In questa pagina Borsainside pubblica il grafico con la quotazione del rame in tempo reale ed una tabella con i titoli dei grandi produttori del metallo rosso quotati al NYSE. Tutte le quotazioni sono espresse in dollari americani. Il rame è il metallo non ferroso più seguito dagli investitori.

Il rame ha un’importanza fondamentale nell’economia perchè è indispensabile in molti campi di applicazione. Il suo consumo è salito fortemente negli ultimi anni a causa del rapido sviluppo economico dei Paesi emergenti, in particolare della Cina.

I futures sul rame (in inglese copper) più seguiti sono quelli quotati a Londra (LME), a New York (NYMEX) e a Shanghai (SHFE).

Quotazione Rame, grafico in tempo reale

Per conoscere il prezzo del rame in un preciso momento c’è solo una cosa da fare: andare a consultare il grafico sulla quotazione rame in tempo reale. Nonostante questo metallo sia ritenuto secondario rispetto a molti altri metalli preziosi e materie prime di primo piano, come oro e petrolio, anche la quotazione rame ha il suo zoccolo di appassionati investitori. Da un certo punto di vista dobbiamo mettere in evidenza che proprio perché meno noto e conosciuto, il rame può offrire interessanti margini di profitto.

Conoscere la quotazione del rame e quindi sapere leggere il grafico in tempo reale è indispensabile per tracciare delle previsioni sull’andamento futuro di questo asset.

Prezzo Rame, quotazione rame oggi live

E’ possibile avere un aggiornamento live sul prezzo del rame? Questa domanda è quasi scontata perché agli investitori di quello che è lo storico delle quotazioni non interessa poi così tanto. La risposta è ovviamente affermativa. Ma perché è importante un grafico live sulle quotazione del rame?

La risposta a questo interrogativo è strettamente collegata alle modalità con cui si può investire oggi sul rame. Chi è interessato al profitto, infatti, guarda ai movimenti anche sul brevissimo periodo. Poiché è possibile fare trading alla luce di variazioni di prezzo avvenute in range temporali brevissimi (anche alcuni minuti se questa è la scelta dell’investitore) allora è ovvio che la quotazione rame oggi live debba essere sempre monitorata.

Se vuoi provare a investire sul rame puoi potresti considerare di visitare la piattaforma di eToro, che offre l’opportunità di aprire un conto demo gratuito. Con 100.000$ virtuali messi a disposizione dal broker puoi provare le tue abilità a investire sul rame senza alcun rischio.

Quotazione rame, il grafico

Fin ad ora abbiamo nominato in più di una circostanza il grafico sulla quotazione del rame. In effetti questo strumento è essenziale per tracciare previsioni sull’andamento del prezzo del rame e per avere un’idea di come storicamente si sono mosse le quotazioni. Il grafico è il principale mezzo per condurre un’analisi tecnica che sia accurata e non campata in aria.

In una scala di importanza le notizie in grado di andare ad impattare sull’andamento della quotazione del rame hanno sempre bisogno di un riscontro grafico per poter generare poi delle previsioni. Viceversa, in assenza di notizia, l’andamento del grafico sulla quotazione del rame è già di per sé capace di fornire alcuni spunti.

Proprio per questo motivo sapere leggere il grafico sulla quotazione del rame è importantissimo. Nel paragrafo seguente è riportato il grafico in tempo reale sull’andamento del prezzo del rame. Qui, invece, ribadiamo alcune istruzioni indispensabili per poi poter passare dalla lettura all’analisi.

Anzitutto sul grafico sono presenti sulle ordinate i valori temporali e sulle ascisse il prezzo del rame. Logicamente il grafico sulla quotazione del rame è personalizzabile al massimo. A seconda di quelle che sono le esigenze del trader, infatti, è possibile selezionare intervalli di tempo personalizzati (quale era il prezzo del rame dal al) oppure semplicemente andare a ritroso con lo storico sulla quotazione del rame e quindi scendere fino a 3 o a 5 anni (e cosà via).

Per fare analisti tecnica, poi si può scegliere anche il tipo di grafico di visionare, inserire i pattern e le linee di tendenza.

Quotazione rame usato

Ha senso conoscere la quotazione del rame usato? Questa domanda, come pure le sue corrispettive per quello che riguarda le altre materie prime, ha lo stesso significato degli interrogativi sulla quotazione dell’oro usato.

Ebbene, come nel caso dell’oro usato, anche il rame usato ha la sua quotazione che ovviamente tende a varare, ma comunque non si è dinanzi ad un asset utilizzabile per fare un investimento finanziario in senso stretto.

Se per conoscere le quotazioni dell’oro usato basta entrare in un compro oro, nel caso del rame occorre rivolgersi ad una di quelle imprese che operano in questo settore. Il rame è un metallo pregiato ma chi ha così tanto rame in casa da poterlo rivendere come usato?

È appunto in considerazione di questa domanda che, quando parliamo di quotazione rame usato, ci stiamo riferendo da una questione che interessa davvero poco.

