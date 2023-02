Chi stacca il dividendo lunedì 20 febbraio 2023: cedole e migliori dividend yield

Su Borsa Italiana è in pieno svolgimento la stagione degli utili 2022. Con cadenza quasi giornaliera le quotate del Ftse Mib pubblicano i risultati al 31 dicembre 2022 ma soprattutto rendono note le decisioni in materia di dividendo. L’ammontare della cedola (e il relativo dividend yield) è da sempre un grande catalizzatore in grado di orientare le scelte degli investitori. Quello che vogliamo dire è che, spesso, le azioni da comprare vengono scelte proprio tra quelle a più alto dividendo. Nell’articolo Dividendi Borsa Italiana 2023 è possibile trovare un prospetto aggiornato sulle decisioni delle quotate del Ftse Mib in materia di remunerazioni degli azionisti.

Premesso questo, si è spesso portati a pensare che poter vedere gli stacchi dei dividendi sia necessario attendere la primavera inoltrata. In realtà anche in pieno inverno sono previsti alcuni stacchi di non poco conto come riportato nell’articolo sugli stacchi dividendi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Ebbene sul fronte dividendi proprio il prossimo lunedì 20 febbraio potrebbe offrire spunti interessanti. dopo una pausa di alcune settimane, infatti, torna il tanto atteso appuntamento con la remunerazione deli azionisti.

Quali sono le quotate che staccano la cedola il prossimo lunedì? E quali sono i rendimenti da dividendo che è lecito attendersi? Ne parleremo nel prossimo paragrafo. Anticipiamo già adesso, però, che tra le quotate alle prese con lo stacco della cedola ve ne è una che fa parte del circuito delle big di Piazza Affari.

Stacchi dividendi Borsa Italiana 2023: cosa succederà lunedì 20 febbraio

Sono due le quotate che il prossimo lunedì saranno alle prese con lo stacco della rispettiva cedola. Si tratta di Banca Generali e di Mittel. Come noto la prima è una società quotata sul Ftse Mib e sulla quale adesso è anche possibile investire con il broker eToro. Ci permettiamo di suggerire questa piattaforma poichè essa consente di comprare azioni italiane senza commissioni rendendo così ancora più interessante l’ipotesi di investimento.

Ma torniamo alla questione degli stacchi. Banca Generali non staccherà ovviamente la cedola ordinaria ma la seconda tranche del dividendo relativo all’esercizio 2021.

Detto questo, ecco a quanto ammontano i due dividendi in stacco il prossimo lunedì 20 febbraio 2023:

Banca Generali (seconda tranche): 0,8 euro

Mittel: 0,12293 euro

Detto in questi termini, la convenienza di un eventuale investimento può non essere percepita come dovrebbe. E’ necessario, quindi, analizzare i dividend yield. Se quindi analizziamo i prezzi alla chiusura della seduta di Borsa Italiana di ieri, si ottiene quanto segue:

Dividend yield Banca Generali 2,35 per cento

Dividend yield Mittel: 7,23 per cento

Per la cronaca Mittel (il cui rendimento da dividendo è molto interessante) è una società quotata su Euronext Milan.

