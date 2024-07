Una pioggia di soldi in arrivo con gli ETF ETH spot - BorsaInside

E’ tutto pronto per il grande lancio dell’ETF spot su Ethereum di martedì 23 luglio negli Stati Uniti. Gli investitori sono in fermento e nel mondo delle criptovalute e della finanza tradizionale si aspetta una rivoluzione.

Gli ETF su Ether potrebbero attirare infatti fino a 10 miliardi di dollari di nuovi afflussi nel periodo successivo alla loro introduzione sul mercato. Un’operazione che dovrebbe far impennare il prezzo di ETH a nuovi massimi storici e dovrebbe ampliare la possibilità di adottare istituzionalmente Ethereum, che è uno delle colonne portanti nello spazio blockchain e che rivela la pienezza dell’intero settore delle criptovalute.

Vediamo come è avvenuto questo importante passaggio, come si riflette sull’ecosistema finanziario, quali saranno i coinvolgimenti futuri di questa svolta per gli investimenti in monete digitali.

Che cosa sono e i vantaggi di ETF Spot di Ethereum

ETF è l’acronimo di Exchange-Traded Funds e sono strumenti finanziari, similari alle azioni, che vengono negoziati in borsa. Gli ETF spot si regolano sul prezzo corrente di un investimento, non come i future sugli investimenti derivati che mirano sul valore di un asset. Presentano diversi vantaggi: sono facilmente accessibili, semplici e dalla normativa supervisionata, per questo attirano un pubblico particolarmente allargato.

Gli ETF permettono una maggiore liquidità del mercato di ether perché raccolgono più venditori e acquirenti, i prezzi sono meno volatili e di conseguenza aumenta l’attrattiva per gli investitori. Non solo, possono anche incrementare il prezzo di mercato di ETH perché i fornitori di fondi devono comprare crypto sul mercato aperto e la domanda cresce.

La regolamentazione

Il 23 maggio la SEC ha approvato i prodotti della seconda moneta digitale per capitalizzazione (448 miliardi di dollari): si spalancano così le porte agli ETF spot su Ethereum.

L’accesso libero è stato concesso a otto i prodotti emessi da BlackRock, VanEck, Grayscale, Ark Invest-21Shares, Hashdex, Fidelity, Invesco e Franklin Templeton. L’influenza sui prezzi dipenderà dai capitali che verranno investiti nei nuovi Etf ma per avere un’idea della possibile conseguenza basta un dato: nei giorni appena prima la delibera della SEC, Ethereum era schizzata del 20% circa aggirando i suoi massimi storici precedentemente raggiunti nel marzo scorso a 4.091,67 dollari.

Questa decisione da parte della SEC ha segnato una sferzata rappresentativa, un cambiamento fondamentale di visione verso i prodotti basati sulla finanza digitale. Un passaggio lungo e non facile che è stato il risultato di approfondite analisi e dell’approvazione di determinati requisiti necessari a garantire la sicurezza e la trasparenza per gli investitori.

Gli effetti sull’universo delle criptovalute e sugli investitori statunitensi

Il più grande Altcoin del mondo potrebbe spingere gli investimenti verso la criptovaluta, grazie alla sua vasta blockchain e ai progetti che ospita.

Francesco Bergamini, Rappresentante di Freedom24 in Italia, afferma che: “L’approvazione degli Ethereum Spot ETF (ETH) cambierà in modo significativo il panorama delle criptovalute aumentando l’accessibilità e l’adozione, influenzando le dinamiche del mercato e la liquidità e incoraggiando una maggiore partecipazione istituzionale.

Gli ETF semplificano il processo di accesso a Ethereum sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali, eliminando la necessità di acquistare, archiviare e gestire direttamente ETH. Questa maggiore accessibilità potrebbe attrarre una gamma più ampia di investitori, compresi quelli diffidenti nell’utilizzare gli scambi di criptovaluta. Inoltre, l’approvazione normativa di questi ETF conferirà maggiore legittimità a Ethereum e al più ampio mercato delle criptovalute, riducendo potenzialmente i rischi percepiti e incoraggiando la partecipazione di investitori cauti.

È probabile che il lancio degli ETF su Ethereum aumenti la domanda di ETH, poiché questi fondi dovranno detenere quantità significative dell’asset sottostante. Questo aumento della domanda può aumentare la liquidità del mercato, portando a prezzi più stabili. L’approvazione iniziale e il lancio di questi ETF potrebbero causare un aumento significativo dei prezzi a causa dell’aumento della domanda e del sentimento positivo del mercato. Nel corso del tempo, la presenza degli ETF potrebbe aiutare a stabilizzare i prezzi fornendo un flusso costante di capitale verso ETH.“

Conclusioni

La liberalizzazione e istituzionalizzazione di questi fondi, con la loro efficienza, sicurezza e minor costi di accesso porterà a un cambio significativo per gli investitori statunitensi e sulla finanza digitale. L’asset sul mercato spazierà notevolmente, mentre prima i tanti istituzionali che volevano investire non avevano a disposizione uno strumento di fiducia e dalla struttura semplice per farlo. Come era successo anche con bitcoin, la maggiore chiarezza normativa cambierà le prospettive e la percezione del rischio, garantendo una certa trasparenza e liquidità che fungono da incentivo ulteriore per gli investitori che vogliono acquistare azioni, che si traduce anche in un possibile effetto positivo anche sulla volatilità degli asset.

Una meta importante, quindi, per l’ecosistema crittografico che può ora ospitare sempre più investitori su piazze d’affari affidabili e legalizzate con impatti tecnologici e operativi rilevanti. Un apripista che porterebbe al quasi certo debutto di ETF anche a più criptovalute. Un traguardo verso l’introduzione delle monete digitali nel sistema finanziario tradizionale, un segnale di crescita e una strada in discesa verso la loro accettazione.

