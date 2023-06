Investire in borsa: come andrà nel secondo semestre 2023?

Il mese di giugno è quasi terminato e con esso anche tutto il primo semestre. In questo contesto è inevitabile iniziare tirare le somme su come è andata sui mercati e soprattutto su quelle che sono le prospettive per il secondo semestre 2023.

Contrariamente a quello che in tanti si attendevano i primi sei mesi dell’anno non solo non sono andati male ma addirittura hanno registrato variazioni difficilmente ipotizzabili alla fine del 2022.

A dirlo non siamo noi ma sono i numeri. Ad esempio, come si può anche vedere dal grafico in basso, per l’indice Nasdaq della borsa Usa c’è stato un bel rialzo del 29 per cento. A seguire c’è il Nikkei della borsa del Giappone che invece ha guadagnato il 26 per cento. Quindi l’S&P 500 sempre della borsa americana e, quarto posto di questa particolare classifica, troviamo il Ftse Mib di Borsa Italiana. Chi lo avrebbe mai detto che il caro e vecchio indice di riferimento può ambire ad essere il quarto migliore a livello globale per performance realizzata?

Insomma da est a ovest i mercati finanziari globali hanno tutti performanto molto bene. Lo spettro della recessione non ha impattato più di tanto e gli investitori hanno preferito guardare con fiducia al futuro.

A livello settoriale il buon andamento emerso nei primi 6 mesi dell’anno è stato frutto dalla riscoperta di una serie di settori ben precisi a partire da quello tech e da quello dei servizi di comunicazione. Questi due nomi bastano per far balzare subito all’attenzione un particolare che la dice molto lunga su quello che è avvenuto nel semestre: tech e servizi di comunicazione sono stati i comparti che più di tutti hanno registrato ribassi nel corso del 2022. Praticamente si sono presi la loro rivincita.

Una bella notizia per i trader che decisero di comprare indici di borsa quando essi erano in affanno e per quelli che, nell’ambito della diversificazione del loro portafoglio, puntarono proprio sulle azioni tech e dei servizi di comunicazione.

Investire in borsa nel secondo semestre 2023: previsioni

Un bel primo semestre per chi ha scelto di investire in borsa ma ora cosa succederà?

Parliamo di previsioni di borsa per il secondo semestre 2023. Chi è solito investire in borsa sa perfettamente quanto i mercati siano imprevedibili. Questa è la loro natura sempre figuriamoci in un contesto che è caratterizzato da tanti fattori di incertezza come quello attuale. Le scelte di politica monetaria della banche centrali sono difficili da decifrare. Dopo l’estate si attendeva una pausa ma, almeno in Europa, è difficile che possa esserci. Più particolare la situazione in Usa. Ad ogni modo si procede a vista e appunto per questa ragione, azzardare delle stime non è semplice.

Detto questo, i precedenti storici possono sempre essere di grande aiuto.

Prendiamo come punto di riferimento il mercato azionario americano non perchè è un privilegiato ma semplicemente perchè Wall Street pesa per il 65% sull’azionariato globale. Ebbene, in tutti i casi in cui prima metà dell’anno si è chiusa con un rendimento positivo in doppia cifra, come è avvenuto nel primo semestre 2023, ed in cui l’anno precedente c’è sempre stato un dato negativo, la performance di chiusura dell’anno è sempre stata positiva. In poche parole il 2023 di Wall Street si dovrebbe chiudere in verde.

Si può ipotizzare che anche le altre borse mondiali possano seguire questo trend a causa del forte potere di condizionamento della borsa Usa.

E specificatamente nella seconda metà dell’anno (secondo semestre 2023) cosa potrebbe avvenire?

Lo storico dice che le prestazioni del secondo semestre sono sempre state positive ad eccezione di un anno particolare, il 1975. Ora nessuno può dire se le prestazioni saranno positive anche nel secondo semestre 2023, tuttavia dai dati storici arriva un’indicazione molto chiara.

Sicuramente i trader devono essere preparati ad ogni evoluzione, tuttavia è lecito avere un’ipotesi che è più privilegiata rispetto ad altre (vediamola un questo modo).

Come investire in borsa nel secondo semestre 2023

Per investire sugli indici di borsa nel loro insieme (ad esempio sul Nasdaq) la strada più agevola è quella di ricorrere a strumenti di tipo derivato come i Contratti per Differenza. I CFD consentono agli investitori di trarre profitto dalle variazioni di prezzo di un indice di borsa senza possedere effettivamente l’indice sottostante.

Si può operare al rialzo (long trading) ma anche al ribasso (short trading) e in questo secondo caso si trae profitto dal calo delle quotazioni. E’ anche per questo motivo se i CFD sugli indici di borsa sono molto apprezzati dai trader. Inoltre va tenuto conto che quando si parla di Contratti per Differenza c’è sempre la leva finanziaria da usare.

Detto questo tutti i migliori broker CFD permettono di fare trading sugli indici di borsa. Tra i più interessanti ci sono.

