miliardi di euro e un utile netto di circa 1,1 miliardi. Per quello che riguarda il patrimonio a 2023 il Common Equity Tier 1 di BPER è previsto al 14 per cento.

Nell’ambito della presentazione dei risultati i vertici della banca hanno segnato che la redditività dell’istituto continuerà a essere sostenuta dal margine di interesse ma anche da altri fattori di supporto come la tenuta delle commissioni nette e azioni volte a compensare gli impatti delle dinamiche inflattive sui costi.

Tornando all’andamento del titolo BPER Banca in borsa, va evidenziato che il crollo in atto oggi annulla praticamente tutta la progressione emersa nell’ultimo mese. Oggi il prezzo delle azioni BPER Banca è uguale a quello di un mese fa. Resta invece molto consistente la progressione su base mensile: +101 per cento.

