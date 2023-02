Le 5 migliori azioni da dividendo 2023 in ottica investimento

I dividendi sono una delle ragioni più importanti che spinge un investitore a comprare azioni. Questo perchè chi opera sui mercati è perfettamente consapevole che, a lungo termine, un investimento in dividendi è sempre capace di fornire una fonte costante di reddito. Quando si parla di acquisto di azioni da dividendo, quindi, si fa riferimento ad una strategia operativa di lungo periodo.

Del resto reinvestire il reddito da dividendi al netto delle imposte versate può incrementare in modo notale i rendimenti grazie alla capitalizzazione. Per avere dimostrazione della validità di questo principio è sufficiente considerare un solo dato: oggi i dividendi reinvestiti sono il 40 per cento dei rendimenti azionari Usa a lungo termine. Questo significa che chi investe nel lungo periodo tende ad inserire nel suo portafoglio azioni da dividendo i cui rendimenti vengono poi sistematicamente reinvestiti.

Al tempo stesso, però, le azioni da dividendo possono essere anche di aiuto per compensare l’incremento dei costi sia attraverso il reddito da loro fornito che attraverso l’apprezzamento che viene registrato dalle azioni. Viene pagato un dividendo ma, nel caso in cui il trend positivo del titolo dovesse proseguire, si trarrà beneficio anche dall’apprezzamento del capitale a lungo termine incorporato dal valore delle azioni.

Insomma dall’investimento in dividendi si può guadagnare in modo differente. Comprare azioni che non staccato dividendo può essere interessante in chiave speculativa e quindi ragionando in ottica intraday, ma inserire nel portafoglio azioni da dividendo potenzialmente può far guadagnare due volte.

Ed è proprio per questa ragione se gli investitori sono sempre alla ricerca delle migliori azioni da dividendo. Lo sono anche in questo avvio d’anno entusiasmante (nonostante lo spettro della recessione).

Ecco perchè abbiamo pensato a questo post dove sono elencati le 5 migliori azioni da dividendo 2023 che, dal nostro punto di vista, sono da comprare in ottica investimento.

Come si può subito notare dall’elenco nell’articolo non c’è una sola quotata italiana. Ma questo, francamente, non stupisce più di tanto. I 5 titoli in questione sono:

Chevron (CVX)

Coca-Cola (KO)

AbbVie (ABBV)

Broadcom (AVGO)

Cisco Systems (CSCO)

Dividendo Chevron (CVX)

Al primo posto nella lista delle migliori azioni da dividendo 2023 c’è Chevron. Giusto un cenno con le presentazioni (stiamo parlando di un titolo molto conosciuto anche da chi è alle prime armi). Chevron è una società energetica integrata attiva nel segmento dell’esplorazione, produzione e raffinazione di greggio. Attiva in tutto il mondo, Chevron è la seconda compagnia petrolifera Usa.

Considerando gli ultimi 4 dividendi trimestrali, pari a 1,42 euro per azione, all’attuale prezzo in borsa (grafico in basso), il dividend yield Chevron (rendimento da dividendo) ammonta al 3,29 per cento. Quando si parla di rendimenti è tutto relativo, tuttavia invitiamo a notare che si tratta di un rendimento doppio rispetto a quello dell’S&P 500 (che si è fermato all’1,7 per cento).

Alla luce dello storico dividendi non ci sono ragioni per non ipotizzare che la cedola di Chevron possa essere aumentata il prossimo trimestre anche perchè negli ultimi anni il dividendo è sempre salito passando dagli 0,4 dollari per azioni del 2004 agli attuali 1,42 dollari. Alla luce dell’EPS (TTM) generato da Chevron e tenendo conto dei pagamenti di dividendi annualizzati nel 2022, il rapporto di pagamento della società è del 32,12%.

Le attese del consenus puntano ad una flessione degli utili del 16 per cento nel 2023 a causa dei prezzi del petrolio più bassi. Nonostante questo, però, i pagamenti dei dividendi dovrebbero registrare un aumento del 5 per cento.

Nella tabella in basso è riportato l’ammontare del dividendo staccato da Chevron negli ultimi 4 anni nonchè il dividend yield relativo:

Anno 2019 2020 2021 2022 Dividendo 4,76 $ 5,16 $ 5,36 $ 5,68$ Dividend yield 2,76 per cento 2,99 per cento 3,11 per cento 3,29 per cento

Dividendo Coca-Cola (KO)

Anche il secondo titolo da dividendo da comprare nel 2023 non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Coca-Cola dell’azienda di bevande analcoliche più famosa al mondo. Stando alle previsioni, il management di Coca-Cola nel prossimo trimestre dovrebbe offrire un rendimento leggermente più alto rispetto a quello del trimestre precedente allungando così la scia di incrementi consecutivi delle cedole. Il dividendo trimestrale della società è infatti sempre aumentato da 0,26 $ nel 2012 a 0,44 $ nel 2022. Considerando l’attuale prezzo delle azioni Coca-Cola (grafico in basso) e gli ultimi 4 dividendi trimestrali staccati dalla società, il rendimento da dividendi è del 2,8 per cento. Anche in questo caso siamo su un livello nettamente superiore a quello dell’S&P 500 (1,7 per cento).

Il rapporto di pagamento di Coca Cola è del 76,86 per cento sulla base dell’EPS e dei pagamenti di dividendi annualizzati nel 2022. Il consensus degli analisti prevede per il 2023 un aumento degli utili del 14 per cento grazie al forte potere di determinazione dei prezzi dell’azienda. I dividendi dovrebbero parallelamente aumentare del 4 per cento.

