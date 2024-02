Migliori azioni italiane da comprare a febbraio 2024: portafoglio titoli raccomandati

Il mese di febbraio è quasi arrivato al giro di boa, tuttavia non è mai tardi per adeguare il proprio portafoglio di investimento a quelle che sono le indicazione di acquisto degli analisti. Come certamente avranno già compreso i nostri lettori, in questo articolo parleremo delle migliori azioni italiane da comprare a febbraio 2024. Lo faremo basandoci sulla recente ricalibrazione del portafoglio operata dagli analisti di Equita.

Come certamente si sarà accorto chi ha il focus rivolto al mercato azionario italiano, l’inizio di anno per il Ftse Mib è stato scoppiettante. Il paniere di riferimento di Piazza Affari viaggia sui massimi di periodo a metà febbraio 2024 galvanizzato da tutta una serie di driver positivi. Il grafico in basso dice del resto tutto: il Ftse Mib è praticamente ad un passo dai 31.500 punti!

Il nuovo rally permette a Borsa Italiana di ritagliarsi una posizione di primo piano tra i mercati europei ma soprattutto apre interrogativi non di poco conto su quelle che potrebbero essere le prospettive future del paniere di riferimento e delle singole quotate che lo compongono. Il ragionamento è semplice: avendo il Ftse Mib corso tanto, ci sono ancora delle azioni che vale la pena comprare? La risposta è affermativa anche se è necessario correggere il proprio portafoglio proprio alla luce dei trend tenuti dalle specifiche quotate di Piazza Affari in questa prima parte dell’anno.

Migliori azioni italiane da comprare a febbraio 2024: novità nel portafoglio titoli

Quando si parla di analisi delle migliori azioni italiane (segmento Ftse Mib) la sim milanese Equita è un nome che è garanzia. Proprio gli esperti di questa società hanno operato un importante cambio nel loro portafoglio di titoli raccomandati a febbraio 2024.

In pratica gli esperti hanno rivisto al rialzo di 50 punti base il peso delle azioni Diasorin proprio perchè il titolo si annuncia promettente dopo la prestazione sotto tono di inizio anno (grafico in alto). Secondo la sim milanese, il business plan presentato da Diasorin a dicembre risponde alle incertezze che era emerse lo scorso anno. Il 2024 potrebbe essere un anno di svolta per Diasorin visto che ci sarà il lancio commerciale dei principali progetti innovativi del gruppo.

Se il peso delle azioni Diasorin nel portafoglio titoli raccomandati di Equita aumenta di 50 punti base, quello di Recordati invece cala di altrettanti punti. Il motivo è semplice e riprende il discorso sulla ricalibrazione che abbiamo fatto in precedenza. Da inizio anno la prestazione di Recordati è stata forte e quindi lo spazio per un incremento ulteriore è ora calato.

Su Recordati e Diasorin le novità più importanti del portafoglio titoli di Equita per il mese di febbraio. Ma per quello che riguarda le altre azioni che per la sim milanese vale la pena tenere sotto occhio in ottica acquisto? Su questo punto non mancano i nomi pesanti.

Nel portafoglio raccomandato di Equita ci sono infatti azioni di primissimo piano come Eni, Moncler, Inwit, Nexi e le Telecom Italia risparmio. Per quello che invece riguarda la differenziazione settoriale abbiamo:

Stellatis, Pirelli, Iveco Group, Interpump tra gli industriali

Enel e ERG tra le utility

Banca Mediolanum, FinecoBank, Poste Italiane e Unipol tra i titoli finanziari

Unicredit, Mediobanca e Intesa Sanpaolo tra i bancari

Alcune di queste quotate hanno già pubblicato i conti dell’esercizio 2023 e reso note le decisioni sul dividendo 2024, altre lo faranno nelle prossime settimane (qui il calendario completo dei dividendi 2024 e conti 2023 di Borsa Italiana).

Come noto a chi è solito investire in borsa, i bilanci sono sempre un grande catalizzatore che si può sfruttare per fare trading sia prima (in questo caso si investe sulle previsioni) che dopo (in questo caso si investe sui risultati reali e sul loro rapporto con quelle che erano le stime).