Cosa influisce sul prezzo del rame

Come tutti gli asset anche il prezzo del rame è ovviamente influenzato da una serie di fattori. Non è infatti pensabile che il prezzo del rame possa muoversi casualmente.

Cosa influisce sulla quotazione del rame? Prima di rispondere a questa domanda è necessario tenere in considerazione un punto molto importante. Oggi l’economia che maggiormente consuma rame è quella degli Stati Uniti. Alla luce di tale considerazione ad influire sul prezzo del rame sono i seguenti fattori:

Il livello del Pil Usa e quindi lo stato di salute dell’economia americana

Il cambio tra il dollaro e le principale altre valute mondiali a partire dall’Euro

Le prospettive dell’industria della produzione di apparecchi elettrici e, più in generale, di tutto il settore industriale

Prima di investire sul rame, quindi, è assolutamente necessario tenere in considerazione queste tre variabili e quindi è indispensabile studiare e informarsi

Come investire nel rame

Ed eccoci arrivati alla domanda più importante ai fini pratici. Come investire nel rame oggi? Le strade a disposizione sono tante e la scelta dipende solo da quelle che sono le caratteristiche stesse dell’investitore. E’ infatti ovvio che non tutti possono pensare di comprare futures sul rame a Wall Street. Tutti però possono investire nel rame attraverso il trading di CFD.

Uno dei migliori broker CFD è eToro, che mette a disposizione un conto demo gratuito. Con il conto di prova di eToro puoi avere 100.000€ virtuali da usare per tutti gli asset presenti, CFD rame compreso!

Investire nel rame attraverso i CFD

Nei contratti per differenza l’eventuale profitto (ma anche la possibile perdita) deriva dalla differenza (da qui appunto il nome) tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione.

Se il prezzo di chiusura sarà maggiore di quello di apertura, la differenza viene trasformata in contanti generando un profitto. Se invece il prezzo di chiusura della posizione è più basso, allora l’investimento si sarà tradotto in una perdita.

Ovviamente, anche alla luce di quello che è il valore della quotazione del rame, nessun broker vi chiederà di sborsare qualcosa come 2500 dollari. Il trading di CFD sul rame, infatti, si basa sul meccanismo della leva finanziaria.

Per fare trading di Cfd sul rame ti suggeriamo due distinti broker molto diversi tra loro. Non ci sono solo questi broker per investire sul rame ma ricorda sempre che non tutti i broker consentono di fare trading di Cfd sul rame.

CFD Trading sul prezzo rame con eToro

eToro è il più importante broker di social trading. A differenza di tutti gli altri intermediari, con eToro non solo puoi fare trading di CFD sul rame ma è possibile anche copiare le strategia dei trader più bravi e avere a disposizione un ambiente di confronto e scambio di idee. Tutto questo senza mai abbondonare la sezione trading. eToro offre quindi un solo ambiente di lavoro per funzionalità molto eterogenee tra loro.

Le caratteristiche dell’offerta di eToro per quello che riguarda il rame sono le seguenti:

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di negoziare rame con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare rame con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 50 euro

: 50 euro Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Oltre a queste condizioni generali, su eToro è possibile attivare la funzione CopyTrader che consente di replicare la strategia di investimento sul rame che è scelta dai trader più bravi. In pratica è possibile guadagnare semplicemente replicando le mosso altrui. Per individuare i traders più bravi su eToro è possibile selezionare tantissimi parametri di ricerca.

Aprendo la demo gratuita eToro avrai subito a tua disposizione 100 mila euro da usare per imparare a comprare e vendere CFD sulle materie prime senza rischi. La demo è sempre gratis.

CFD Trading sulle quotazione rame con Fineco

Trovare broker che permettono di fare trading sulla quotazione rame non è semplice. Tra gli operatori più interessanti che permettono di investire sul prezzo del rame (Copper) attraverso i CFD c’è Fineco.

Si tratta della banca con la migliore piattaforma trading in Italia grazie anche alla presenza di grafici interattivi sull’andamento delle materie prime.

Con Fineco, è possibile speculare al rialzo o al ribasso sul valore del rame e di tante altre commodity mediante l’utilizzo dei Contratti per Differenza. La caratteristica esclusiva di Fineco è il trading con i Super CFD grazie ai quali è possibile negoziare con gli stessi importi dei futures (a differenza dei tradizionali CFD, che presentano importi fino a 40 volte inferiori).

I vantaggi del CFD Trading sul rame offerto da Fineco includono:

Trading intraday e overnight Assenza di commissioni, con unicamente la presenza di spread trasparenti Grafici e quotazioni in tempo reale, sempre accessibili gratuitamente Possibilità di effettuare operazioni sia dal sito che con le App

Con Fineco, inoltre, si mantiene sempre il pieno controllo del conto grazie ai seguenti strumenti di gestione del rischio:

Stop Limit / Stop Loss / Trailing Stop

Stop garantito

Per quello che riguarda i tipi di conto disponibili, le opzioni sono essenzialmente due: quello standard (che comprende il servizi bancari ed ha un canone mensile) e quello di solo trading senza banking e senza canone.