Nella tabella in basso è riportato l’ammontare del dividendo staccato da Coca Cola negli ultimi 4 anni nonchè il dividend yield relativo:

Anno 2019 2020 2021 2022 Dividendo 1,6 $ 1,64 $ 1,68 $ 1,76 $ Dividend yield 2,5 per cento 2,56 per cento 2,62 per cento 2,75 per cento

Dividendo ABB-VIE (ABBV)

A metà classifica nella lista delle migliori azioni da dividendo 2023 c’è ABB-VIE. Si tratta di una società attiva nel segmento farmaceutico che è presente da poco sul mercato essendo stata scoporata da Abbott ad inizio 2013. La quotata ha una forte esposizione verso immunologia e oncologia ed è la seconda più grande dell’indice S&P 500. Considerando l’attuale ammontare del dividendo (5,92$) e il prezzo delle azioni, il dividend yield di ABB-VIE ammonta al 3,59 per cento contro l’1,7 per cento dell’S&P 500.

La cedola trimestrale della quotata ha sempre segnato un aumento costante dai 0,40 dollari per azione staccati nel 2013 all’ultimo pagamento di 1,48 dollari per azione avvenuto nel 2023.

Considerando l’EPS generato dalla società e tenendo conto dei pagamenti di dividendi annualizzati nel 2022, il rapporto di pagamento è del 75,30 per cento.

Le stime di consensus prevedono un un calo degli utili del 14 per cento nel 2023 causato dalla fine del periodo di brevetto del farmaco Humira (prodotto punta di lancia dell’offerta della quotata). Nonostante questa flessione, però, ci dovrebbe essere un incremento del 5 per cento della cedola.

Anche le azioni Abb-Vie possono essere comprate senza commissioni su eToro. Il broker consente tra l’altro di iniziare ad investire con soli 50 dollari.

Nella tabella in basso è riportato l’ammontare del dividendo staccato da ABB-VIE negli ultimi 4 anni nonchè il dividend yield relativo:

Anno 2019 2020 2021 2022 Dividendo 4,28 $ 4,72 $ 5,2 $ 5,64 $ Dividend yield 2,59 per cento 2,86 per cento 3,15 per cento 3,42 per cento

Dividendo Broadcom (AVGO)

Boadcom è una società attiva nella produzione di dispositivi a semiconduttore con particolare attenzione ai dispositivi CMOS (complementary metal oxide semiconductor) ma anche ai segnali digitali e misti. Parliamo di un titolo che è il secondo più importante del settore semiconduttori dell’indice S&P 500 (a fare meglio è solo il colosso NVIDIA).

Considerando quello che è l’attuale prezzo delle azioni Broadcom, il rendimento del dividendo è pari al 3,46 per cento, nettamente sopra l’1,7 per cento dell’indice S&P 500.

I dividendi trimestrali pagati dalla società sono passati da 0,07 dollari per azione nel 2010 a 4,60 dollari per azione nel 2023. Considerando l’EPS generato da Broadcom e i pagamenti dei dividendi per il 2022, il rapporto di pagamento è pari al 61,89%. Le attese del consenus per il 2023 sono molto incoraggianti: con il venire meno delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento, Broadcom dovrebbe chiudere l’anno con un rialzo degli utili del 14 per cento.

Utilizzando l’EPS (TTM) generato da Broadcom e i pagamenti dei dividendi per il 2022, il suo rapporto di pagamento è arrivato al 61,89%. Le aspettative degli analisti di consenso (IBES Refinitiv) prevedono un aumento degli utili del 14% nel 2023 e un parallelo aumento dei dividendi del 10 per cento.

Nella tabella in basso è riportato l’ammontare del dividendo staccato da Broadcom negli ultimi 4 anni nonchè il dividend yield relativo:

Anno 2019 2020 2021 2022 Dividendo 10,6 $ 13 $ 14,4 $ 16,4 $ Dividend yield 1,84 per cento 2,26 per cento 2,5 per cento 2,85 per cento

Azioni Cisco Systems (CSCO)

Anche Cisco figura tra le migliori azioni da dividendo per il 2023. La società non ha bisogno di grandi presentazioni trattandosi del più grande fornitore di apparecchiature di rete al mondo. Con una capitalizzazione di mercato pari a 200 miliardi di dollari, Cisco è tra i primi 40 titoli dell’S&P 500.

Considerando il dividendo annualizzato di 0,38 dollari, il dividend yield ammonta al 3,15 per cento contro l’1,7 per cento dell’S&P 500.

Cisco ha una lunghissima tradizione dei dividendi ed è quindi probabile che la cedola possa essere incrementata ancora nei prossimi trimestri.

Il dividendo trimestrale della società ha messo a segno aumenti costanti a partire dai 0,06 per azione staccati nel 2011 fino ai 0,38 dollari per azione nel 2022. Il payout ratio di Cisco è del 54,51 per cento considerando i pagamenti dei dividendi del 2022 e l’EPS.

Stando alle stime del consensus, Cisco dovrebbe aumentare gli utili del 4% nel 2023 grazie all’allentamento dei problemi della catena di approvvigionamento. Parallelamente anche il dividendi dovrebbero salire del 3 per cento.

Anche le azioni Cisco possono essere comprate senza commissioni con il broker eToro. Per farlo è sufficiente seguire il link in basso.

Nella tabella in basso è riportato l’ammontare del dividendo staccato da Cisco negli ultimi 4 anni nonchè il dividend yield relativo:

Anno 2019 2020 2021 2022 Dividendo 1,4 $ 1,44 $ 1,48 $ 1,52 $ Dividend yield 2,83 per cento 2,92 per cento 3 per cento 3,08 per cento

