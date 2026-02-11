Andamento della quotazione argento - Borsainside

L’argento è, dopo l’oro, il metallo prezioso più seguito dagli investitori. Il mercato fisico più importante per la trattazione dell’argento è quello di Londra, che fornisce il fixing sul silver giornaliero (13:00 ora italiana), utilizzato a livello internazionale come riferimento per transazioni spot.

Nell’aprile del 2011 il prezzo dell’argento ha raggiunto un nuovo massimo storico a $49,79 all’oncia.

Il contratto future più seguito, pubblicato in questa pagina da Borsainside, è quello quotato al NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Se vuoi saperne di più leggi il nostro approfondimento sulla storia dell’argento e la sua etimologia.

Oltre alla quotazione dell’argento in tempo reale in dollari ed in euro pubblichiamo una tabella con i titoli delle principali imprese minerarie la cui attività base è l’estrazione di questo metallo prezioso.

Dopo essere sceso nel 2015 di più dell’11%, il prezzo dell’argento è salito quest’anno significativamente. Il metallo grigio si è apprezzato nei primi sei mesi del 2016 di circa il 35%. L’argento ha beneficiato soprattutto dell’apprezzamento dell’oro, causato a sua volta dall’aspettativa che la Fed normalizzerà la sua politica monetaria molto lentamente.

A spingere i prezzi al rialzo è stato inoltre il deficit sul mercato fisico. Secondo uno studio di Metals Focus l’offerta di argento dovrebbe superare quest’anno di 1.005 tonnellate la domanda.

Quotazione argento, grafico in tempo reale

Il meccanismo alla base di queste ricerche è facilmente intuibile. Prima di investire in argento si ha la necessità di conoscere quello che è l’andamento delle quotazioni e solo dopo si procede. Per questo motivo, questa breve guida sull’argento da investimento contiene tutti gli strumenti grafici per elaborare le migliori previsioni sul prezzo dell’argento e quindi decidere quale strategia trading adottare.

Prezzo dell’argento – quotazione argento oggi live

Il modo migliore per capire come posizionarsi sulla quotazione dell’argento è quello di consultare il grafico relativo all’andamento del prezzo dell’asset. Se quindi vuoi investire in argento, ti consigliamo caldamente di leggere il grafico real time, prima, e di allargare l’esame allo storico dopo. La quotazione argento oggi live è quindi la prima cosa da controllare per poi passare all’analisi tecnica sull’asset in questione.

Su Borsainside trovi il grafico sulla quotazione dell’argento in tempo reale. Impostando poi l’intervallo di tempo è possibile conoscere il prezzo dell’argento in quel preciso range. Le funzionalità del grafico della quotazione dell’argento disponibile su Borsainside non si fermano però qui. Per venire incontro ai vari profili di traders, infatti, è possibile scegliere tra grafico a candele, grafico a barre e grafico ad area. Per finire, al termine di tutto il blocco legato più propriamente alla quotazione dell’argento, sono riportate le principali notizie sull’assets in tempo reale.

Quotazione argento, il grafico

Imparare a leggere il grafico sulla quotazione dell’argento è il primo passo da compiere per poter poi elaborare delle previsioni sul possibile andamento futuro dell’asset. Il grafico sulla quotazione dell’argento riporta sulle ordinate il prezzo e sulle ascisse il tempo. Di default, il grafico è impostato sul real time. Per farla breve, quindi, quando aprite il grafico troverete il dato live.

In alto sulla sinistra, però, sono presenti una serie di piccoli tasti che permettono di cambiare il periodo di riferimento. Addirittura, come potete vedere nel grafico sottostante, è possibile, cliccando all, vedere l’andamento della quotazione nel massimo intervallo di tempo supportato dal grafico.

Quotazione argento usato

Può sembrare strano ma accanto a informazioni sul prezzo dell’argento, tanti investitori cercano notizie anche sulla quotazione dell’argento usato. Prima di capire cosa si intenda con quotazione argento usato è necessario fare una premessa. Il discorso sul prezzo dell’argento usato non interessa, direttamente, chi punta ad investire con i vari strumenti finanziari sulla quotazione dell’argento. Il prezzo dell’argento usato è quello che viene applicato nei negozi sullo stile di Compro Oro e Argento.

C’è quindi una sostanziale differenza tra chi vuole fare trading sull’argento e chi invece decide di vendere l’argento in suo possesso. Nel primo caso, infatti, si può operare senza avere in mano l’argento su cui si investe ma solo usando l’argento come sottostante. Nel secondo caso invece, è ovvio che non possibile recarsi ad un Compro Oro e Argento se non si ha il bene in mano.

Cosa influisce sul prezzo dell’argento

Quali sono le variabili che determinano il prezzo dell’argento? Questa domanda, dal punto di vista di chi investe, è determinate poiché puoi stare a guardare per ore il grafico sulla quotazione dell’argento ma se non conosci i motivi per cui il prezzo dell’argento aumenta o diminuisce non potrai mai elaborare delle previsioni.

