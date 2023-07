I 10 migliori rendimenti da dividendo di Borsa Italiana: la classifica finale del 2023

Chi è solito investire in borsa ha sempre un occhio riguardo nei confronti dei dividendi. Inserire in portafoglio aziende che pagano dividendi di una certa consistenza ma che soprattutto garantiscono un buon rendimento da dividendo, significa garantirsi una rendita costante nel corso del tempo.

Su Borsa Italiana la stagione dei dividendi 2023, relativi all’esercizio 2021, è stata oramai archiviata da tempo. Non solo ma anche la fase degli stacchi della cedola appartiene al passato. Chi doveva incassare lo ha fatto e il pensiero è già rivolto al prossimo anno. Poichè quello che doveva avvenire c’è effettivamente stato, siamo ora nelle condizioni di poter tirare le somme.

La stragrande maggioranza dei titoli che sono quotati sul Ftse Mib ha riconosciuto una cedola sull’esercizio 2022. Le quotate che hanno deliberato di destinare a riserva gli utili e quindi hanno deciso di non riconoscere alcun dividendo, sono state davvero pochissime. Per il mercato azionario italiano si è trattato certamente di un bel segnale e infatti non tralasciato il fatto che il Ftse Mib sia stato nel primo semestre 2023 il miglior indice a livello europeo. Questa è la dimostrazione che le azioni italiane sono comunque apprezzate.

Avendo tutti i dati a disposizione, siamo quindi in grado di stilare la classifica dei 10 migliori dividend yield di Borsa Italiana del 2023. Anticipiamo già che nell’elenco ci sono anche alcune quotate di primo piano del paniere di riferimento di Piazza Affari come ad esempio Enel e Eni. Ma ci sono anche altri titoli che, a prima vista, potrebbero sembrare insospettabili come DeA Capital o la Cairo Communication dell’editore Urbano Cairo. Insomma si tratta di un elenco molto variegato che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, l’importanza di non fermarsi mai ai titoli principali perchè, in realtà, le occasioni di investimento sono presenti ovunque in borsa.

A questo punto qualcuno potrebbe dire, ma cosa è questo dividend yield? E non è meglio tenere conto della consistenza della cedola per stilare la classica dei migliori dividendi 2023 di Borsa Italiana?

In realtà le cose non stanno proprio così come dimostreremo nei prossimi paragrafi dove chiariremo sia cosa sono i dividendi azionari sia cosa è il rendimento da dividendo o dividend yield.

Cosa sono i dividendi azionari in sintesi

I dividendi azionari sono pagamenti periodici effettuati da una società agli investitori che possiedono le sue azioni. Quando una società ha utili, può decidere di distribuire una parte di quegli utili ai suoi azionisti sotto forma di dividendi. I dividendi possono essere pagati in contanti, in azioni aggiuntive o in una combinazione di entrambi (cash + dividendo in azioni).

I dividendi rappresentano una forma di partecipazione agli utili della società per gli azionisti. Le società che distribuiscono dividendi di solito lo fanno in base alla quantità di azioni che un azionista possiede. Ad esempio, se una società dichiara un dividendo di 1 euro per azione e un azionista possiede 100 azioni, riceverà un pagamento di 100 euro come dividendo.

Le società non sono obbligate a pagare dividendi, anche se hanno registrato utili. Possono decidere di reinvestire gli utili nella crescita dell’azienda, riacquistare azioni proprie o utilizzare gli utili per altri scopi aziendali.

Cosa è il dividend yield

Il dividend yield (rendimento dei dividendi) è un parametro percentuale che indica il rapporto tra i dividendi annui pagati da una società e il prezzo corrente delle sue azioni. Si tratta di un’indicatore che consente agli investitori di potersi fare un’idea sul rendimento finanziario che possono ottenere da un’azione in termini di dividendi.

Il calcolo del dividend yield è basato su questa formula:

Dividend Yield = (Dividendo per azione / Prezzo per azione) x 100

Ad esempio, se una società paga un dividendo annuale di 2 euro per azione e il prezzo corrente delle sue azioni è di 50 euro, il dividend yield sarà:

Dividend Yield = (2 / 50) x 100 = 4 per cento

Quindi, in questo caso, il rendimento dei dividendi sarebbe del 4 per cento. Ciò significa che un investitore che possiede azioni di questa società riceverebbe un rendimento del 4 per cento sulla base del prezzo corrente delle azioni solo attraverso i dividendi.

Perchè investire in azioni da dividendo

I dividendi possono essere un vantaggio per gli investitori che cercano un flusso di reddito regolare dalle loro partecipazioni azionarie. Tuttavia, è importante notare che il pagamento dei dividendi dipende dalla politica della società e dalla sua capacità di generare utili. Le società in fase di espansione o quelle in settori ad alta crescita potrebbero preferire reinvestire gli utili anziché distribuirli come dividendi.

Investire in aziende che sono solite staccare dividendi molto alti, consente agli investitori di maturare un alto rendimento annuo, dipendente dagli utili dell’azienda. Ciò implica che, un’azienda che produce molti utili e versa ai suoi azionisti dividendi molto alti, consente agli investitori di ottenere un rendimento molto alto.

Avendo spiegato cosa sono i dividendi azionari, cosa è il dividend yield e quale formula usare per effettuare il calcolo del rendimento da dividendo, possiamo ora passare alla classifica delle quotate con il miglior dividend yield 2023.

Migliori dividend yield 2023 di Borsa Italiana: l’elenco finale

Come si può vedere dall’elenco in basso, tra le quotate che hanno staccato il miglior rendimento da dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022, ci sono rappresentanti di tutti i settori. Come si può vedere dall’elenco in basso, infatti, ci sono quotate del settore bancario, titoli assicurativi, società del settore energia ma anche gruppi editoriali. Questo è un elemento importante anche in considerazione della diversificazione del proprio portafoglio di investimento.

Inoltre tutte e 10 le società presenti nella lista hanno staccato un dividend yeld superiore al 5 per cento. Siamo quindi su livelli molto alti.

Società Ammontare del dividend yield Cairo Communication 8,98 per cento DeA Capital 8,33 per cento Intesa Sanpaolo 7,54 per cento UnipolSAI 7,48 per cento Mediobanca 6,85 per cento Azimut Holding 6,55 per cento Anima Holding 6,5 per cento Generali 6,36 per cento Enel 6,35 per cento Eni 5,96 per cento Classifica dei migliori dividend yield 2023 – BorsaInside.com

