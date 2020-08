Indice S&P 500 previsioni: target a 3600 punti entro fine anno. Come investire con il trading online

© Shutterstock

Goldman Sachs vede l'indice S&P 500 a 3600 punti entro la fine dell'anno grazie al ribasso del tasso risk-free. I fatti confermano le stime: ieri nuovo record per l'indice

Grazie al rally messo a segno nella seduta di ieri, l'indice S&P 500 della borsa di Wall Street è tornato ai massimi pre-epidemia. Particolare curioso è il fatto che il nuovo balzo in avanti dell'indice azionario americano è avvenuto proprio mentre gli analisti di Goldman Sachs pubblicavano un report con previsioni molto ottimiste sull'andamento dell'S&P 500 da qui a fine anno.

Due gli argomenti di cui parleremo in questo post: l'andamento attuale dell'S&P 500 e le previsioni su quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Indice S&P 500 in tempo reale

Nel corso della giornata di ieri, l'indice S&P 500 ha raggiunto il suo massimo storico a 3394 punti. Come se nulla fosse successo quindi, uno dei principali indici azionari al mondo ha aggiornato i suoi record proprio nel momento in cui il mondo intero è con il fiato sospeso per la possibile ondata di autunno del coronavirus.

Come si può vedere dal grafico in basso, l'indice S&P 500 ha messo a segno una crescita molto forte rispetto ai minimi che erano stati raggiunti a fine marzo quando, praticamente in tutto il mondo, era esplosa l'emergenza coronavirus.

Con il rally di ieri, l'S&P 500 ha stracciato il precedente primato che risaliva al 19 febbraio scorso (quindi prima dell'esplosione della pandemia di coronavirus). In quella circostanza il paniere americano era salito fino a quota 3386,15 punti.

Rispetto al minimo raggiunto il 23 marzo, nella fase più alta della tensione, l'S&P 500 è stato in grado di recuperare ben il 54 per cento.

Indice S&P 500 previsioni

Alcuni traders ritengono che, oramai, sia tardi per approfittare del rally dell'S&P 500. In realtà, stando a quelle che sono le previsioni degli analisti, questo scoraggiamento è immotivato. Investire nell'S&P 500 conviene anche oggi.

Tanto per iniziare il paniere, e con lui gli indici di molte altre borse di tutto il mondo, ha mostrato di vantare un alto livello di resilienza. Secondo un report di Goldman Sachs, i titoli che compongono l'S&P 500 hanno ottenuto risultati decisamente apprezzabili nonostante la revisioni al ribasso degli utili causata dall'emergenza coronavirus. Questa contraddizione si spiega alla luce del ribasso del tasso risk free.

Per gli esperti della banca d'affari americana, il premio per il rischio del mercato azionario (Erp) ha registrato un aumento ma il calo messo a segno dai rendimenti obbligazionari ha determinato una variazione pressoché nulla nel cosiddetto cost of equity. In base alle previsioni di Goldman Sachs, un Erp in ribasso "dovrebbe pesare in maniera maggiore rispetto ad un eventuale aumento dei rendimenti obbligazionari, e combinato con le previsioni degli utili per azione, l'indice S&P 500 potrà raggiungere i 3600 punti entro la fine dell'anno, con un rialzo di circa il 7 per cento" rispetto ai valori attuali.

Non solo. Operando sempre dalla stessa piattaforma, questo broker ti permette anche di investire in azioni attraverso i CFD. Perchè il riferimento ai titoli azionari? Per un semplice motivo: come messo in evidenza da Goldman Sachs, i 5 titoli maggiori in termini di capitalizzazione, vale a dire Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook, hanno contribuito per ben 14 punti percentuali al balzo del 51 per cento totale che ha messo a segno il mercato. I FAANG adesso costituiscono il 23 per cento della capitalizzazione complessiva dell'indice.