Proprio per evitare questo genere di problematiche risponderemo in modo chiaro alla domanda che tanti investitori si pongono: cosa influisce sul prezzo dell’argento?

Come avviene con la quotazione oro, anche la quotazione argento è prerogativa dell’indice americano NYMEX (New York Mercantile Exchange). Le contrattazioni dell’argento su questo paniere sono continue. A influenzare il prezzo dell’argento sono soprattutto la domanda e l’offerta degli investitori nel mercato NYMEX. Anche se dall’Italia scegli di investire in argento attraverso uno strumento finanziario derivato, comunque devi guardare all’andamento della quotazione dell’argento sul New York Mercantile Exchange.

La domanda e l’offerta di argento sono a loro volta determinate da altri fattori a partire dall’andamento del prezzo del dollaro. Essendo il prezzo dell’argento denominato in dollari, infatti, è ovvio che determinate oscillazioni sul forex possano determinare cambi di direzione della quotazione dell’argento.

Per ultimo, quando ci si chiede cosa influisce sul prezzo dell’argento, non si può non fare riferimento a quello che è il contesto macro generale. Anche l’argento, infatti, è un bene rifugio e quindi in presenza di determinate problematiche economiche, si può assistere ad una corsa all’argento e quindi ad una impennata del prezzo di questo bene.

Attenzione a non considerare l’oro e l’argento allo stesso livello. Turbolenze finanziarie ed economiche, infatti, spingono alla corsa all’oro, bene rifugio per eccellenza, e, solo in secondo tempo, alla corsa all’argento, bene rifugio secondario.

Importanza dell’argento nel mercato finanziario

Da quello che abbiamo messo in evidenza nel precedente paragrafo, è evidente che anche l’argento ha una suo importanza nel mercato finanziario al pari di tutte le altre materie prime. Chi sceglie di investire in argento è guardato quasi con sufficienza da chi si approccia al mondo del trading online per la prima volta. In realtà sono tantissimi i traders che investono sulla quotazione dell’argento attraverso i tanti strumenti finanziari derivati oggi disponibili.

Quando parliamo di importanza dell’argento nel mercato finanziario, lo facciamo alla luce di alcune precise considerazioni che dimostrano come l’argento sia una sorta di perno per la stabilità del sistema. La quotazione dell’argento, infatti, è strettamente collegata all’andamento della quotazione dell’oro, all’andamento del dollaro, allo stato di salute dell’economia mondiale e, per finire, all’andamento delle estrazioni minerarie e alla domanda dell’industria. Il prezzo dell’argento, quindi, non è una variabile campata in aria ma è il frutto di un più complesso studio sul mercato finanziario globale.

Come investire nell’argento

Fin qui ti abbiamo mostrato come la quotazione dell’argento, lungi dall’essere considerata una ruota di scorta dell’oro, esercita un suo appeal molto forte. Tanti investitori, ogni giorno, puntano sull’argento. L’andamento della quotazione dell’argento permette di guadagnare anche senza che tu abbia il possesso materiale del bene stesso.

Per investire nell’argento senza avere la disponibilità reale della materia prima, esistono molti strumenti finanziari derivati: dai futures al trading di Cfd. Tutti questi strumenti hanno un minimo comun denominatore: il loro andamento riflette quello dell’argento. Se la quotazione dell’argento sale, quindi, anche l’andamento di futures e Cfd sarà in aumento.

Conviene investire in argento in modo diretto o con gli strumenti derivati? Una risposta a questa domanda noi crediamo che tu possa darla da solo. Se compri argento per poi provare a trarre profitto con il suo andamento , dovrai anche pensare alla custodia fisica dell’argento acquistato. Se invece sceglie di investire in argento senza comprare lingottini, puoi concentrarti solo sulla determinazione delle previsioni relative all’andamento del prezzo dell’argento.

Se pensi che il modo migliore per guadagnare con la quotazione dell’argento sia quello di investire sugli strumenti derivati, allora ti consigliamo la lettura del seguente paragrafo di tipo operativo.

Trading CFD argento

Non a tutti i traders può piacere il meccanismo del trding sui futures. Se anche tu pensi che investire sull’andamento del prezzo dell’argento non faccia per te allora è il trading di Cfd a cui devi guardare.

Fare trading di Cfd sull’argento significa impostare una strategia che prova a conseguire un profitto che è pari alla variazione registrata dalla quotazione dell’argento in un certo intervallo di tempo. Semplificando al massimo, comprando un Cfd sull’argento, altro non fai che acquistare uno strumento che replica l’andamento del suo sottostante. Per imparare ad investire attraverso i Contratti per Differenza, puoi usare la guida su come fare trading online da zero.

A questo punto ti starai chiedendo: ma come faccio a comprare un Cfd sull’argento se esso ha un costo che è quindi pari alla quotazione dell’argento in quel momento? Niente paura. Il successo del trading di Cfd, infatti, è dovuto al fatto che a nessun investitore è richiesto di partire subito con grandi capitali. Grazie alla leva finanziaria, infatti, puoi realizzare investimenti importanti senza disporre di capitali consistenti. Attenzione, però, a non abusare della leva poiché essa, come consente di trarre profitti importanti, può portare alla perdita di tutto il capitale.

