Trading online azioni PayPal: prezzi sottovalutati, sopravvalutati o in linea? Lo spieghiamo subito

Sono tantissimi gli investitori che hanno le azioni PayPal nei loro portafogli di investimento o che sono incerti se comprare o meno il titolo. In effetti le azioni PayPal non è che stanno brillando più di tanto sui mercati e così l’insicurezza su cosa fare non accenna a diminuire. E’ meglio comprare, vendere e ancora restare neutrali sul colosso dei pagamenti digitali? Queste domande, in realtà, hanno come retrostante un altro interrogativo che sarà l’oggetto di questo post: il prezzo delle azioni PayPal è sottovalutato, sopravvalutato o ben allineato ai fondamentali?

Se si analizza il grafico sull’andamento del titolo, si può notare come nel corso dell’ultimo mese il valore delle azioni PayPal sia cresciuto del 4,8 per cento ma la performance su base annua e soprattutto quella su base mensile restano molto negative. Rispetto ad inizio anno, il prezzo delle azioni PayPal è sceso del 10 per cento mentre anno su anno il titolo si è deprezzato del 5 per cento.

E allora cosa fare? Che strategia di trading online è meglio adottare?

Cosa è PayPal? Profilo societario in sintesi

PayPal è un’azienda di pagamenti online che permette alle persone e alle imprese di inviare e ricevere denaro tramite Internet. Fondata nel 1998, PayPal è diventata una delle piattaforme di pagamento online più popolari e diffuse a livello globale.

La piattaforma di PayPal consente agli utenti di creare un account collegato a un’indirizzo email e a una carta di credito o un conto bancario. Gli utenti possono quindi utilizzare il loro account PayPal per effettuare pagamenti online su siti web o per inviare denaro ad altre persone tramite l’indirizzo email associato al loro account PayPal.

PayPal offre diverse opzioni per effettuare pagamenti, tra cui l’utilizzo di fondi presenti nell’account PayPal, il collegamento a una carta di credito o un conto bancario per prelevare i fondi o l’utilizzo del credito PayPal (se disponibile).

La società genera entrate principalmente dalle commissioni sulle operazioni chiuse e dai servizi accessori. Il business di PayPal resta solido nonostante il recente rallentamento dell’e-commerce.

La solida rete bidirezionale, il sistema di pagamento esclusivo e la posizione del portafoglio digitale sono i punti di forza che potrebbero sostenere l’espansione di PayPal nel prossimo futuro.

Azioni PayPal e conseguenze rallentamento e-commerce

A causa del titolo rallentamento del settore e-commerce, c’è stato un calo significativo delle azioni di PYPL. Tale deprezzamento ha creato un’ottima opportunità per gli investitori a lungo termine. I numeri della società restano solidi con una rete di oltre 35 milioni di commercianti e circa 400 milioni di consumatori. PayPal guida il mercato dei portafogli online brandizzati: 35 milioni di commercianti

usano i suoi servizi e tra questi ben l’80 per cento dei 1500 maggiori rivenditori online degli Stati Uniti.

La divisione portafogli digitali di PayPal comprende l’app principale di PayPal, Venmo e una serie di brand più piccoli come Xoom e HyperWallet. Ad oggi il numero degli utenti attivi è di circa 435 milioni (esercenti inclusi) e mentre numero di utenti attivi al mese (MAU) è di 190

milioni. Il dato è in crescita anno su anno.

L’obiettivo più importante di PayPal è l’espansione della monetizzazione e aumento del coinvolgimento MAU. Proprio con questo obiettivo è stato lanciato un programma di ricompense che ha già attirato 6 milioni di partecipanti riscontrando un forte successo.

Le transazioni totali peer-to-peer (P2P) sono pari a circa 380 miliardi di dollari, con Venmo che impatta per 245 miliardi di dollari. Nel corso del primo trimestre del 2023, il volume totale dei pagamenti (TPV) ha raggiunto i 63 miliardi di dollari. Il segmento Venmo ha siglato altri accordi con Xbox, McDonald’s Starbucks e Amazon nel corso degli ultimi 6 mesi. Con 60 milioni di utenti attivi mensili e 90 milioni attivi

utenti, Venmo punta tutto sulla monetizzazione. Stando a quelle che sono le stime, nel 2023 le entrate di Venmo dovrebbero essere leggermente superiori a 1,3 di dollari, in rialzo del 40 per cento rispetto al 2021.

Venmo punta molto sulla creazione di account da parte degli adolescenti, sull’aumento dei commercianti sui programma a premi e su altre caratteristiche minori che, prese nell’insieme, stanno sostenendo la crescita.

I numeri di PayPal sono impressionanti con un volume totale di pagamenti che arriva quasi a quasi 1,4 trilioni di dollari 2022 e una base utenti di 433 milioni di account attivi al 31 marzo.

Il potenziale delle azioni PayPal

Anno su anno PayPal ha sempre incrementato il numero dei suoi utenti e questo è segnale di crescita costante. Oggi PayPal vanta un record finanziario eccezionale, con un flusso di cassa libero (FCF) di 5,1 miliardi (dati del 2022) e un fatturato di 27,5 miliardi. Il management ritiene che il free cash flow possa restare stabile quest’anno a quota 5 miliardi di dollari.

Le potenzialità di rialzo di PayPal sono supportate dall’espansione del mercato di riferimento. Stando alle ultime rilevazioni, si ritiene che il mercato globale dei pagamenti digitali possa crescere a un tasso del 21 per cento annuo raggiungere i 361 miliardi di dollari entro il 2030.

Il management di PayPal, tra l’altro, ha fatto sapere che nel corso del 2023 ci saranno acquisti di azioni proprie per complessivi 4 mld di dollari (buyback). Non è da escludere che, anche dopo questi acquisti, la società possa anche destinare altri 10 miliardi di dollari per altre operazioni di riacquisto.

Comprare azioni PayPal conviene?

E veniamo ora alla pratica: quanto conviene comprare azioni PayPal?

Tanto per iniziare il settore Buy Now Pay Later (BNPL) ha margini di crescita promettenti. BNPL è una interessante opzione di pagamento che consente ai clienti di effettuare acquisti senza pagare l’intero importo in anticipo. Questo significa acquisti più semplici.

Nel 2022 la società ha registrato un aumento del 160 per cento del volume delle transazioni, a 20,3 miliardi, e un aumento del 105% del numero di clienti, a 25 milioni.

Stando alle proiezioni, il il mercato BNPL potrebbe valore 753 miliardi di dollari nel 2022, salendo a 9,2 trilioni di dollari entro il 2032. Essendo PayPal ben consolidata in questo settore, è palese l’esistenza di una importante opportunità di generazione di entrate aggiuntive.

Tirando quindi le somme: PayPal ha una posizione forte e una solida base nel settore dei pagamenti digitali. L’azienda genera entrate significative da TPV e Venmo che è cresciuta rapidamente negli ultimi cinque anni. Il bilancio di PayPal è robusto e c’è un forte flusso di cassa. Sfruttando diversi segmenti e Venmo, PayPal potrebbe rafforzare la sua duplice rete rafforzando ulteriormente la propria posizione.

Per questo motivo, le azioni PayPal oggi sono una interessante opportunità di investimento a lungo termine. Il prezzo obiettivo medio fissato dalle banche d’affari è pari a 89,8 e ciò implica un potenziale di upside del 35 per cento circa mentre il target price massimo è di 160 dollari e tale valore implica, ai prezzi attuali, un potenziale di rialzo di circa il 140 per cento.

