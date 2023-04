Psicologia del trading online: impara a gestire queste 4 emozioni

Il rapporto tra psicologia e trading online è sempre molto stretto. Come sono soliti affermare molti grandi investitori, la capacità di avere successo nel trading è per buona parte una questione psicologica. Avere il giusto approccio mentale quando si è dinanzi a grafici che sono tutti da interpretare è un buon punto di partenza per costruire il proprio successo.

Se un tempo la psicologia nel trading veniva considerata un elemento di terzo piano, adesso la prospettiva è completamente cambiata. Va bene l’analisi tecnica e lo studio dei modelli grafici attraverso gli indicatori, va bene l’analisi fondamentale con lo studio sulle principali notizie price sensitive e il continuo monitoraggio dei dati macro, ma anche l’aspetto psicologico è determinante per fare trading online in modo corretto.

Come avrai gia capito, al centro di questo post ci sarà la psicologia applicata nel mondo del trading. Nei prossimi paragrafi ti fornirò una serie di consigli su come gestire le tue emozioni mentre investi prestando particolare attenzione a quelli che sono gli stati d’animo assolutanente da evitare per non correre il rischio di incappare in sonori fallimenti.

Affrontare questo argomento presume una certa conoscenza di base. Di conseguenza se non hai mai fatto trading nella tua vita ma sei interessato ad investire, approfondisci le tue conoscenze leggendo la guida su come iniziare a fare trading da zero.

Psicologia e trading: un rapporto strettissimo

Non avere disciplina negli affari è un gravissimo errore. Basta questo principio per essere consapevoli di quanto il rapporto tra psicologia e trading sia stretto. In effetti non potrebbe essere diversamente visto che chi sceglie di investire in borsa è perfettamente consapevole che in un dato momento si sta registrando un certo guadagno e un secondo dopo si è passati in perdita.

Come fare per gestire situazioni di questo tipo che sono la normalità nel trading online? Semplicemente cercando, giorno dopo giorno, di tenere sotto controllo le proprie emozioni per evitare che esse possano danneggiare il proprio capitale.

Psicologia nel trading: come sviluppare la giusta mentalità

C’è un termine ricorrente che i grandi investitori sono soliti usare quando si parla del rapporto tra trading e psicologia. Questa parola è mentalità. Come fare per sviluppare la giusta mentalità nel trading?

Partendo dal presupposto che l’esperienza sia assolutamente necessaria per perfezionarsi, il trader vincente è quello che impara a conoscere se stesso e il proprio carattere riuscendo a dominare le emozioni e ad agire sempre con disciplina.

Anche il grado di tolleranza al rischio (definito come il livello di esposizione per investimento) è uno dei fattori che più di tutti impattano sul processo decisionale di un investitore.

Un terzo elemento alla base della giusta mentalità nel trading è rappresentato dalla capacità di individuare la quantità di denaro che si è disposti a spendere nel caso in cui l’investimento non stia andando bene. Questo perchè nulla va lasciato al caso e le norme di comportamento vanno definite prima di iniziare ad operare per evitare in questo modo di finire in balia della volatilità.

Per avere la giusta mentalità nel trading, quindi, è consigliabile attenersi al piano iniziale tenersi senza perdersi in decisioni improvvise che vengono assunte nel momento in cui si è in difficoltà. In poche parole la giusta mentalità nel trading coincide con la capacità di effettuare sempre scelte equilibrate anche nel momento in cui il contesto non è favorevole.

Un'obiezione sensata che potresti sollevare dopo aver letto fin qui potrebbe essere la seguente: come può fare un trader principiante a sviluppare la giusta mentalità se, fin da subito, corre il rischio di perdere tutto il suo capitale? Questa paura è fondata ma è proprio per aiutare i traders alle prime armi a superare questo timore che i migliori broker Forex e CFD hanno deciso di fornire il conto demo trading gratuito per fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Psicologia del trading online: le emozioni pericolose

Ci sono alcune emozioni particolari che spesso conducono gravi errori di valutazione nel trading che possono a loro volta significare perdita di tanti soldi.

Riconoscere queste emozioni e saperle gestire diventa essenziale. Attenzione perchè approfondire la questione psicologica è importante soprattutto per un investitore alle prime armi poichè non è affatto vero che un trader principiante non possa guadagnare soldi nel trading.