Imparare ad usare la leva è fondamentale. Per questo motivo, prima di investire sulla quotazione dell’argento con soldi reali, è sempre meglio esercitarsi con un conto demo.

I migliori broker CFD che ti consentono di investire sul prezzo dell’argento sono: eToro e Fineco.

eToro

Vogliamo partire forte e proporti una dei migliori broker per fare trading sull’argento: eToro. Questo broker è uno dei più diffusi al mondo grazie ad una peculiarità tutta sua. EToro, infatti, non consente solo di fare trading in modo tradizionale me permette di trarre profitto semplicemente copiando quelle che sono le mosse dei migliori trader.

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di negoziare argento con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare argento con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 100 euro

: 100 euro Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Sei un investitore principiante che vuole investire sul prezzo dell’argento attraverso i Cfd? Bene, su eToro potrai scegliere, grazie alla funzione CopyTrader, quelli che sono i trader più bravi che investono sul prezzo dell’argento e replicare la loro strategia. Quello che vogliamo dire è che con eToro il tuo guadagno dipende dal guadagno dei più bravi investitori al mondo. Nelle opinioni su eToro questa funzionalità è molto apprezzata dai traders. Puoi provarla anche tu ricorrendo al conto demo gratuito.

Ma i vantaggi di eToro non si fermano qui. Abbiamo detto che investire in argento non è facile poiché sono tante la variabili e i fattori che influenzano l’andamento del prezzo dell’argento. Alla luce di tale situazione può essere quindi utile scambiare punti di vista e idee di trading con gli altri investitori. Tutto questo si può tranquillamente fare grazie agli strumenti social che messi a disposizione da eToro.

Ricapitolando: eToro è il broker più completo per fare trading di Cfd sull’argento. Il consiglio che ti possiamo dare è quello di imparare progressivamente a usare tutti gli strumenti messi a disposizione da eToro con un conto demo per evitare così di incappare in perdite evitabili.

La demo eToro è del tutto gratuita e rappresenta un ottimo strumento per imparare a fare trading sull’argento.

Fineco

Quando si parla di trading di Cfd sull’argento il pensiero va subito a Fineco, la banca italiana con la migliore piattaforma di trading. Per investire sull’argento, Fineco mette a disposizione tantissimi utili strumenti a partire da grafici di ogni tipo indispensabili per condurre una efficace analisi tecnica.

I vantaggi di Fineco riguardano soprattutto le condizioni economiche previste (spread e commissioni in testa). Vediamo nel dettaglio:

Possibilità di operare con Trading Intraday e Overnight : con Fineco, si possono effettuare operazioni di trading sia intraday che overnight plasmando la strategia alla luce di quelle che sono le condizioni di mercato

: con Fineco, si possono effettuare operazioni di trading sia intraday che overnight plasmando la strategia alla luce di quelle che sono le condizioni di mercato Non ci sono commissioni ma solo spread trasparenti : Fineco non applica mai commissioni sulle operazioni con i CFD sull’argento e gli spread sono chiari e trasparenti

: Fineco non applica mai commissioni sulle operazioni con i CFD sull’argento e gli spread sono chiari e trasparenti Grafici e quotazioni in tempo reale sull’argento : tutto gratuito

: tutto gratuito Trading multipiattaforma : possibilità di fare trading dal sito, dall’App e delle piattaforme FinecoX e PowerDesk

: possibilità di fare trading dal sito, dall’App e delle piattaforme FinecoX e PowerDesk Nessun problema fiscale perchè Fineco, avendo la sede in Italia, può adire da sostituto di imposta

Per investire in argento attraverso il trading di Cfd su Fineco sono previste le condizioni seguenti:

Grafici personalizzabili

Protezione contro salto negativo. Non puoi perdere più del saldo del tuo conto di trading grazie alla protezione Fineco contro saldo negativo.

Controllo sul profitto e la perdita attraversi stop loss e stop limit

Per quello che riguarda i conti, Fineco propone due opzioni: il conto standard che comprende i servizi bancari e ha un canone mensile e quello di solo trading senza i servizi bancari ma senza canone mensile.

Investire sulla quotazione dell’argento conclusioni

In questa guida sulla quotazione dell’argento abbiamo affrontato l’argomento sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico.

Abbiamo messo in evidenza come leggere i grafici relativi all’andamento del prezzo dell’argento e, parallelamente, ci siamo anche occupati di come investire sull’argento.

Quello che possiamo dirti in conclusione è che indipendentemente dallo strumento finanziario scelto, è importate seguire le notizie e l’evoluzione del contesto macro per impostare la giusta strategia di investimento sull’argento. Quello che occorre quindi è tanto studio. Se il prezzo dell’argento sale o scende (e quindi la quotazione sale o scende) non è mai per caso.

