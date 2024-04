Azioni Saipem +50% da inizio anno: comprare ancora o solo mantenere?

Le azioni Saipem sono state tra le protagoniste di questa prima parte del 2024. Il titolo del colosso oil, infatti, ha messo a segno un rialzo di ben il 50 per cento. Come si può vedere dal grafico in bacco l’attuale prezzo delle azioni Saipem è attorno a 2,49 euro mentre a inizio gennaio era appena a 1,49 euro. In poco più di tre mesi e mezzo la progressione è stata di circa 1 euro.

Quando una quotata si apprezza così tanto il rischio di un ritracciamento, anche fisiologico, è dietro l’angolo. In effetti anche ragionando anno su anno, emerge un rialzo di ben il 62 per cento che non ha altro che consolidare i sospetti che da qui in avanti sia possibile una fase dominata dalle prese di profitto.

E’ questa la prospettiva che si apre dinanzi a Saipem oppure, contrariamente a quello che logica vorrebbe, è possibile un ulteriore rialzo?

Il fatto che ci sia una certa incertezza sulle prospettive delle azioni Saipem lo si comprende anche dalle spaccature che esistono tra gli analisti. Mentre per alcuni esperti la quotata resta da comprare, per altri è meglio un approccio più prudente.

Sul fronte ottimista sono schierati gli esperti di BofA mentre su quello pessimista ci sono gli analisti di Stifel. Vediamo nel dettaglio in cosa differiscono le loro valutazioni.

Azioni Saipem da comprare secondo BofA

Per gli esperti di BofA le azioni Saipem restano buy (comprare) con prezzo obiettivo alzato dal precedente 2,5 euro a 2,9 euro. Quella espressa da Bank of America è in tutto e per tutto una valutazione bullish sul titolo. Il target price aggiornato implica un potenziale di upside di ben il 30 per cento rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni del titolo. In altre parole il valore delle azioni Saipem può aumentare di un terzo rispetto al livello attuale e per questo motivo il titolo è da comprare.

Alla base del giudizio positivo c’è l’aumento delle stime sulla raccolta ordini della quotata. Nell’a,bito del settore europeo degli oil services, Saipem continua quindi ad essere una delle top pick di Bank of America.

E parere degli esperti che anche dopo la corsa messa a segno dal titolo da inizio anno, ci siano margini di crescita. Le nuove indicazioni espressa da BofA continuano ad implicare un multiplo enterprise value/ebitda di sole 4 volte alla luce della stima di un margine ebitda che nel 2024 dovrebbe essere pari al 10 per cento. Guardando più in là nel futuro, gli analisti vedono un ebitda medio del 5 per cento fino al 2027.

Stifel consiglia di mantenere le azioni Saipem

Molta più freddezza sulle azioni Saipem è stata espressa dagli analisti di Stifel. Gli esperti hanno abbassato il rating dal precedente buy a hold. Per Stifel, quindi, Saipem non è più un titolo da comprare ma solo da mantenere.

Parallelamente, però, il target price è stato portato dal precedente 2,1 euro a 2,3 euro. Si tratta di un prezzo obiettivo che è in linea con i valori attuali della quotata. La modifica sul target price non deve quindi essere letta come un upgrade vero e proprio ma come un semplice adeguamendo. Il dato saliente della nota di Stifel è il downgrade da buy a hold. E’ questa l’informazione che pesa come un macigno e infatti se Saipem è andata a picco venerdì (chiusura a 2,24 euro contro i 2,28 euro di giovedì) è stato proprio per effetto di questa bocciatura.

Gli analisti hanno dichiarato di attendere con molta fiducia i conti del primo trimestre 2024 (in pubblicazione il 22 aprile) affermando che ci dovrebbe essere una solida crescita grazie all’aumento dei ricavi e al miglioramento dei margini.

C’è però un lato negativo della medaglia che spiega poi la decisione di tagliare il rating. Secondo gli esperti l’outlook positivo per il settore upstream è già riflesso in quelle che sono le quotazioni correnti di Saipem. Come già detto in precedenza, infatti, il titolo da inizio anno è cresciuto del 50 per cento mentre nello stesso arco di tempo il Ftse Mib ha segnato un aumento dell’11 per cento. Praticamente Saipem è a fine corsa almeno secondo il parere di Stifel.

E i nostri lettori a chi danno credito? Preferiscono l’indicazione di comprare azioni Saipem espressa da BofA oppure il prudente hold degli analisti di Stifel?

