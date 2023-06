Investire sul turismo globale in vista dell’estate 2023

L’estate è iniziata e allora perchè non considerare la possibilità di investire su uno dei trend più in voga del periodo? Stiamo ovviamente parlando del turismo che nei mesi estivi ha il periodo di massima consacrazione.

L’industria del turismo globale ha affrontato sfide senza precedenti nel corso della pandemia di covid19. Praticamente tutte le azioni del settore hanno dovuto fare i conti con perdite molto consistenti. Per fortuna, il peggio è oramai alle spalle e le restrizioni sui viaggi sono un lontano ricordo. Grazie all’allentamento di tutti i limiti alla libera circolazione, l’industria del turismo è ora pronta a ripartire. L’arrivo dell’estate comporta nuova speranza per il settore. Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per comprende che con la ripresa del settore viaggi, anche i prezzi delle azioni del comparto turismo e viaggi mostreranno slancio positivo.

Va bene l’ottimismo, tuttavia è importante notare che il raggiungimento dei livelli pre-pandemia potrebbe richiede ancora molto tempo. In più non è detto che tutte le aziende che sono attive nel comporto riescano a riprendersi allo stesso modo. Questo perchè le perdite subite durante la pandemia

hanno avuto un impatto significativo sulla posizione finanziaria di molti players e alcuni di essi stanno ancora ora provando a recuperare le perdite e a ripristinare la stabilità finanziaria.

Questo il contesto di fondo ma su quali settori specifici investire per poter trarre profitto dalla ripresa dell’industria del turismo? Ci sono dei comparti da privilegiare rispetto ad altri? Vediamo nel dettaglio.

Come investire sul turismo globale nel 2023

Due sono le operazioni da fare per investire sul turismo globale. Tanto per iniziare “turismo” è un megatrend e significa tutto e niente. Per investire sul turismo è necessario selezionare il segmento specifico su cui si intende speculare. Ad esempio un settore molto promettente è quello delle compagnie aeree (massacrato negli anni del covid19). Successivamente è necessario poi scegliere un broker con cui operare.

Fondamentale è che il fornitore scelto abbia una buona esposizione sulle azioni globali e che magari consenta di operare a condizioni di favore. Un broker con queste caratteristiche è Freedom24. Ne parleremo dopo. Già ora però possiamo lasciare ai nostri lettori il link per aprire gratuitamente un conto con Freedom24 beneficiando della possibilità di non pagare commissioni per i primi 30 giorni dall’attivazione dell’account.

–COMPRA AZIONI DEL TURISMO A ZERO COMMISSIONI PER 30 GIORNI SU FREEDOM24>>

Ma torniamo ai segmenti del comporto viaggi & turismo che sono più promettenti.

Il primo segmento che viene in mente è quello delle compagnie aeree. I colossi dei cieli come Lufthansa e altre grandi compagnie aeree sono state colpite duramente dal pandemia. Grazie all’aumento della domanda di viaggi, è possibile che i prezzi delle azioni delle compagnie aeree possano aumentare. Secondo un’analisi condotta proprio dagli esperti di Freedom24, il recupero degli inventari delle compagnie aeree sarà legato a vari fattori tra i quali i regolamenti dei viaggi e soprattutto il ritorno della fiducia dei consumatori nei viaggi aerei.

Altro segmento pronto a beneficiare di un’estate libera e senza restrizioni è quello delle piattaforme di prenotazione online. Scrivono gli esperti che ci sono ottime probabilità che piattaforme come Airbnb e Booking.com possano trarre vantaggio dalla rinascita del settore dei viaggi. Quando i viaggiatori iniziano a pianificare i loro tour, la domanda di servizi di prenotazione online non può che aumentare. Di conseguenza i prezzi delle azioni di queste piattaforme, come ad esempio le azioni Tripadvisor, potrebbero registrare un rialzo anche significativo.

E per finire c’è il settore degli hotel. L’ospitalità ha affrontato grandi sfide durante la pandemia. Se i viaggi ripartono, anche il giro d’affari degli hotel è in aumento. Tuttavia, come hanno messo in evidenza gli analisti di Freedom24, il recupero può variare a seconda di una serie di fattori molto impattanti come la posizione, le restrizioni di viaggio e la capacità di soddisfare il cambiamento delle preferenze dei consumatori globali.

Investire sul turismo globale sfruttando l’estate: conclusioni

Volendo tirare le somme, se è vero che il settore turistico e dei viaggi ha grandi potenzialità, è altrettanto vero che dovrà fare i conti con nuovi problemi. Infatti c’è da considerare l’impatto dell’inflazione sull’industria dei viaggi. Il rialzo dei prezzi al consumo che le banche centrali stanno faticando a tenere sotto controllo, potrebbe condizionare sia il mercato che l’andamento dei prezzi delle azioni dei vari players. Logica vuole che prezzi più alti possono portare a maggiori spese di viaggio ma possono anche influenzare il comportamento e la domanda dei consumatori. Le azione del settore dovranno quindi essere in grado di gestire in modo attento la propria strategia di prezzo per bilanciare redditività e

convenienza per i clienti (senza la quale è difficile restare su un mercato iper-competitivo come quello del turismo.



Quando di parla di strategie di investimento, è di fondamentale importanza fare un’analisi completa dei fattori in gioco prima di entrare sul mercato. E allora vale la pena ricordare che mentre una parte dei titoli delle compagnie di viaggio potrebbero essere già aumentati in modo significativo, su altri ci potrebbe essere ancora un buona margine di upside. Questi sono i titoli da preferire in ottica investimento.

Concludiamo evidenziando come nel futuro prossimo la dinamica dei prezzi delle azioni del settore turistico sarà legata a tutta una serie di fattori come la ripresa globale, le tendenze di viaggio, le prestazioni aziendali e le dinamiche di mercato. Sullo sfondo ci sono poi sempre le decisioni di politica monetaria della FED.

Perchè investire sulle azioni del turismo con Freedom24

Freedom24 (ne abbiamo parlato in questa recensione) è il broker ideale per investire sulle azioni del settore turistico. Del resto la piattaforma è specializzata proprio sull’azionariato (oltre agli ETF). Inoltre, ci sono anche altri vantaggi significativi:

La possibilità di vedersi remunerati i depositi non investiti grazie al conto D (conto di risparmio) con un rendimento annuo del 3% in dollari statunitensi e del 2,5% in euro.

Una serie di servizi esclusivi che consentono ai clienti di ridurre i costi di negoziazione.

I consigli di investimento provenienti dal pluripremiato team di analisti di Freedom Finance.

La possibilità di fare trading di opzioni sulle azioni statunitensi.

La possibilità di accedere alle principali 15 borse valori in America, Europa e Asia.

Oltre 1.000.000 di azioni, ETF, opzioni su azioni e futures disponibili.

L’aspetto più interessante della proposta di Freedom24 riguarda il lato economico. Tutti i nuovi clienti del broker, infatti, hanno la possibilità di operare sui mercati senza commissioni per i primi 30 giorni dall’apertura del conto.

–COMPRA AZIONI DEL SETTORE VIAGGI A ZERO COMMISSIONI PER 30 GIORNI SU FREEDOM24>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!