Quotazione argento: scatta il boom. Come investire con il trading online

Impennata per il prezzo dell'argento che addirittura riesce ad offuscare la corsa dell'oro. Le quotazioni del metallo bianco ai massimi da luglio 2014

Riflettori accesi sull'andamento della quotazione argento che, negli ultimi giorni, ha strappato numerosi record cancellando il forte ribasso avvenuto nel mese di marzo quando l'irruzione della pandemia di coronavirus aveva mandato a picco praticamente tutti i mercati.

Rispetto a quel periodo, il prezzo dell'argento ha registrato una progressione di oltre il 70 per cento come si può vedere dal grafico in basso. Non è solo questa la buona notizia. Il balzo del 7 per cento che le quotazioni hanno registrato nell'ultima seduta conferma il periodo molto dinamico del metallo bianco e apre le porte a possibili ulteriore apprezzamenti. Il punto di massimo splendore dell'argento si è toccato proprio ieri con le quotazioni che sono arrivate ai massimi da luglio 2014. Oggi il contratto sull'argento viene scambiato ad oltre 21 dollari l'oncia, un livello che era inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Tutti gli investitori che hanno approfittato del crollo registrato dai mercati tra marzo e aprile, comprando argento a sconto, oggi si ritrovano con un guadagno decisamente interessante. Ma il rally della quotazione argento non è solo storia ma può essere anche futuro. Come vedremo nei prossimi paragrafi, ci sono tutta una serie di elementi che inducono a ritenere possibile un ulteriore apprezzaamento dei valori anche nel futuro.

Prima di elencare i motivi alla base del boom del prezzo dell'argento, ricordo che per investire su questa materia prima non è necessario comprarla fisicamente. In altre parole se l'obiettivo è guadagnare con il rialzo dei prezzi, non serve comprare argento fisico.

Una valida alternativa è rappresentata dal CFD Trading. I migliori broker Forex e CFD, infatti, ti permettono di investire sull'argento ma anche su altre materie prime come l'oro, attraverso i Contratti per Differenza. Uno dei vantaggi dei CFD è possibilità di operare su tante materie prime da una sola piattaforma. In questo modo, ad esempio, puoi investire sull'argento e al tempo stesso sull'oro. Questo rappresenta un vantaggio visto che anche il gold, in questi ultimi giorni, ha segnato un forte apprezzamento salendo ai massimi da 9 anni come si può vedere dal grafico in basso.

Prezzo dell'oro e prezzo dell'argento sono entrambi sugli scudi da alcune settimane ma è il metallo bianco a imporsi sulla scena anche perchè il gold è già da tempo in pieno rally come abbiamo messo in evidenza in questo articolo.

Quotazione argento: perchè vola?

Perchè il prezzo dell'argento vola? Per rispondere a questa domanda è necessario anzitutto prendere consapevolezza di un principio ben preciso: molti dei fattori che spingono al rialzo la quotazione dell'argento sono gli stessi che, con alcune settimane di anticipo, hanno lanciato il prezzo dell'oro. Fondamentalmente, quindi, il prezzo dell'argento cresce per gli stessi motivi del rally del gold solo che tutto sta avvenenendo in differita rispetto all'oro.

Del resto nei mesi precedenti il gap tra oro e argento era arrivato a livelli molto ampi. A metà marzo, ad esempio, per comprare un'oncia di oro erano necessarie qualcosa come 120 once di argento. Un livello record se si tiene conto che la media degli ultimi anni era pari a 69 once. La necessità di recuperare il gap con l'oro, quindi, è stato il motivo per cui solo negli ultimi mesi il prezzo dell'argento è tornato a far parlare si se. Consapevoli che prima o poi le quotazioni dell'argento avrebbero recuperato il terreno perso con quelle del gold, tantissimi fondi si sono fiondati su quello che era un investimento tutto sommato facile poichè dall'esito prevedibile.

Se la necessità strutturale di colmare il gap con la quotazione oro è il motivo per cui l'argento si è improvvisamente impossessato della scena, sono i fondamentali macro a lasciar prospettare un ulteriore apprezzamento dei valori.

L'approvazione del Recovery Fund è uno dei fattori destinati a far rafforzare ancora di più le quotazioni delle materie prime, oro e argento incluse. Il rally sarebbe frutto non delle necessità di ripiegare su beni rifugio ma della convinzione che la forte iniezione di liquidità possa provocare tensioni sui prezzi al consumo.

Accanto ad elementi in comune con l'oro alla base del possibile rally, ci sono poi altri drivers che sono un'esclusiva del metallo bianco. Secondo molti analisti la ripresa industriale che attende l'economia globale potrebbe essere l'assist decisivo per un ulteriore apprezzamento del metallo bianco. L'argento, infatti, in ambito industriale trova larga applicazione nella produzione delle tecnologie del futuro ma anche nel comparto dell'energia verde (si pensi ad esempio ai pannelli solari) e nelle telecomunicazioni con il 5G che è appena agli albori.

