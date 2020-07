Migliori azioni petrolifere su cui investire: opinioni e consigli analisti

© Shutterstock

Goldman Sachs ha stilato una short list che include i migliori titoli del settore petrolifero e energetico

Quali sono le migliori azioni petrolifere da comprare in questo momento? Ad elaborare la lista con i titoli più interessanti del comparto oil e energia sono stati gli analisti di Goldman Sachs. Gli esperti hanno indicato 9 titoli che è consigliabile comprare subito.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

Vista da questa prospettiva la lista potrebbe apparire lunga ma in realtà è molto breve se si considera l'enorme quantità di quotate che fanno parte del settore. Praticamente per Goldman Sachs le azioni petrolifere su cui conviene investire sono appena una manciata e si contano sulle dita di due mani.

Prima di elencare le 9 azioni petrolifere da comprare subito, è necessario fare un passo indietro ed analizzare il contesto di riferimento. Affrontare questa situazione, significa fare riferimento all'andamento della quotazione petrolio (grafico in basso).

Il prezzo del greggio nelle ultime settimane ha continuato ad apprezzarsi nonostante i crescenti timori su una possibile seconda ondata di coronavirus. Secondo Goldman Sachs un barile di Brent arriverà a costare anche 55 dollari nel 2021. Questo target è a portata di mano a differenza di quelle previsioni che vedono il petrolio a 100 dollari al barile nei prossimi anni.

Del resto secondo Amin H. Nasser, CEO di Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, il peggio è oramai alle spalle. La manager, in una recente intervista, si è detto molto ottimista sull'andamento delle quotazioni nella seconda metà di quest’anno. "Non sono nemmeno così preoccupato per una seconda ondata perché penso che ora siamo molto meglio preparati" ha affermato il CEO.

Queste indicazioni si traducono in altrettanti consigli operativi per chi è solito investire sul petrolio attraverso strumenti derivati come ad esempio i Contratti per Differenza. Se vuoi imparare a fare CFD Trading sul petrolio puoi partire dal conto demo trading che broker autorizzati, come ad esempio eToro (clicca qui per leggere la recensione completa) ti mettono a disposizione gratuitamente.

Trading CFD sulle azioni petrolifere: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Azioni petrolifere da comprare: ecco i consigli di Goldman Sachs

Come dicevamo in precedenza i titoli petroliferi sui quali vale la pena investire subito non arrivano a 10. Con un prezzo del Brent a 55 dollari al barile, gli esperti di attendono che 4 compagnie canadesi come Canadian Natural Resources (CNQ), Meg Energy (MEG), Cenovus Energy (CVE), e Suncor Energy (SU), tutte con rating buy, possano riuscire a produrre elevati free cash flow.

Goldman Sachs non si attende che "le aziende perseguano progetti di crescita" ma si attende invece maggiore concentrazione "sulla riduzione della leva finanziaria".

Secondo la banca d'affari americana, nonostante questi titoli petroliferi canadesi non possano essere considerati vincitori dal "punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG)" sembrano comunque aver adotatto misure "positive per migliorare l’impronta ambientale".

Per investire su tutte le azioni petrolifere citate puoi usare il CFD Trading. Se vuoi imparare a comprare e vendere CFD Azioni puoi esercitarti con il conto demo Plus500 (clicca qui per leggere la recensione del broker).

Demo gratis Plus500 per comprare/vendere CFD petrolio>>>clicca qui

In generale tra i migliori titoli petroliferi, Goldman Sachs preferisce quei raffinatori che sono "non raffinatori" vale a dire tutte quelle società di raffinazione del petrolio che oltre a trasformare il greggio in carburanti hanno anche altre linee di business che generano entrate (un esempio sono le stazioni di servizio con vendita di alimenti).

In quest'ottica i titoli preferiti da Goldman Sachs sono: Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX) e Par Pacific Holdings (PARR).

Viceversa secondo la banca d'affari sono da vendere le seguenti azioni petrolifere: PBF Energy (PBF), HollyFrontier (HFC) e CVR Energy (CVI).

E per quello che riguarda i colossi del settore petrolifero? Il consiglio di Goldman Sachs è quello di puntare sulle società con una forte generazione di free cash flow. Due i titoli suggeriti dagli esperti:

ConocoPhillips (COP) e Chevron (CVX). Entrambe queste società presentano "bilanci solidi che possono resistere al 2020 con un dividendo sostenibile". Il consiglio degli esperti è quello di comprare azioni ConocoPhillips e Chevron. Rating buy è una utile indicazione anche per chi operare con il CFD Trading usando ad esempio il broker eToro.

Sul fronte opposto tra le azioni da vendere, invece, spicca Exxon Mobil (XOM) che, secondo gli esperti, presenta un quadro più preoccupante. Un titolo in vendita è una occasione anche per chi operare con i Contratti per Differenza se si usa lo short trading.