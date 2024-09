Per UBS le azioni Enel sono da comprare - BorsaInside

Le azioni Enel nella seconda seduta della settimana segnano una progressione dello 0,2 per cento muovendosi in controtendenza rispetto ad un Ftse Mib che invece è in ribasso dello 0,1 per cento. Il titolo dell’utility scambia a 6,9 euro, in rialzo del 2 per cento su base settimanale mentre mese su mese la prestazione è positiva del 9,5 per cento.

Grazie proprio a questo dato, Enel si è imposta come una delle migliori quotate di tutto il Ftse Mib nel mese di agosto sfruttando il ripiegamento sulla azioni difensive che molti trader hanno preferito attuare per sfuggire alla forte incertezza che invece ha caratterizzato gli altri comparti. E infatti se nel breve termine la performance di Enel è decisamente positiva, molto meno verde è la prestazione da inizio anno che evidenzia un rialzo di appena il 2 per cento.

Dinanzi a questa situazione, come si dovrebbero comportare gli investitori? E’ preferibile comprare azioni Enel perchè il titolo ha ancora margine di crescita oppure meglio optare per un approccio prudente visto che i prezzi hanno corso tanto nell’ultimo mese?

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la view degli analisti sulla quotata più amata dagli italiani (è questo l’invidiabile primato di Enel) continua ad essere positiva. Dopo la positiva valutazione di Goldman Sachs arrivate nelle scorse settimane, nei giorni scorsi sono stati gli esperti di UBS a prendere la parola.

Tre buone notizie sono presenti nell’analisi degli analisti svizzeri: il potenziale di upside di Enel resta alto, il dividendo della società può crescere (e con esso anche il dividend yield), il titolo resta da comprare. Diciamo che un trader alle prese con le sue scelte su Enel non può non tenere conto di queste tre indicazioni.

Fin dove si possono spingere le azioni Enel secondo UBS

Ma scendiamo più nel dettaglio della nuova valutazione formulata da UBS sulle azioni Enel. Il rating buy è una conferma e quindi c’è poco da aggiungere. Molto interessante è invece il nuovo target price che gli esperti hanno assegnato alla quotata italiana.

Per UBS, le azioni Enel possono salire fino a 8,25 euro contro i 7,55 euro della precedente valutazione. Tenendo conto di quello che è l’attuale valore della quotata (6,9 euro) il potenziale di upside implicato dal nuovo prezzo obiettivo è decisamente consistente.

Alla base dell’upgrade sul prezzo obiettivo c’è la convinzione che il titolo possa superare le stime del consensus in vista del market capital day di novembre. Inoltre UBS si è detta ottimistica circa la possibilità che Enel possa ridurre lo sconto del 20 per cento rispetto ai competitor del settore. Ma l’aspetto più interessante della valutazione di UBS riguarda i dividendi futuro. Tanto per iniziare la cedola del colosso elettrico potrebbe salire fino allo 0,51 per cento. Non solo ma lo stesso dividend yield potrebbe arrivare ad oltre il 7 per cento.

Insomma, per UBS il titolo Enel resta da comprare perchè ha molto margine di crescita e anche in considerazione delle previsioni sul dividendo. Diciamo che una valutazione migliore di questa era difficile da formulare.

Ma le buone notizie per Enel non si fermano qui. Il titolo è stato anche citato in una lunga analisi di Gabriel Debach, italian market analyst di eToro, sul settore utility. Il suo punto di vista è molto interessante perchè parte dal più generale studio del settore per poi scendere nel dettaglio. Secondo Debach quello delle utility è forse il più classico dei settori difensivi. Essi, per definizione, sono meno sensibili alle fluttuazioni dell’economia e questo è un valore aggiunto nelle fasi di incertezza. Rovescio della medaglia è il fatto che questo comparto si rivela sempre poco attraente quando il ciclo economico accellera.

Premesso questo, Debach vede un potenziale di rivalutazione per il settore delle utility sia a causa della presenza di multipli che sono inferiori alla media che in vista di una crescente richiesta di energia da parte del dinamico comparto dell’intelligenza artificiale. Venendo ad Enel, l’esperto di eToro ritiene che esso sia una dei titoli più interessanti del settore utility. Un “primato” che si è progressivamente consolidato grazie anche ad un dividend/yield del 6 per cento che è tra i più alti del settore. Per l’esperto, se si considerano i dividendi, le azioni Enel hanno reso il 44 per cento negli ultimi 5 anni. Molto apprezzabile, per finire, l’impegno che il management di Enel ha mostrato nell’alleggerimento del debito societario (fino a poco fa un vero e proprio fardello per la quotata) e nel miglioramento della redditività.

Insomma anche per l’esperto di eToro, come per gli analisti di UBS, la view su Enel è decisamente bullish. Chi volesse sfruttare questa visibilità e comprare azioni Enel (o, in alternativa fare trading con i CFD) può operare sia con broker come appunto eToro che con le piattaforme di banche come Fineco.

