Azioni Tod’s lasciano Borsa Italiana: delisting il 7 giugno, sospese il 5 e 6

Borsa Italiana si appresta a perdere una delle quotate più rappresentative del corposo settore del lusso. Il prossimo 7 giugno, infatti, scatterà il delisting delle azioni Tod’s. L’addio della quotata dei Della Valle a Piazza Affari è frutto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Crown Bidco, veicolo di investimento controllato da L-Catterton, sulle azioni del noto brand.

Come impone la procedura di Borsa Italiana, prima del delisting scatterà la sospensione delle azioni dalle normali contrattazioni. Il calendario stabilisce che i titoli siano sospesi dalle negoziazioni ufficiali sull’Euronext Milan nelle sedute del 5 e del 6 giugno 2024. In pratica martedì 4 giugno sarà l’ultimo giorno di negoziazione regolare delle azioni Tod’s su Borsa Italiana. Siamo quindi agli sgoccioli. La revoca delle azioni Tod’s dal listino, come puntualizzato dall’offerente Crown Bidco scatta in automatico a seguito dell’adempimento della procedura congiunta.

La società ha inoltre determinato il corrispettivo per l’esercizio del diritto di acquisto e l’adempimento dell’obbligo di acquisto da riconoscersi nell’ambito della procedura congiunta in 43 euro per ognuna delle e 1.030.775 azioni Tod’s, rappresentative del 3,115 per cento del capitale ancora in circolazione. Il controvalore complessivo dell’operazione di procedura congiunta sarà pari a 44,32 milioni di euro.

Le azioni Tod’s oggi apriranno a 42,9 euro. Nell’ultimo mese, per effetto dell’offerta pubblica di acquisto, il titolo è rimasto invariato Da inizio anno, invece, risulta una progressione del 28 per cento.

Come è andata l’OPA su Tod’s

A inizio maggio Crown Bidco aveva annunciato di aver raggiunto una partecipazione aggregata superiore al 90 per cento del capitale sociale di Tod’s, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria. Di conseguenza, alla luce della chiusura del Periodo di Adesione, l’offerente aveva anche specificato che le azioni di Tod’s sarebbero state automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan.

Grazie alle adesioni ricevute, rappresentanti oltre 4,26 milioni di azioni equivalenti al 12,88 per cento del capitale sociale, e sommando questa cifra al 64 per cento del capitale detenuto dalle persone che agiscono di concerto e al 13,27 per cento di azioni acquistate al di fuori dell’offerta fino alla data odierna, Crown Bidco ad inizio maggio aveva raggiunto già una quota del 90,15 per cento del capitale di Tod’s. In pratica alla chiusura del periodo di offerta previsto fissato il 8 maggio, Crown Bidco aveva superato la soglia del 90 per cento maturando così il diretto di revocare automaticamente dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, le azioni Tod’s.

L’acquisizione di una partecipazione così significativa da parte di Crown Bidco è una tappa importante nella strategia di investimento di L-Catterton che ha come fine il consolidamento e lo sviluppo del prestigioso marchio italiano nel settore del lusso.

L’addio di Tod’s a Piazza Affari implica che sul titolo non sarà più possibile investire. Chi volesse fare trading azionario, però, può tranquillamente optare per le tante altre azioni negoziate su Borsa Italiana (Tod’s comunque non ha fatto mai parte del Ftse Mib). Come piattaforma operativa si possono usare sia quelle dei broker come eToro che quelle di banche come ad esempio Fineco.

