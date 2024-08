Il target price di Equita sale ma non c'è alcun margine di upside - BorsaInside

Saipem si appresta a chiudere un mese non particolarmente brillante. La quotata evidenzia un ribasso del 7 per cento su base mensile con gran parte del rosso concentrato nella sola ultima settimana (-5 per cento la flessione settimanale). Questi segni negativi non devono però indurre ad inutili allarmismi poichè la quotata del settore engineering resta invece molto tonica nell’analisi su frame temporali più lunghi. Da inizio anno il prezzo delle azioni è in rialzo del 49 per cento mentre anno su anno la prestazione è positiva per il 52 per cento.

La presenza di una dinamica di questo tipo lascia ipotizzare il ritracciamento in atto nell’ultimo mese possa essere l’occasione per comprare azioni saipem a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di un paio di mesi fa. Teoricamente questo ragionamento è validissimo ma si tratta di capire se lo è anche praticamente. In altre parole ci sono le condizioni per poter prospettare un rialzo di Saipem nel mese di agosto oppure la fase discendente è destinata a proseguire? Cerchiamo di capirlo procedendo in due modi diversi: analizzando i conti semestrali recentemente pubblicati dalla quotata e facendo poi riferimento alle strategie operative sul titolo.

Come è andata la semestrale di Saipem

Quattro i punti salenti dei conti semestrali di Saipem: l’aumento dei ricavi e dei margini, il miglioramento della generazione di cassa e il consolidamento patrimoniali.

Venendo ai numeri nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio 2024, l’utile netto della quotata è stato pari a 118 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 40 milioni dell’anno precedente mentre il flusso di cassa si è attestato a 178 milioni di euro. Per quello che riguarda i ricavi, essi sono ammontati a 6,42 miliardi di euro, in rialzo di ben il 20 per cento su base annua mentre l’Ebitda adjusted è ammontato a 565 milioni di euro, il 38 per cento in più rispetto a un anno fa. Limitando l’analisi al solo secondo trimestre 2024, i ricavi di Saipem sono ammontati 3,37 miliardi con una crescita del 22 per cento su base annua mentre l’ebitda adjusted si è attestato a 297 milioni di euro con una progressione del 36 per cento nel raffronto con il secondo trimestre 2023.

I solidi conti semestrali di Saipem sono stati affiancati dalla conferma delle stime sull’esercizio in corso. Durante la conference call di presentazione dei risultati l’amministratore delegato del gruppo Alessandro Puliti ha ribadito gli obiettivi per il 2024 e al tempo stesso ha annunciato che la società è pronta ad individuare eventuali occasioni di business in aree con bassa emissione di carbonio a partire dall’eolico offshore fino all’ammoniaca verde.

Proprio a tal proposito la recente acquisizione di un progetto da 250 milioni di euro avente ad oggetto la costruzione di un un serbatoio di stoccaggio di ammoniaca verde su vasta scala in Nord Europa si muove appunto in questa direzione visto che si tratta di un modo per entrare in un business che dovrebbe avere un forte margine di sviluppo nell’ambito del più generale discorso sull’idrogeno verde.

Le buone notizie arrivate dalla semestrale di Saipem non si fermano solo ai conti dei primi sei mesi o alle prospettive per l’intero esercizio ma riguardano anche le indicazioni sulla remunerazione degli azionisti. In questo ambito obiettivo della quotata è tornare a distribuire un dividendo a partire dal 2025.

Forse ti può anche interessare — Trimestrale Saipem e impatto sul titolo: cosa succederà in borsa?

Strategie operative sulle azioni Saipem

Il fatto che le azioni Saipem nella seduta di venerdì siano scese fino a 2,23 euro è un elemento di preoccupazione ma, al tempo stesso, una potenziale occasione di acquisto. A 2,2 euro, infatti, stazionano i minimi delle ultime Ottave ma soprattutto è l’area dove è ubicato l’indicatore daily del supertrend.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, una eventuale violazione di questo livello potrebbe aprire la parta a nuove vendite che potrebbero condurre il titolo nella zona compresa tra 2,13 e 2,12 euro e quindi, in caso di prosecuzione del trend al ribasso, verso i minimi degli ultimi 4 mesi che sono posti a 2 euro. Se i valori di Saipem dovessero scendere sotto questo livello si andrebbe ad indebolire la stessa struttura grafica del titolo tanto che si potrebbero verificare ulteriori correzioni anche fino a 1,88 euro.

Nel caso in cui invece non ci dovesse essere una violazione di quota 2,2 euro, allora sarà necessario attendere un superamento di quota 2,36 euro per poter considerare la possibilità di un nuovo allungo del titolo. In tal caso il primo supporto sarebbe a 2,2880 euro mentre la prima resistenza sarebbe a quota 2,4280 euro.

Come si può dedurre da questa analisi, il titolo Saipem sembra proprio essere entrato in una fase di incertezza. Questa situazione è ben fotografata dagli analisti di Equita che hanno confermato il rating hold sul titolo (mantenere) pur aumentando il target price fino a 2,25 euro (+12,5 per cento rispetto alla precedente valutazione ma siamo praticamente sui valori attuali). Nella loro valutazione sulla quotata engineering, gli esperti della sim milanese hanno elogiato il risanamento del business centrato dal management della quotata ponendo anche l’accento sulla buona visibilità operativa, ma al tempo stesso hanno detto chiaramente che non c’è spazio per upside. Detto in altri termini, Saipem sembra essere arrivata a fine corsa.

Chi volesse investire in azioni Saipem sfruttando queste indicazioni operative, può fare trading sia con broker come eToro che con banche come Fineco.

eToro: broker molto usato in tutto il mondo consente di comprare azioni reali e al tempo stesso di fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari operando a leva. In più eToro offre il copy trading con cui copiare le strategie dei migliori.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Guadagna fino al 5,3% di interessi annui Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: è la banca con la migliore piattaforma trading in Italia e permette di comprare azioni reali, fare trading con i CFD e tradare con più esclusivi super CFD. Tra le recenti novità c’è il nuovo conto di solo trading senza costi fissi.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.