Parte oggi la revoca delle azioni UnipolSAI da Borsa Italiana - BorsaInside

Appena due giorni fa abbiamo fatto il punto sui prossimi delisting che ci saranno su Borsa Italiana. Saes Getters e Openjobmetis sono le due quotate pronte a dire addio alla borsa di Milano. Oggi è arrivata la notizia dell’ufficializzazione di un terzo delisting ancora più pesante dei due citati. Le azioni UnipolSAI lasceranno Piazza Affari nel giro di pochissimo tempo. L’addio della quotata era scontato alla luce della riuscita dell’OPA lanciata da Unipol.

A decorrere quindi da oggi 3 luglio le azioni UnipolSAI saranno revocate dalla quotazione a Piazza Affari. A deciderlo è stata Borsa Italiana.

La revoca è scattata in automatico dopo la recente comunicazione di Unipol. La società bolognese ha infatti reso noto di aver dato corso alla procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto delle residue 86.737.262 azioni di UnipolSAI che erano ancora in circolazione. Si tratta di una quota nettamente minoritaria del capitole sociale (è pari al 3,065 per cento), tuttavia l’acquisto anche di questa quota residua determina il completamento dell’offerta pubblica di acquisto facendo scattare il delisting del titolo.

La galassia bolognese su Borsa Italiana, quindi, si va ad assottigliare. Resteranno in quotazione solo le azioni di Unipol (bancassicurazione).

Per la cronaca il titolo Unipol oggi si presenta molto dinamico con una progressione del 2,81 per cento a 9,51 euro. Le UnipolSAI, invece, essendo la revoca di Borsa Italiana attiva da oggi, non sono più presenti sul listino. Ad ogni modo il balzo in avanti di Unipol non è dovuto al delisting di UnipolSAI, come detto scontato, ma alle grandi novità arrivate da BPER Banca. La compagnia bolognese, infatti, è salita al 24,621 per cento del capitale di BPER (19,854 per cento relativo a diritti di voto riferibili ad azioni e il restante 4,767 per cento relativo ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti).

Azioni Unipol da comprare per molti analisti

Come si può vedere dal grafico in alto le azioni Unipol da inizio anno hanno registrato una prestazione monstre del 94 per cento mentre su base mensile il titolo è quasi invariato. Gli analisti, nonostante il rally dell’ultimo anno, hanno comunque una view molto positiva sul titolo bolognese. Nelle ultime settimane, infatti, sono arrivate ben tre raccomandazioni buy con target price tra l’altro interessanti.

In particolare Intesa Sanpaolo ha confermato l’indicazione di acquisto con prezzo obiettivo a quota 10,6 euro, Berenberg ha ribadito il suo buy con target price a 11,5 euro e Equita confermando il buy ha alzato il prezzo obiettivo a 10,3 euro. Ad essere attraente è soprattutto la valutazione espressa da Berenberg che, rispetto ai prezzi attuali, implica un buon potenziale di upside.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.