I sentimenti che possono essere un pericolo per i trader sono: paura, speranza, avidità e rimpianto. Nei prossimi paragrafi ti spiegherò come gestire queste emozioni neutralizzando il loro potere negativo.

Gestire la paura nel trading online

La paura è la compagna di ogni trader. Immagino cosa puoi aver provato la prima volta che hai aperto una piattaforma di trading e ti sei trovato dinanzi grafici e tante altre informazioni poco comprensibili. Il terrore ti avrà assalito (e, oggettivamente, non c’è nulla di male).

Una degli effetti più comuni della paura nel trading è la rinuncia ad aprire posizioni che, potenzialmente, potrebbero essere molto redditizie. Una parte di te potrebbe essere stimolata dall’aprire trade ma, un’altra, quella condizionata dal timore, potrebbe invece pensare: chi te lo fa fare? Lascia perdere perchè ancora ne sai poco!

Imparare a gestire la paura è essenziale per avere successo nel trading. Solo prendendo confidenza con la paura che ognuno ha dentro se stesso, è possibile andare oltre.

L’avidità nel trading online

L’avidità è la seconda emozione nemica del trader. Quel sentimento che ti offusca la vista e ti impedisce di capire quando, razionalmente, è il momento di chiudere il trade può esserti fatale. E’ a causa dell’avidità se molti traders in guadagno, vengono poi soprafatti dalle vendite.

Diciamolo chiaramente: i traders che stanno guadagnando soldi dalle loro posizioni, non si disconetterebbero mai. Ebbene questo modo di fare, questa psicologia, può essere alla base della rovina.

Se impari a conoscerti, scoprirai da solo quando l’avidità inizia a sentire il suo forte richiamo. Ebbene, in quel momento, fai la sola cosa razionale che puoi fare: chiudi la posizione e goditi il tuo profitto. E’ l’avidità che fa dimenticare un principio di buon senso: non è affatto detto che se stai guadagnando con una posizione di trading, anche da quella successiva potrai trarre profitto.

La speranza nel trading online esiste?

Chi di speranza vive, disperato muore afferma un vecchio proverbio. Mai frase fu più adatta per il trading online. La speranza nel trading online è completamente inutile e addirittura del tutto dannosa. E’ logico che ognuno abbia la speranza di guadagnare (sarebbe anormale se non fosse così), ma è un gravissimo errore sperare che il mercato possa adeguarsi a quelle che sono le tue aspettative. Se c’è un trend in atto e tale tendenza è anche consolidata, non puoi sperare che essa cambi solo perchè tu reputi che non sia corretta.

Se vuoi inziare a fare trading online, il consiglio è quello di abbandonare la speranza. Essa causa solo danni.

Mai avere rimpianti nel trading online

Questo report sul rapporto tra psicologia e trading online si chiude con un riferimento all’ultima emzione che può mettere a rischio la tua attività poichè ti fornisce una visione distorta della realtà: il rimpianto.

Questo stato d’animo domina in una situazione ben precisa che si crea nel momento in cui, dopo aver perso il momento propizio ad entrare su un asset a causa della paura, si decide, in ritardo, di attivare una posizione proprio su quell’asset. In una situazione simile non si sta agendo razionalmente ma solo perchè spinti dal rimpianto. Come va a finire in questi casi? Ovviamente malissimo per il semplice fatto che nessun traders ha mai guadagnato arrivando in ritardo.

Se vuoi essere un trader di successo devi imparare ad investire in modo freddo, senza rimpiati. Essenziale è mantenere una linea di condotta che sia quando più razionale possibile.

Impara a gestire i rimpiati nel CFD Trading usando un conto demo per fare pratica.

Psicologia del trading online: conclusioni

Imparare a gestire le proprie emozioni nel trading online è essenziale per diventare un trader di successo. Elencando le quattro emozioni con cui dovrai fare i conti nel momento in cui decidi di investire attraverso i Contratti per Differenza, ho provato a dimostrare lo stretto rapporto che c’è tra psicologia e trading.

Un consiglio finale: se vuoi fare trading in modo corretto, dovrai prendere decisioni dettate dalla ragione su ogni trade. Non ponderare le proprie scelte alla luce di quello che è il proprio piano, sognifica farsi guidare dalle emozioni e rischiare di perdere molti soldi.

